Aperçu du marché de l’électrochirurgie, analyse de la structure des coûts, opportunités de croissance et prévisions jusqu’en 2028

Marché mondial de l’électrochirurgie, par type de produit (instruments électrochirurgicaux, générateurs électrochirurgicaux, accessoires électrochirurgicaux, systèmes d’évacuation de fumée), type de chirurgie (chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie orthopédique, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie esthétique, neurochirurgie, autres), utilisateur final (Hôpitaux, cliniques et centres d’ablation, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de recherche et instituts universitaires), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste du Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient &Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028



Le marché de l’électrochirurgie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de chirurgies mini-invasives stimule le marché de l’électrochirurgie.

BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Prima Medical, XCELLANCE Medical Technologies, ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Ethicon US, LLC., Johnson & Johnson Services, Inc., Parkell, Inc., Smith + Nephew, Kirwan Surgical Products , LLC., Utah Medical Products, Inc., KLS Martin Group, Medtronic, Zimmer Biomet, Erbe Elektromedizin GmbH, SYMMETRY SURGICAL INC, CONMED Corporation, Hologic, Inc., Applied Medical Resources Corporation, B. Braun Melsungen AG et Olympus Corporation parmi autres acteurs nationaux et mondiaux.

L’électrochirurgie est définie comme un terme utilisé pour décrire plusieurs modalités qui utilisent l’électricité pour provoquer la destruction thermique des tissus par déshydratation, coagulation ou vaporisation. Les deux types d’électrochirurgie les plus couramment utilisés sont l’électrocoagulation et l’électrochirurgie à haute fréquence.

L’augmentation des procédures d’électrochirurgie faciles et de nombreuses applications et avancées technologiques est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que l’augmentation du nombre de chirurgies médicales, esthétiques et liées à l’âge et l’augmentation du taux d’adoption du marché sont les principaux facteurs, entre autres moteurs le marché de l’électrochirurgie. De plus, l’augmentation des préférences pour l’électrochirurgie par rapport aux techniques chirurgicales conventionnelles et l’augmentation des procédures électrochirurgicales créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché de l’électrochirurgie au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, la vive concurrence entre les acteurs du marché est le principal facteur, parmi d’autres, qui entravera la croissance du marché et remettra davantage en cause la croissance du marché de l’électrochirurgie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de l’électrochirurgie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, la stratégie analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché de l’électrochirurgie et taille du marché

Le marché de l’électrochirurgie est segmenté en fonction du type de produit, du type de chirurgie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché de l’électrochirurgie est segmenté en instruments électrochirurgicaux, générateurs électrochirurgicaux, accessoires électrochirurgicaux et systèmes d’évacuation de la fumée. Les instruments électrochirurgicaux ont en outre été segmentés en instruments électrochirurgicaux bipolaires et instruments électrochirurgicaux monopolaires. Les instruments électrochirurgicaux bipolaires sont en outre sous-segmentés en instruments de scellement de vaisseaux avancés et en pinces bipolaires. Instruments électrochirurgicaux monopolaires subdivisés en crayons électrochirurgicaux, électrodes électrochirurgicales, coagulateurs à succion et forceps monopolaires. Les accessoires électrochirurgicaux ont en outre été segmentés en électrodes de retour patient, cordons, câbles et adaptateurs et autres.

Le segment de type chirurgie du marché de l’électrochirurgie est segmenté en chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie orthopédique, chirurgie cardiovasculaire, chirurgie esthétique, neurochirurgie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’électrochirurgie est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres d’ablation, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de recherche et instituts universitaires.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’électrochirurgie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’électrochirurgie, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur l’électrochirurgie. marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Electrochirurgie

Electrosurgery market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to electrosurgery market.

Key Insights in the report:

Historical and current market size and projection up to 2028

Market trends impacting the growth of the global taste modulators market

Analyze and forecast the taste modulators market on the basis of, application and type.

Trends of key regional and country-level markets for processes, derivative, and application

Profilage de l’entreprise des acteurs clés qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et les principales analyses financières

Options de personnalisation

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

