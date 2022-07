Aperçu du marché de l’infrastructure 5g, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2028

Le marché mondial de l’infrastructure 5G devrait atteindre une taille de marché de 75,55 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de revenus élevés, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de connexions Machine-to-Machine (M2M) dans diverses industries est un facteur clé. La demande croissante de services de données mobiles pour une couverture améliorée devrait en outre alimenter la croissance du marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision. La concentration croissante des gouvernements sur le développement des villes intelligentes devrait également propulser la croissance du marché mondial des infrastructures 5G.

Le rapport sur le marché mondial des infrastructures 5g offre des connaissances et des informations approfondies sur le marché des infrastructures 5g concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs influençant la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial des infrastructures 5g, validées et vérifiées par les experts et les professionnels du secteur. Le rapport sur le marché mondial des infrastructures 5g contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché des infrastructures 5g dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

Principaux faits saillants du rapport

L’augmentation de la mise en œuvre du réseau d’accès radio 5G entraîne actuellement la croissance des revenus du segment du matériel, qui devrait enregistrer un TCAC significativement élevé de 62,2 % sur la période période de prévision.

En termes de part de marché, le segment sous-6 GHz devrait être en tête parmi les autres segments du spectre sur le marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des signaux sous-6 GHz pour le développement des villes intelligentes.

Le déploiement croissant d’architectures non autonomes pour intégrer l’infrastructure 5G à l’infrastructure LTE existante devrait contribuer à la croissance des revenus du segment non autonome sur le marché mondial des infrastructures 5G au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché sont :

Samsung Electronics Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Nokia Corporation, NEC Corporation, ZTE Corporation, Ericsson AB, Aviat Networks, Inc., Ceragon Networks Ltd., et CommScope Inc.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché des infrastructures 5g ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des infrastructures 5G sur la base des composants, du spectre, de l’architecture, de la fin -utilisation et région.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Services

Assistance et maintenance

Mise en œuvre et intégration

Conseil

Formation et éducation

Matériel

Réseau central Réseau

accès radio

Backhaul et transport

Perspectives du spectre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

mm Wave

Sub-6 GHz

bande haute bande

moyenne bande

basse

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

autonomes

non autonomes

Perspectives d’utilisation finale

Industriel

détail

Logistique

Entreprise

Défense

Résidentiel

Gouvernement

Énergie et électricité

Autres

L’analyse des segments et de leur projection de croissance est effectuée par une analyse historique et actuelle approfondie du scénario de marché. En outre, le rapport fournit des détails sur les facteurs et les caractéristiques du marché de l’infrastructure 5g qui devrait stimuler la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

o Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

ou Europe

Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne BÉNÉLUX Reste de l’Europe

ou Asie-Pacifique

Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

ou l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

o Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché des infrastructures 5g ?

Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie du marché des infrastructures 5g d’ici 2028?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de restriction du marché Infrastructure 5g?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie du marché des infrastructures 5g au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou pour demander la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

