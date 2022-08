Aperçu du marché de l’hybridation in situ mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, croissance et rapport sur la demande 2021-2028

905,3mondial de l’hybridation in situ a millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante du cancer, des troubles génétiques et des maladies infectieuses devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de l’hybridation in situ au cours de la période de prévision. Selon le Center for Disease Control and Prevention, en 2019, le cancer était la deuxième cause de décès aux États-Unis. Environ 599 601 décès par cancer sont survenus en 2019, dont 283 725 étaient des femmes et 315 879 des hommes. L’augmentation de la prévalence entraîne la nécessité de développer des techniques de traitement plus efficaces par les sociétés pharmaceutiques pour la détection précoce des cellules et des tissus infectés.

L'étude sur le marché mondial de l'hybridation in situ est le dernier rapport couvrant l'analyse d'impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché Hybridation in situ a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Quelques points saillants du rapport

Le segment de l’hybridation in situ par fluorescence devrait être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial de l’hybridation in situ au cours de la période de prévision due à l’application croissante de la technologie d’hybridation in situ par fluorescence pour l’identification des chromosomes défectueux, les conditions génétiques inhabituelles et le suivi des médicaments.

Les revenus du segment de diagnostic du cancer devraient augmenter à un TCAC important au cours de la période de prévision. La demande croissante de technologie FISH pour la détection précoce des cellules cancéreuses stimule la croissance des revenus de ce segment.

Le segment des kits et réactifs devrait représenter une part de revenus plus élevée parmi les segments de type de produit. Cette croissance peut être attribuée au besoin croissant de divers kits pour effectuer des traitements de pré-hybridation, de post-hybridation et d’hybridation.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Les principaux concurrents du marché de l’hybridation in situ présentés dans le rapport sont :

Thermo Fisher Scientific, Biocare Medical, Agilent Technologies, Abbott Laboratories, Abnova Corporation, Hoffmann-La Roche Ltd., Merck KGAa, Danaher Corporation, Bio SB et BioGenex Laboratories .

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’hybridation in situ sur la base de la technologie, de l’application , type de produit, utilisation finale et région :

Perspectives technologiques (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Hybridation in-situ par fluorescence (FISH)

Hybridation in-situ chromogénique (CISH)

Perspectives d’application (revenus, millions USD ; 2018-2028 )

Cancer Diagnostic

Maladies infectieuses

Immunologie

Neurosciences

Cytologie

Autres

Type de produit Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Kits et réactifs

Sondes

Instruments

Logiciels

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Diagnostic Laboratoires et hôpitaux

Pharmaceutique et bio -technologie

Institut universitaire et de

recherche Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

France

Italie

Espagne

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Menton a

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste APAC

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Turquie

Reste MEA

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le marché de l'hybridation in situ est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d'une analyse qualitative et quantitative des éléments vitaux aspect du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l'industrie.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché de l’hybridation in situ pour la période projetée de 2021 à 2028

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial de l’hybridation in situ

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

