Aperçu du marché de l’informatique de santé par segments, produits, entreprises, régions, statistiques, aperçu de l’industrie et prévisions 2029

Taille et analyse du marché mondial des technologies de l’information (IT) pour les soins de santé

Les technologies de l’information ont révolutionné l’industrie de la santé liée à l’application d’équipements médicaux, de technologies médicales et de dispositifs médicaux. Les technologies de l’information ont aidé le secteur de la santé à gérer son volume élevé de données non structurées et à maintenir l’inventaire des détails et des enregistrements.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de l’information (TI) de la santé devrait connaître un TCAC de 16,35 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 326,1 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 1 095,17 milliards USD d’ici 2029. contrôler la hausse des coûts des soins de santé et améliorer l’efficacité des services de soins de santé en réduisant les erreurs médicales. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline,

Définition du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

D’après le nom lui-même, il est clair que les technologies de l’information (TI) de la santé traitent du développement, de la maintenance et du déploiement des systèmes d’information dans les établissements de santé. La technologie de l’information sur la santé élimine le besoin d’intervention humaine et réduit donc la probabilité d’erreurs manuelles.

Métrique du rapport Des détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits et services (solutions pour les prestataires de soins de santé, solutions pour les payeurs de soins de santé, services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé), composants (services, logiciels, matériel), mode de livraison (local, basé dans le cloud), utilisateurs finaux (fournisseurs, payeurs) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couvert Allscripts Healthcare, LLC (EE. UU.), Epic Systems Corporation (EE. UU.), McKesson Corporation (EE. UU.), Cerner Corporation (EE. UU.), Siemens Healthcare GmbH (Alemania), Carestream Health (EE .UU.), Agfa-Gevaert Group (Belgique), athenahealth, Inc. (EE. UU.), EClinicalWorks (EE. UU.), GENERAL ELECTRIC (EE. UU.), GREENWAY HEALTH, LLC. (EE. UU.), Infor (EE. UU.), Koninklijke Philips NV (Pays Bajos), NXGN Management, LLC (EE. UU.), Oracle (EE. UU.), Silo (Pays Bajos), BigHealth ( EE. UU.), Vida Health (EE. UU.), SWORD Health (EE. UU.), NOVIGENIX SA (Suiza), Lantum (Reino Unido), BD (EE. UU.), Bioaxis (Inde) et Ada Health GmbH (Allemagne)

Dynamique du marché des technologies de l’information (TI) de la santé

Conducteurs

La prévalence accrue des maladies

La prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales, la prise de conscience croissante des avantages des chirurgies médicales assistées par robot et le nombre croissant d’accidents de la circulation sont tous responsables du taux de croissance du marché.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de recherche et développement menés pour l’intégration de technologies de pointe dans les établissements de santé stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler le taux de croissance du marché. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. En outre, le retour sur investissement élevé des solutions informatiques de santé jouera également en faveur du marché.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits axés sur la technologie dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et l’augmentation de la demande de solutions de télésanté et de santé mobile de la part du grand nombre d’utilisateurs de smartphones, affectent positivement le marché. Taux de croissance.

Opportunités

De plus, un financement public-privé accru pour des activités de recherche ciblées, des niveaux accrus de données hospitalières, une sensibilisation accrue des patients aux procédures chirurgicales mini-invasives et une augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux avancées technologiques à travers le monde élargiront les opportunités rentables pour le marché. acteurs au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenter encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées et les problèmes croissants de sécurité et de confidentialité devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et la pénétration de la technologie dans les économies en développement, le coût élevé de la mise en œuvre et de la maintenance, les problèmes d’interopérabilité et le manque d’infrastructures adéquates dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient générer des revenus. défier le marché dans la période de prévision de 2022 -2029.

Ce rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes . , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé,

Impact du COVID-19 sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé

Le COVID-19 a eu un impact significatif et positif sur le marché. Bien que, d’une part, il y ait eu une forte baisse du nombre d’interventions chirurgicales non électives et non essentielles, d’autre part, le domaine de la santé numérique a connu une forte impulsion, notamment grâce à la numérisation. L’adoption croissante des solutions de santé mobile et de téléconsultation a encore ouvert la voie à la croissance du marché dans cette phase pandémique.

développement récent

En octobre 2020, Microsoft a lancé Microsoft Cloud for Healthcare, qui comprend des services gérés tels qu’Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform et des solutions partenaires pour soutenir les entreprises de santé.

Étendue du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fonction des produits et services, des composants, du mode de livraison et des utilisateurs finaux. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

produits et services

Solutions pour les fournisseurs de soins de santé

Solutions pour les payeurs de soins de santé

Services d’impartition des technologies de l’information dans le domaine de la santé

Sur la base des produits et services, le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est segmenté en solutions pour les fournisseurs de soins de santé, solutions de paiement pour les soins de santé et services d’externalisation des technologies de l’information pour les soins de santé. Les solutions pour les prestataires de soins de santé sont subdivisées en solutions cliniques et en solutions non cliniques. Les solutions cliniques sont divisées en PACS et VNA, système de prescription électronique, saisie informatisée des ordonnances médicales, système d’aide à la décision clinique (CDSS), dossier de santé électronique (DSE), systèmes de gestion de l’information spécialisés, compromis du patient, systèmes d’information radiologique (RIS ), solutions de gestion des doses de rayonnement, systèmes d’analyse d’images médicales, systèmes de gestion des soins, solutions de soins de santé, logiciels d’enregistrement des patients, systèmes d’information de laboratoire, solutions de surveillance des infections, télémédecine, solutions de gestion de la santé de la population, systèmes d’intégration des technologies de l’information sur les soins de santé et systèmes de gestion des requêtes. Les solutions non cliniques sont divisées en solutions de gestion du personnel de santé, solutions de gestion des documents médicaux, solutions de gestion des actifs de santé, systèmes d’information pharmaceutique, analyses des soins de santé, solutions de gestion du cycle de revenus, échanges d’informations sur la santé, solutions de gestion des médicaments, solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, solutions d’interopérabilité des soins de santé . , solutions de gestion de la relation client, systèmes de gestion financière et solutions de gestion de la qualité des soins de santé. Les solutions pour le payeur de soins de santé se subdivisent en solutions de gestion des réclamations, solutions d’analyse de la fraude, solutions d’audit et d’analyse des pharmacies, solutions de gestion de l’éligibilité des membres, solutions de gestion du réseau de fournisseurs, de la santé de la population, solutions de gestion de la relation client et solutions de gestion des paiements. Les services d'externalisation des technologies de l'information sur la santé sont subdivisés en services d'externalisation des technologies de l'information sur la santé du fournisseur, services d'externalisation des technologies de l'information sur la santé opérationnelle, services d'externalisation des technologies de l'information sur la santé du payeur, Services de gestion des infrastructures informatiques. Les services d'externalisation des technologies de l'information sur les soins de santé des fournisseurs sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d'externalisation des technologies de l'information sur les soins de santé opérationnels sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d'approvisionnement et autres. Les services d'externalisation des technologies de l'information sur les soins de santé des payeurs sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d'analyse des fraudes, services d'administration de réseau des fournisseurs, et autres. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des payeurs sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services des fournisseurs Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des fournisseurs sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé opérationnels sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des payeurs sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services des fournisseurs Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des fournisseurs sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé opérationnels sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des payeurs sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services des fournisseurs Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé opérationnels sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des payeurs sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services des fournisseurs Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé opérationnels sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé des payeurs sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services des fournisseurs services d’administration de réseau , et autres.

Composants

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Sur la base des composants, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en services, logiciels et matériel.

Mode de livraison

Sur la prémisse

basé sur le cloud

Sur la base du mode de livraison, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en sur site et en cloud.

les utilisateurs finaux

fournisseurs

payeurs

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fournisseurs et en payeurs. Les prestataires sont subdivisés en centres de soins ambulatoires, centres de diagnostic, établissements de soins à domicile et de vie assistée, hôpitaux et pharmacies. Les payeurs sont subdivisés en payeurs privés et payeurs publics.

Aperçu / analyse du marché régional des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, produit et service, composants, mode de livraison et utilisateurs finaux, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) pour la santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements des principaux acteurs dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région et de la demande croissante de soins médicaux de qualité dans la région. .

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de l’information (TI) de la santé, l’impact de technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires de la santé et son impact sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

