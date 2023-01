Aperçu du marché de l’imagerie médico-légale et analyse du taux de croissance à 2028

Data Bridge Market Research a utilisé une approche polyvalente pour attirer l’attention sur la demande et les ventes du marché de l’imagerie médico -légale . Les études de marché d’un rapport influent sur l’imagerie médico-légale aident à évaluer plusieurs paramètres importants qui peuvent être mentionnés comme l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché. Les estimations de marché ainsi que les nuances statistiques incluses dans ce rapport de marché donnent une vue perspicace du marché. L’analyse de marché sert aux aspects présents et futurs du marché en fonction principalement des facteurs sur lesquels les entreprises contribuent à la croissance du marché, des tendances cruciales et de l’analyse de segmentation. Le rapport d’étude de marché mondial sur l’imagerie médico-légale fournit également une étude approfondie sur différents segments de marché et régions.

Principaux acteurs clés du marché :

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATIONBruker Neusoft CorporationShimadzu CorporationFUJIFILM CorporationHitachi, Ltd.Toshiba Medical Systems, IncAgilent Technologies, IncCreative Forensic ServiceseDirect Impact, LLCCapsicum Group LLCComputer Forensic, IncIllumina, IncBAE SystemsHologic IncShenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., LtdSiemensKoninklijke Philips NVCari Zeiss Meditech AGCarestream Health

Les segments et sous-sections du marché de l’imagerie médico-légale sont présentés ci-dessous:

Par modalité (rayons X, CT, IRM et échographie)

Par demande (enquêtes sur les décès et études cliniques)

Par utilisateur final (instituts médico-légaux, hôpitaux et autres)

Aperçu du marché

Une image médico-légale est connue pour être un type spécial de copie de la preuve originale, elle comprend toutes les données trouvées dans l’original, mais ces données sont résumées dans un format de fichier médico-légal qui les rend infalsifiables. La fonction des modalités d’imagerie en coupe comme l’IRM, la tomodensitométrie, les rayons X et les ultrasons dans l’examen médico-légal a permis d’effectuer des enquêtes médicales post-mortem rapidement et de manière peu invasive.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’imagerie médico-légale au cours de la période de prévision sont les développements de l’imagerie médicale et l’augmentation des activités criminelles. En outre, les processus d’autopsie obligatoires devraient en outre propulser la croissance du marché de l’imagerie médico-légale. De plus, on estime en outre que l’augmentation de la propension à rechercher la cause du décès amortit la croissance du marché de l’imagerie médico-légale. D’autre part, la hausse du prix des modalités d’imagerie devrait en outre entraver la croissance du marché de l’imagerie médico-légale au cours de la période.

En outre, l’évolution des croyances de plusieurs religions vers l’autopsie et l’essor des procédures d’imagerie médico-légale virtuelle offriront en outre des opportunités potentielles de croissance du marché de l’imagerie médico-légale dans les années à venir. Cependant, la réticence des pathologistes à adopter ces technologies de pointe pourrait encore remettre en question la croissance du marché de l’imagerie médico-légale dans un proche avenir.

Table des matières:

Chapitre 1: Aperçu du marché de l’imagerie médico-légale

Chapitre 1.1 : Hypothèses de l’étude

Chapitre 1.2 : Portée de l’étude

Chapitre 2: Impact économique du marché de l’imagerie médico-légale

Chapitre 2.1 : Méthodologie d’analyse

Chapitre 2.2 : Phases de recherche

Chapitre 3 : Concurrence des constructeurs

Chapitre 3.1 : Scénario de marché actuel

Chapitre 3.2 : Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement

Chapitre 3.3 : Réglementations et initiatives gouvernementales

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 : Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 5.1 : Moteurs du marché

Chapitre 5.2 : Contraintes/défis du marché

Chapitre 5.3 : Opportunités de marché

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8: Analyse du marché par coût de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyses géographiques du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Prévisions du marché de l’imagerie médico-légale

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

L’étude couvre en particulier l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le taux de croissance de la taille du marché dans plusieurs scénarios. Ensuite, le rapport fournit également des informations distinctives importantes concernant chacun des segments de marché. Ces segments sont analysés plus en détail sur différents fronts tels que les performances historiques, les contributions à la taille du marché, la part de marché et le taux de croissance prévu. Ce rapport affiche les détails des nouveaux ajouts récents, des ordonnances commerciales, des enquêtes d’importation et d’exportation, de la part de l’industrie, des analyses PESTEL, des analyses SWOT, du cycle de vie du produit, des opportunités en termes de revenus émergents, des changements dans les orientations du marché, des approbations de produits, des lancements de produits, des élargissements géographiques, innovations technologiques dans l’industrie. De plus, les utilisateurs peuvent identifier des partenaires commerciaux potentiels, des cibles d’acquisition et des acheteurs commerciaux grâce au rapport d’étude de marché. À la fin,

Analyse au niveau du pays du marché de l’imagerie médico-légale

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché et un taux de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni

Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande

Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA)

