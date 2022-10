Aperçu du marché de l’authentification avancée, profil des entreprises clés et prévisions jusqu’en 2030

Le marché de l’authentification avancée gagne rapidement du terrain dans le monde entier. La croissance du marché est attribuable aux préoccupations croissantes en matière de sécurité des données dans les entreprises, les organisations gouvernementales et les particuliers. En outre, l’augmentation du développement de nouveaux virus et des implémentations de solutions d’authentification avancées pour donner un accès pratique et sécurisé aux informations stimule la croissance du marché.

Les progrès des techniques d’authentification telles que l’authentification OTP (mot de passe à usage unique), l’authentification par téléphone et la biométrie poussent l’industrie de l’authentification avancée. De plus, l’augmentation des activités cybercriminelles, telles que le piratage des badges d’identité et des codes PIN numériques, augmente la part de marché de l’authentification avancée. L’adoption croissante des titres IoT dans les secteurs BSFI et des télécommunications crée une demande substantielle sur le marché.

L’augmentation de la demande pour les dernières technologies de sécurité et d’authentification dans divers secteurs sensibles à l’information accélère la croissance du marché. Market Research Future (MRFR), dans son dernier rapport sur le marché de l’authentification avancée, affirme que le marché est sur le point de croître à un TCAC de 12 % au cours de la période considérée (2017-2023).

De nombreuses organisations transfèrent de plus en plus leurs méthodes de stockage de données traditionnelles vers le stockage de données basé sur le cloud, nécessitant ainsi des services de haute sécurité. De plus, la forte adoption de la technologie basée sur le cloud par les organisations et les agences gouvernementales accélère la croissance du marché. De plus, l’augmentation des paiements numériques via les smartphones et l’évolution des services réseau créent une demande substantielle sur le marché.

Marché mondial de l’authentification avancée – Segments

Les segments de marché de l’authentification avancée sont définis comme la solution, le produit, le déploiement, les utilisateurs finaux et les régions. Le segment de solution est sous-segmenté en authentification à facteur unique et authentification à plusieurs facteurs. Le segment de produits est sous-segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel est en outre divisé en jetons matériels, biométrie, cartes à puce et autres.

Le segment de déploiement est sous-segmenté en sur site et sur le cloud. Le segment des utilisateurs finaux est sous-segmenté en BFSI, services publics, gouvernement, commerce de détail et autres. Par régions, le marché est sous-segmenté en Asie-Pacifique, Amériques, Europe et reste du monde.

Marché mondial de l’authentification avancée – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de l’authentification avancée. La croissance du marché est attribuable aux déploiements rapides de solutions et de services d’authentification avancés, principalement dans le BFSI, le commerce électronique et les paiements mobiles. En outre, la présence d’un grand nombre de fournisseurs de technologies et d’agences efficaces travaillant contre la cybercriminalité stimule la croissance du marché dans la région.

De plus, les progrès technologiques substantiels et les investissements réalisés dans le développement de la technologie d’authentification favorisent la croissance du marché. L’adoption rapide des applications mobiles et cloud dans les services bancaires, gouvernementaux, énergétiques et des services publics stimule considérablement la demande du marché. Les États-Unis représentent la plus grande part du marché de l’authentification avancée en Amérique du Nord, suivis respectivement du Canada et du Mexique.

L’Europe détient la deuxième plus grande part du marché mondial de l’authentification avancée. Des facteurs tels que l’adoption croissante de solutions d’authentification avancées dans les établissements gouvernementaux tels que les cyber-autorités et les politiques de protection des données confidentielles dans les petites et grandes organisations stimulent la croissance du marché régional. De plus, l’adoption croissante d’analyses avancées et l’augmentation des problèmes de sécurité des données propulsent la croissance du marché régional.

Le marché de l’authentification avancée en Asie-Pacifique se développe rapidement. Des facteurs tels que l’augmentation des cyberattaques et la demande croissante des services bancaires et financiers ont un impact positif sur la croissance du marché dans la région. Le marché de l’authentification avancée APAC devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de référence.

Marché de l’authentification avancée – Analyse concurrentielle

Très concurrentiel, le marché de l’authentification avancée apparaît fragmenté, plusieurs acteurs clés formant un paysage concurrentiel. Ces acteurs réalisent des investissements substantiels pour stimuler les activités de R&D et l’expansion. Ce marché devrait connaître une concurrence féroce en raison de l’augmentation des innovations et des initiatives stratégiques.

Principaux acteurs :

Les acteurs actifs sur le marché mondial de l’authentification avancée comprennent IBM Corporation (États-Unis), CA Technologies (États-Unis), HP ESSN (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), CSC BSS (Inde), MasterCard Inc. (États-Unis), Versasec AB (Suède ), Atos Corporation (France), Gemalto (Pays-Bas), Datacard Group (États-Unis), entre autres.

Industrie/ Innovation/ Actualités liées :

15 mars 2021 —- QOMPLX, l’un des principaux fournisseurs d’analyse des risques, a annoncé l’acquisition d’une société de cyber-intelligence – Sentar Inc., pour piloter la sécurité d’Active Directory et la détection des attaques d’authentification et les cas d’utilisation avancés de fusion de données de sécurité.

L’acquisition améliorerait les renseignements, les opérations et la prestation de services de cybersécurité de QOMPLX dans l’ensemble du gouvernement. Sentar et QOMPLX avaient déjà établi un partenariat autour de la sécurité des systèmes de contrôle industriels et de la surveillance continue en utilisant une expertise partagée et les logiciels et analyses QOMPLX.

