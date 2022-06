Aperçu du marché de l’emballage de tubes avec analyse approfondie et rapport d’examen d’experts 2021-2030

Le marché mondial de l’ emballage en tube était évalué à 12 USD . 7 milliards en 2021 et devrait atteindre 20 USD . 7 milliards d’ ici 2030 , enregistrant un CAGR de 6 . 3 % de 2022 à 2030 . Les tubes sont l’un des formats d’emballage les plus populaires dans le segment des soins personnels et des cosmétiques . Ils sont principalement attribués à leur commodité, leur portabilité et leur flexibilité pour contenir et distribuer une grande variété de produits . Divers facteurs, tels que l’urbanisation croissante, la population millénaire croissante et l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs, sont les principaux contributeurs à la croissance du marché . Augmenter le revenu disponible et sensibiliser davantage à la disponibilité de différents produits cosmétiques ; créant ainsi plusieurs opportunités pour les acteurs du marché et stimulant considérablement la demande d’emballages pour tubes .

Les tubes laminés régissent actuellement le marché en raison de leur structure de barrière multicouche . Ces tubes améliorent la durée de conservation du produit en offrant d’excellentes propriétés de barrière et en minimisant le transfert d’oxygène et de lumière, offrant une protection contre les bactéries, grâce auxquelles la demande augmente . Par exemple, un projet de tubes laminés de Berry Plastics a satisfait aux normes environnementales élevées de Burt’s Bees, une entreprise de produits de soins personnels ( extension de la gamme de soins pour animaux de compagnie ).

Ces tubes sont utilisés pour les lotions de soulagement des pattes et du nez des chiens et contiennent 60 % de résine recyclée post – consommation ( PCR ). La société investit de manière significative pour augmenter encore le montant total de PCR à 72 % , en fonction de la taille de l’emballage . De plus, Essel Propack, une société basée en Virginie , a investi dans de nouveaux outils pour fabriquer un tube laminé de 60 mm pour le gel douche de marque AX d’Unilever , ce qui devrait augmenter la demande de tubes laminés au cours de la période de prévision .

Dynamique du marché mondial des emballages de tubes

Moteurs : augmentation de la demande de l’industrie cosmétique

Avec l’essor des produits de beauté variés et personnalisés, la demande d’emballages efficaces des produits a augmenté . Cela peut être attribué à la sensibilisation croissante aux soins personnels, qui a élargi la base de consommateurs de produits cosmétiques . La demande croissante de produits cosmétiques dans les pays émergents et la sensibilisation croissante des consommateurs stimulent les investissements des entreprises qui développent des solutions d’emballage innovantes . Ainsi, une augmentation de la demande de produits cosmétiques devrait stimuler la demande d’emballages .

Contraintes : réglementations dans l’industrie de l’emballage

L'utilisation croissante de plastique dans les emballages de tubes cosmétiques a plusieurs effets nocifs sur l'élimination du plastique dans l'environnement . Par conséquent, l'utilisation de plastiques a été interdite dans divers secteurs .

De plus, cela conduit également les entreprises à fabriquer des produits durables et respectueux de l’environnement afin de respecter les normes et réglementations . En décembre 2018, LAGEENTUBES a introduit un nouveau procédé révolutionnaire d’impression numérique directe sur des tubes en plastique VERT . Les tubes sont constitués de cannes à sucre et sont entièrement recyclables .

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’emballage en tube en fonction des types d’emballage, des matériaux et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par types de perspectives d’emballage ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Presser

Tourner

Coller

Cartouches

Autres types d’emballage

Par perspectives matérielles ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Plastique

Papier

Aluminium

Autres matériaux

Par fin – Perspectives de l’utilisateur ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Cosmétiques et articles de toilette

Santé et pharmaceutique

Aliments

Adhésif

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de la compression devrait représenter la plus grande part de marché par type d’emballage

En fonction du type d’emballage, le marché mondial de l’emballage en tube est divisé en emballages à presser, torsader, coller, cartouches et autres types d’emballages . En 2021, le segment squeeze représentait la plus grande part de marché de 61 . 5 % sur le marché mondial de l’emballage en tube . Le segment des emballages en tube compressible, en raison de son excellente barrière de protection, de sa grande élasticité et de sa facilité d’emballage, en a fait le mode d’emballage préféré des liquides visqueux, tels que le dentifrice, la peinture d’artiste, l’adhésif, le mastic, les pommades et bien d’autres . Cela a permis aux tubes compressibles de trouver des applications dans diverses industries d’utilisateurs finaux , telles que les cosmétiques, l’alimentation et les produits pharmaceutiques, entre autres .

Les emballages compressibles sont de plus en plus adoptés dans l’industrie cosmétique . Il offre aux utilisateurs finaux une manipulation aisée , et les utilisateurs peuvent facilement distribuer la bonne quantité de produit cosmétique, et il garantit que le contenu du produit peut rester stable pendant une période plus longue .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’emballage de tubes a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7 . 1 % sur le marché mondial de l’emballage en tube au cours de la période de prévision . La région APAC connaît un taux d’urbanisation plus élevé .

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6 . 6 % au cours de la période de prévision . La cosmétique détient une part significative de l’ensemble des tubes produits en Europe . Les perspectives pour ce segment de marché restent bonnes . Par exemple, Le Couvent des Minimes, une marque française de Haute Parfumerie, a récemment lancé une nouvelle gamme de tubes laminés et plastiques pour les cosmétiques et les soins personnels . De plus, la hausse des revenus dans les pays d’Europe de l’Est et l’amélioration continue du niveau de vie devraient encore intensifier la demande de produits cosmétiques .

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’emballage en tube est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Essel Propack Ltd, Westrock Company, Cpp Global, Amcor Plc, Berry Global Inc. , CCL Industries Inc . , Visipak Inc . , Hct Group, Silgan Plastics, Fischbach Kg, CTL – TH Packaging Group SL, Viva Group, Western Container Corporation, Intrapac International Llc, Albéa S . Un . et Valk Industries, Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .