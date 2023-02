Aperçu du marché de l’huile d’olive, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché de l’huile d’olive estime les valeurs en pourcentage du taux de croissance annuel composé (TCAC) sur la période de prévision, ce qui aidera les utilisateurs ou les clients à prendre des décisions en fonction du futur graphique. L’analyse concurrentielle est un aspect clé de tout rapport d’étude de marché. Sachant cela, le rapport couvre de nombreuses choses, notamment un aperçu stratégique des principaux acteurs du marché, une analyse de leur compétitivité de base, une cartographie du paysage concurrentiel du marché, etc. Toutes les statistiques et tous les chiffres sont interprétés dans un rapport de recherche convaincant sur le marché de l’huile d’olive à l’aide d’outils avancés et éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

L’utilisation croissante de l’huile d’olive associée à l’utilisation croissante de produits de soins personnels/de la peau a entraîné une augmentation de la demande. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché de l’huile d’olive augmentera à un TCAC de 4.7% au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029.

L’huile d’olive est une huile extraite des olives et contient des acides gras sains tels que l’acide oléique, l’acide palmitique et l’acide linoléique. C’est une huile de cuisson très nutritive. En raison de sa popularité mondiale, une variété d’huiles d’olive sont disponibles sur le marché. Son profil nutritionnel comprend des vitamines D et K, des graisses monosaturées et des niveaux élevés d’antioxydants. En plus d’être utilisée comme huile de cuisson pour la cuisson, l’huile d’olive a de nombreuses autres utilisations. Par exemple, l’huile d’olive a des propriétés hydratantes et exfoliantes, ce qui la rend idéale pour les soins de la peau et les soins personnels.

développement récent

En juillet 2020, Aceites Sandúa a lancé deux nouvelles huiles d’olive extra vierge premium : Capricho by Sandúa Ecológico Arbequina et Cosecha Seleccionada Sandúa Premium. Cela aide l’entreprise à élargir son portefeuille de produits.

Cargill Corporation, Deoleo, Del Monte Foods, Inc., Gallo Worldwide, BORGES INTERNATIONAL GROUP, SLU, Avenida Rafael Ybarra, SOVENA, Sun Grove Foods Inc., EU Olive Oil Ltd., Artajo. 오일, SALOV GROUP, Sandwich Oils, Toucan Olive Oil Company LTD, Domenico Manca Spa, Lahmar Olive Oils, GRAMPIANS OLIVE CO., Victorian Olive Groves, Gourmet Foods Inc., JAENCOOP GROUP, ΜΙΝΕRVA 등

Points clés du rapport sur le marché de l’huile d’olive :

Une analyse détaillée du marché de l’huile d’olive avec une évaluation complète de la technologie, du type de produit, des applications et d’autres segments clés dans le rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché et calcul de la période de prévision

Une étude d’investigation de la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes qui peuvent affecter la croissance du marché.

Analyse régionale complète de l’industrie de l’huile d’olive et des perspectives de croissance future

Analyse comparative du paysage concurrentiel, couvrant principalement le profil de l’entreprise, le portefeuille de produits et la stratégie d’expansion commerciale

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Périmètre de rapport

Partie 03 : Environnement du marché mondial de l’huile d’olive

Partie 04: Taille du marché mondial de l’huile d’olive

Partie 05 : Marché mondial de l’huile d’olive, par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Profil du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Section 12 : Profil du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché de l’huile d’olive avec les dernières tendances et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique future du marché et de son impact sur la croissance du marché.

L’analyse du segment du marché de l’huile d’olive comprend des études qualitatives et quantitatives, y compris des aspects économiques et non économiques.

Analyse régionale et nationale intégrant le marché de l’huile d’olive et les forces de l’offre influençant la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (en millions de dollars) et le volume (en millions) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies que les joueurs ont utilisées au cours des cinq dernières années.

