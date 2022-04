Aperçu du marché de l’immunothérapie contre le cancer avec analyse détaillée, paysage concurrentiel, prévisions 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe à un TCAC sain au cours de la période de prévision de recherche susmentionnée. Les marchés émergents et les énormes investissements en recherche et développement sont les facteurs responsables de la croissance de ce marché.

Marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer, par indication (cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, mélanome, cancer de la prostate, cancer de la tête et du cou, autres), classe de médicaments (anticorps monoclonaux, vaccins anticancéreux, inhibiteurs de point de contrôle, immunomodulateurs, autres), voie d’administration (orale, parentérale, Autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, centres spécialisés, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne , France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

Principaux concurrents :

Les principaux acteurs couverts sur le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Pfizer Inc., Eli Lilly and Company, Bristol-Myers Squibb Company, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Bayer AG, Fresenius Kabi AG, Dr Reddy’s Laboratories Ltd., Bausch Health, LUPIN, AstraZeneca, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Mylan NV, Hikma Pharmaceutical Plc, Apotex Inc, Immunomedics Inc, Amneal Pharmaceutical Inc, Merck & Co., Inc., Aspen Holdings et autres.

Portée du marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer et taille du marché

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmenté en fonction de l’indication, de la classe de médicaments, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base des indications, le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmenté en cancer du poumon, cancer du sein, cancer colorectal, mélanome, cancer de la prostate, cancer de la tête et du cou et autres.

La classe de médicaments pour le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmentée en anticorps monoclonaux, vaccins contre le cancer, inhibiteurs de points de contrôle, immunomodulateurs et autres.

Le segment de la voie d’administration pour le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmenté en voie orale, parentérale et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, centres spécialisés et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer a été divisé en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne et pharmacie de détail.

Principaux moteurs du marché :

Les nouvelles technologies et la disponibilité des produits combinés devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision

Production de biosimilaires et de biomeilleurs

Augmentation de la population atteinte de cancer

Augmentation des investissements dans la recherche et le développement de l’immunothérapie contre le cancer

Pression à la baisse sur les prix en raison de sa nature de produit de base

Analyse épidémiologique des patients

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’immunothérapie contre le cancer pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Segmentation du marché :

Le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmenté en fonction du type de produit, du type de cancer, des utilisateurs finaux et de la géographie

Sur la base du produit, l’immunothérapie mondiale contre le cancer est segmentée en anticorps monoclonaux, immunomodulateurs, thérapies cellulaires, inhibiteurs de points de contrôle, vaccins. L’anticorps monoclonal est en outre sous-segmenté en anticorps monoclonal bispécifique, anticorps monoclonal nu, anticorps monoclonaux conjugués et protéines de fusion anticorps-cytokine. L’immunomodulateur est en outre sous-segmenté en cytokines, facteur de stimulation des colonies de granulocytes macrophages (GM-CSF) et virus oncolytiques. Les cytokines sont ensuite sous-segmentées en interférons et interleukines. Les thérapies cellulaires sont en outre sous-segmentées en thérapie par cellules T à récepteur d’antigène chimérique (thérapie CAR T-cell) et thérapies par cellules dendritiques. Les inhibiteurs de point de contrôle sont en outre sous-segmentés en protéine-4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques, en mort programmée-1 et en ligand de mort programmée-1 (PD-L1). Le vaccin est en outre sous-segmenté en vaccins thérapeutiques et prophylactiques. Les vaccins sont ensuite subdivisés en vaccins thérapeutiques et prophylactiques.

Sur la base du type de cancer, le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est classé en mélanome, cancer du poumon, cancer de la tête et du cou, cancer de la prostate, cancer du sein, myélome multiple, cancer colorectal.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer est segmenté en hôpitaux, centres d’oncologie, soins de santé communautaires et autres.

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial de l’immunothérapie contre le cancer couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. autres.

