Aperçu du marché de l’impression 3D aérospatiale, taille, part, croissance, scénario commercial, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’impression 3D aérospatiale publié par Emergen Research contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille de produits, les progrès technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. Le rapport fournit des données détaillées sur les principaux acteurs du marché, ainsi que leur analyse SWOT, leur situation financière, leur développement technologique et de produits et leurs récents plans stratégiques d’expansion commerciale.

La du marché mondial de l’impression 3D aérospatiale devrait atteindre 11,98 milliards USD avec un TCAC stable de 26,6 % en 2028. La croissance constante des revenus du marché mondial de l’impression 3D aérospatiale peut être attribuée au besoin croissant d’avions légers pour améliorer l’efficacité énergétique. La production de pièces d’avion personnalisées pour répondre aux besoins fonctionnels spécifiques des avions stimule également la demande d’impression 3D dans l’industrie aérospatiale. De plus, les pièces et composants personnalisés peuvent être produits de manière plus rentable et plus rapide grâce à la technologie d’impression 3D.

La consommation de carburant étant un facteur de coût majeur pour les opérateurs aériens, d’importants investissements sont en cours dans la R&D et les options pour augmenter l’efficacité énergétique des avions grâce à la réduction de poids. L’impression 3D offre une solution appropriée pour produire des avions plus légers grâce à l’optimisation de la géométrie des pièces d’avion et à l’utilisation de moins de matériaux. De plus, l’impression 3D aérospatiale permet de concevoir et de produire divers composants et pièces séparés en une seule unité, ce qui réduit encore le poids du composant et améliore à son tour le rendement énergétique.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Stratasys Ltd., Höganäs AB, EOS GmbH, Norsk Titanium AS, MTU Aero Engines AG, 3D Systems Corporation, Materialise NV, Ultimaker BV, EnvisionTEC GmbH et ExOne et d’autres comme ainsi que les nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché du marché mondial de l’impression 3D aérospatiale

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et des nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Régional La bifurcation du marché de l’impression 3D aérospatiale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D aérospatiale sur la base des composants, de la technologie, de l’application et de la région :

Component Outlook (Revenu, USD millions ; 2018-2028)

Matériel

Logiciel

Services

matériaux

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Frittage laser direct de métal (DMLS)

Modélisation par dépôt de fil fondu (FDM)

Stéréolithographie (SLA)

Frittage sélectif par laser (SLS)

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires , millions USD ; 2018-2028)

Aéronefs

Véhicules aériens sans pilote

Vaisseau spatial

Principales conclusions du rapport :

en juillet 2020, Ultimaker a annoncé le lancement d’Ultimaker Essentials, une solution logicielle d’impression 3D innovante développée pour aider les entreprises à intégrer la fabrication additive. dans les infrastructures informatiques actuelles et avec l’avantage d’une distribution et d’une mise à niveau faciles des logiciels.

L’utilisation d’imprimantes 3D dans l’industrie aérospatiale réduit le temps de fabrication et permet d’économiser sur les coûts des matériaux. Des entreprises, dont GE Aviation et diverses organisations gouvernementales, telles que la NASA, investissent considérablement dans la recherche et le développement de nouveaux alliages d’impression 3D capables de résister à des vitesses élevées et à des environnements difficiles, tout en optimisant le rapport résistance/poids du moteur d’avion.

La stéréolithographie dans le secteur aérospatial est largement utilisée dans la fabrication de composants d’aéronefs/vaisseaux spatiaux dans un délai relativement court, car elle permet un durcissement rapide des pièces imprimées. La stéréolithographie aide au prototypage en permettant la production d’un modèle précis et peu coûteux, et aide donc les fabricants à trouver des erreurs potentielles qui peuvent coûter cher en détectant les défauts de conception des composants à imprimer.

Questions clés traitées dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Impression 3D aérospatiale d’ici 2028 ?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et freinants de la croissance du marché Impression 3D aérospatiale tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Impression 3D aérospatiale?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

