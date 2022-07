Aperçu du marché de l’imagerie médicale | Perspectives | Rapport d’analyse de la croissance 2022-2028

Le rapport d’étude de marché mondial se concentre sur les principales opportunités du marché et les facteurs d’influence qui aident les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel. Lors de la création de ce rapport de marché, chaque aspect est soigneusement traité, qui englobe les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques et des services de haute protection des données. Le rapport est une excellente ressource qui offre les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. De plus, le rapport marketing donne un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, le coût , brut et marge brute.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial de l’imagerie médicale

Le marché de l’imagerie médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 265 334,23 millions USD d’ici 2027 de 120 237,71 millions USD en 2019. L’augmentation des procédures interventionnelles diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives et la prévalence croissante des maladies chroniques sont les facteurs de croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Spectrum Health, RamSoft, Inc., InHealth Group, Radiology Reports online, Siemens Healthineers AG, Sonic Healthcare, RadNet, Inc., GE Healthcare (une filiale de GENERAL ELECTRIC), Alliance HealthCare Services, Koninklijke Philips NV, Hologic Inc., Shimadzu Corporation, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Carl Zeiss Ag, FUJIFILM Corporation, Hitachi, Ltd., MEDNAX Services, Inc., Carestream Health (filiale d’Onex Corporation), Teleradiology Solutions, UNILABS, ONRAD, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud séparément.

L’imagerie médicale peut être considérée comme une technique permettant de créer diverses images internes du corps pour le diagnostic et le traitement de la maladie. Cette technique est principalement utile pour améliorer la santé des personnes dans le monde, car elle peut aider au diagnostic précoce de certaines maladies internes et fournir le bon traitement pour une maladie particulière. Peut également examiner ce qui a déjà été diagnostiqué avec un traitement.

La technologie de l’imagerie médicale est utilisée à de nombreux niveaux du processus de gestion des patients, tels que le dépistage, le diagnostic, l’administration du traitement, la stadification et le suivi médical. Par exemple, selon le National Health Council, en Amérique, environ 133 millions personnes ont été touchées par les maladies chroniques en 2019 et on estime qu’en 2020, ce nombre atteindra 157 millions, dont 81 millions de personnes souffrant de plusieurs maladies. L’augmentation des progrès technologiques stimulera également le marché.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie médicale fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de l’imagerie médicale et taille du marché

Le marché mondial de l’imagerie médicale est segmenté en fonction du type, de la modalité, de la procédure, de la technologie, de l’âge du patient, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Analyse au niveau du pays du marché de l’imagerie médicale

Le marché mondial de l’imagerie médicale est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, modalité, procédure, technologie, âge du patient, application, utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie médicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie médicale, les États-Unis étant le leader de l’imagerie médicale. Grâce à une meilleure progression des produits et services en Amérique du Nord, la région domine l’imagerie médicale. L’Amérique du Nord dépense beaucoup en soins de santé ; en particulier, l’Asie-Pacifique des États-Unis connaît une croissance avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation du tourisme médical et de l’augmentation de la population. Le nombre d’entreprises dans les pays émergents augmente en raison de la demande croissante de diagnostics dans les cliniques, les hôpitaux et d’autres secteurs. De plus, le nombre croissant de dépenses de santé et le nombre croissant d’hôpitaux et de laboratoires de diagnostic clinique en Chine et en Inde augmentent la demande d’imagerie médicale. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation des maladies infectieuses. L’Allemagne domine le marché européen en raison du système de santé technologiquement avancé du pays. Dans la région Asie-Pacifique, le Japon domine en raison des progrès technologiques de l’industrie de la santé et de l’augmentation du pouvoir d’achat dans ce pays.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Comment le rapport aidera-t-il les nouvelles entreprises à planifier leurs investissements sur le marché de l’imagerie médicale ?

Le rapport d’étude de marché sur l’imagerie médicale classe le spectre concurrentiel de cette industrie en détail.

Le rapport mentionne également des détails tels que la rémunération globale, les chiffres de vente des produits, les tendances des prix, les marges brutes, etc.

Des informations sur la zone de vente et de distribution ainsi que les détails de l’entreprise, tels que l’aperçu de l’entreprise, le portefeuille d’acheteurs, les spécifications du produit, etc., sont fournis dans l’étude.

Augmentation des cas de maladies chroniques et pénétration des nouvelles technologies

Le marché mondial de l’imagerie médicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des dispositifs médicaux avec les ventes d’imagerie médicale, l’impact du développement technologique des agents de contraste et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’imagerie médicale.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie médicale

Le paysage concurrentiel du marché mondial de l’imagerie médicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial de l’imagerie médicale.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché mondial de l’imagerie médicale.

Par exemple,

En décembre 2019, GE Healthcare (General Electric Company) et Affidea (un leader paneuropéen de l’imagerie clinique avancée) ont signé un accord pour développer les technologies numériques et l’imagerie dans le réseau Affidea. L’accord porte sur 40 tomodensitomètres, 60 nouveaux IRM, 30 appareils à rayons X et 50 équipements à ultrasons au cours des 3 prochaines années. Cet accord a aidé l’entreprise à accroître sa crédibilité sur le marché.

En mai 2019, Carstream Health a lancé un nouveau logiciel, le logiciel ImageView. Ce logiciel contribue à la révolution numérique de son système de radiographie mobile avec les fonctionnalités avancées de Microsoft Windows 10 qui facilite la collecte des données de performance du détecteur. Ce nouveau logiciel aide l’entreprise à offrir des informations précises au patient.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’imagerie médicale grâce aux avancées technologiques.

