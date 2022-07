Aperçu du marché de l’analyse de la fraude dans les soins de santé, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2027

Le marché mondial de l’analyse de la fraude dans les soins devrait atteindre une valeur de 6,65 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché mondial de l’analyse des fraudes dans le domaine de la santé devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision. La croissance significative du marché est attribuable au nombre croissant d’incidents de fraude dans l’assurance maladie à travers le monde. En outre, le secteur en expansion de l’assurance maladie devrait également stimuler le marché de l’analyse de la fraude en matière de soins de santé au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation des dépenses publiques dans l’écosystème de la santé pour prévenir les activités frauduleuses devrait également stimuler le marché mondial au cours de la période de prévision.

Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes du marché mondial Analyse de la fraude dans les soins de santé validées et vérifiées par les experts et les professionnels du secteur. Le rapport Global Healthcare Fraud Analytics Market contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché Healthcare Fraud Analytics dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

Points saillants du rapport

En septembre 2020, DWS Ltd a acquis HCL Technologies Limited. L’acquisition étendrait les offres de HCL Technologies en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Le segment sur site devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les solutions sont proposées en interne et dans un scénario sur site au sein de l’infrastructure informatique d’une institution. La gestion de ces solutions et de toutes les activités pertinentes relève de la responsabilité de l’entreprise.

Au cours de la période de prévision, le segment des réclamations d’assurance devrait dominer le marché. Le segment devrait être tiré par l’augmentation du nombre de personnes nécessitant une assurance médicale, l’augmentation de l’incidence des réclamations pour fraude et l’augmentation de l’adoption du processus d’évaluation avant paiement.

Les principaux acteurs du marché sont :

Wipro Limited, DXC Technology Co, FraudScope, Inc., SAS Institute, Pondera Solutions, LLC, Conduent Inc., HCL Technologies Limited, ExlService Holdings, Inc., CGI Inc. et International Business Machines Corporation (IBM )

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché de l’analyse de la fraude en matière de santé ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre, le rapport est en outre segmenté en sections telles que les types de produits offerts par le marché, le spectre d’applications, les entreprises et les régions géographiques clés où le marché a établi sa présence.

L’analyse des segments et de leur projection de croissance est réalisée par une analyse approfondie historique et actuelle du scénario de marché. En outre, le rapport fournit des détails sur les facteurs et les caractéristiques du marché Analyse de la fraude en santé qui devrait stimuler la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse de la fraude en matière de santé sur la base du déploiement, de l’application, solution et région.

Perspectives de déploiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Basé sur le cloud

des applications sur site

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Intégrité des paiements

réclamation d’assurance

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Analyse prédictive

Analyse descriptive

analyse prescriptive

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne Royaume-Uni France BÉNÉLUX Reste de l’Europe

Asie Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Analyse de la fraude en santé ?

Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie du marché Analyse de la fraude en santé d’ici 2027?

Quels sont les principaux facteurs de croissance et de freinage du marché Analytique de la fraude en santé?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie du marché Analyse de la fraude en santé au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

