Aperçu du marché de l’agriculture de précision mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, croissance et rapport de la demande 2020-2027

Le marché mondial de l’agriculture de précision devrait atteindre 16,06 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’agriculture de précision gagne rapidement en popularité parmi les agriculteurs en raison du besoin croissant d’une production optimale avec les ressources disponibles. De plus, les conditions météorologiques changeantes dues à l’augmentation du réchauffement climatique ont nécessité l’adoption de technologies de pointe pour améliorer la productivité et le rendement des cultures.

L’étude sur le marché mondial de l’agriculture de précision est le dernier rapport couvrant l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours. La pandémie a directement affecté le marché en provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et indirectement en provoquant des difficultés financières. Le marché Agriculture de précision a connu des changements dynamiques dans les tendances et les demandes en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport fournit un aperçu détaillé de la manière dont la pandémie a affecté les segments clés de l’industrie des chipsets 5g. Le rapport comprend une analyse approfondie de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie des chipsets 5g.

Quelques faits saillants du rapport

Le segment des logiciels devrait connaître un taux de croissance élevé de 12,4 % au cours de la période de prévision. Le segment des logiciels comprend une analyse détaillée de l’agriculture de précision basée sur le Web et le cloud.

Les applications de suivi météorologique sur le marché de l’agriculture de précision devraient croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Comme le secteur agricole est vulnérable aux événements météorologiques perturbateurs, la demande d’informations exploitables et opportunes augmente. Les données en temps réel sur les conditions météorologiques aident les agriculteurs à augmenter leur rendement et à réduire leurs coûts tout en minimisant les risques de dommages aux cultures.

La surveillance du rendement est l’application la plus largement utilisée dans l’agriculture de précision car elle joue un rôle essentiel dans la compréhension de la variabilité des champs et aide les agriculteurs à maximiser leurs rendements agricoles.

Les principaux concurrents du marché de l’agriculture de précision présentés dans le rapport sont :

AG Leader Technology, Deere & Company, Trimble, AGCO Corporation, Raven Industries, AgJunction, Proagrica, Cropmetrics, Dickey-john Corporation, Topcon Positioning Systems, entre autres.

Principaux faits saillants du rapport

Le rapport sur le marché mondial de l’agriculture de précision fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, leur réseau de vente et leur canal de distribution, leur situation financière et positionnement sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’agriculture de précision sur la base des composants, de la technologie, de l’application et de la région :

composants (revenus, milliards de dollars ; 2017-2027

GPS & GNSS

Drones, UAV & Caméras

Autres

de détection et de surveillance

Moniteurs de rendement

sol Capteurs

d’eau Capteurs

climatiques

logiciels

Services

Conseil et formation

Maintenance et mise à jour

Intégration

Service géré

Autres services

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Technologie de guidage À

distance Détection

de la technologie à taux variable

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Surveillance du rendement

Cartographie des champs

cultures

Suivi et prévisions météorologiques

Gestion de l’irrigation Gestion

des stocks Gestion

d’œuvre agricole Gestion

financière

Autres

Analyse régionale du marché de l’agriculture de précision :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché de l’agriculture de précision est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché . Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale des chipsets 5g.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché de l’agriculture de précision pour la période projetée de 2020-2027

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial Agriculture de précision

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

