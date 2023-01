Aperçu du marché de l’esthétique médicale, analyse de la croissance, part, opportunités, tendances et prévisions mondiales jusqu’en 2029

L’étude mondiale du marché de l’esthétique médicale réalisée par «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché qui influence le marché de l’esthétique médicale, la portée du marché, la segmentation du marché et les principaux acteurs du marché en soulignant le paysage concurrentiel et les tendances au fil des ans. Le rapport d’analyse du marché de l’esthétique médicale est un rapport de haute qualité avec une étude de marché approfondie.

Le segment des appareils d’esthétique faciale devrait représenter la plus grande part en raison de la demande croissante des patients pour les traitements esthétiques du visage, de l’augmentation du revenu disponible et du pouvoir d’achat, et de la croissance de la population gériatrique à travers le monde. Data Bridge Market Research prévoit que le marché de l’esthétique médicale était de 10,47 milliards de dollars en 2021 et atteindra 24,84 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 11,4 % sur la période de prévision 2022-2029.

La médecine esthétique est un mot large qui fait référence à une spécialité qui se concentre sur l’amélioration de l’apparence des produits cosmétiques en traitant les cicatrices, le relâchement cutané, les rides, les verrues et le mélasma. La dermatologie, la chirurgie dentaire et maxillo-faciale, la chirurgie reconstructive et la chirurgie plastique sont toutes traditionnellement incluses. Les procédures en médecine esthétique sont généralement suffisantes. Les progrès de la technologie et des équipements augmentent la demande de services de santé dans le monde entier.

L’élimination non invasive de la graisse corporelle figurait parmi les cinq principales chirurgies non invasives avec 140 314 procédures réalisées aux États-Unis en 2020. Des procédures cosmétiques chirurgicales et non chirurgicales sont disponibles. La liposuccion, les implants mammaires, le lifting, la radiofréquence et d’autres chirurgies font tous partie de l’intervention chirurgicale. Les peelings chimiques, la liposuccion non chirurgicale et les procédures de raffermissement de la peau font partie des techniques non chirurgicales disponibles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’esthétique médicale sont:

émancipation (Israël), Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Chine), Cynosure (États-Unis), Candela Medical (États-Unis), Aerolase Corp. (États-Unis), ARC Laser GmbH (Allemagne), Asclepion Laser Technologies GmbH (Allemagne), Qthera. (États-Unis), Eclipse (États-Unis), Lutronic (Corée), Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis), Merz Pharma (Allemagne), Quanta System. (Italie), Sciton. (États-Unis), SharpLight Technologies Inc. (Canada), Syneron Medical Ltd. (États-Unis), Venus Concept. (Canada), Allergan, Inc. (Irlande) et Bausch Health Companies Inc. (Canada).

Le paysage concurrentiel du marché Esthétique médicale fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Principaux avantages de l’esthétique médicale par rapport aux concurrents mondiaux :

Ce rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché de l’esthétique médicale, des prévisions et de la taille du marché afin de déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces des acheteurs et des fournisseurs qui permettent aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans une industrie.

Les facteurs ayant la plus grande influence et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Il analyse les principaux pays de chaque région et mentionne leur contribution au chiffre d’affaires.

Le segment Positionnement des acteurs du marché permet de comprendre le positionnement actuel des acteurs du marché opérant sur le marché de l’esthétique médicale.

Résumé des points clés du rapport sur le marché Esthétique médicale :

Examen détaillé des moteurs, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micro-marchés spécifiques au marché de l’esthétique médicale.

Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces

Étude approfondie des stratégies de l’industrie pour la croissance des principaux acteurs du marché de l’esthétique médicale.

Les dernières innovations et procédures clés du marché de l’esthétique médicale.

La technologie de pointe active et les dernières tendances du marché étonnent le marché.

Etude concluante sur l’intrigue de croissance du marché de l’esthétique médicale pour les années à venir.

Questions fréquemment posées

Quelle est la valeur marchande future du marché de l’esthétique médicale? Quel est le taux de croissance du marché de l’esthétique médicale ? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché Esthétique médicale? Quelles données de pays sont couvertes par le marché Esthétique médicale? Quels sont les points de données clés couverts dans le rapport sur le marché Esthétique médicale?

