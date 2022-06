Aperçu du marché de l’acide nitrique, opportunités, part, tendances, moteurs, taille de fabrication, développements et prévisions futures jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande de l’acide nitrique, qui était de 23,97 milliards USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 32,25 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision. Les « engrais » représentent le segment d’application le plus important sur le marché de l’acide nitrique en raison de la demande croissante de produits agrochimiques dans les régions ou les économies dépendantes de l’agriculture. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le marché mondial de l’acide nitriquerapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Avec un rapport réaliste sur l’acide nitrique, les entreprises peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus cohérent et le plus dévoué pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable. Le rapport propose des programmes de croissance durables et tournés vers l’avenir, afin d’assurer le succès de l’entreprise, ce qui est impératif pour les organisations. Lors de la création du rapport marketing Acide nitrique, la compétence commerciale du client est bien comprise pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour de l’objectif de croissance est conçu par des analystes, avec une analyse détaillée de la voie d’accès au marché, des compétences à exploiter et à développer, ainsi que les éventuels pièges.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Acide nitrique

Le paysage concurrentiel du marché Acide nitrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’acide nitrique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acide nitrique sont:

Enfants (Norvège)

Nutrien Ltée (Canada)

BASF SE (Allemagne)

3M (États-Unis)

Dow (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

LSB INDUSTRIES (États-Unis)

Sika AG (Suisse)

CF Engrais Royaume-Uni. (ROYAUME-UNI)

Innospec (États-Unis)

ADEKA CORPORATION (Japon)

Dorf Ketal Chemicals (I) Pvt. Ltd. (États-Unis)

Groupe de spécialités PMC (États-Unis)

Afton Chemical (États-Unis)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Clariant (Suisse)

LANXESS (Allemagne)

Mayzo, Inc. (États-Unis)

Solvay (Belgique)

Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

Arkema (France)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

La dynamique du marché du marché Acide nitrique comprend:

La croissance et l’expansion ont influencé la croissance du marché

La croissance et l’expansion de tous les marchés verticaux des utilisateurs finaux ont favorisé la croissance directe et indirecte de ce marché. La demande croissante de fabrication de nylon 6,6 qui trouve son application dans la fabrication de pièces automobiles, telles que les panneaux de carrosserie, les engrenages et autres créera de nombreuses opportunités pour le marché à long terme.

Sensibilisation croissante pour orienter la demande et l’offre du marché

La sensibilisation accrue aux avantages de l’acide nitrique induit une demande et une application accrues par les petites et moyennes entreprises. Plus de 80 % de l’acide nitrique est utilisé dans la fabrication d’engrais et la demande croissante d’engrais dans le monde entier est un signe positif. Cela renforce à son tour la croissance du marché.

Montée en puissance des opérations de recherche et développement

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral concernant les compétences en recherche et développement renforce également la croissance du marché. Les opérations de recherche et de développement orientées vers le développement durable assureront une utilisation optimale et judicieuse des ressources, améliorant ainsi la valeur marchande.

Hausse des avancées technologiques

Les avancées technologiques croissantes relatives à la technologie de fabrication induisent davantage la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’avancées technologiques visant à minimiser les coûts de production et le gaspillage, associé à la croissance de l’industrialisation, a augmenté l’utilisation de matériaux de toiture pour maintenir l’efficacité des machines, garantissant ainsi un avenir radieux au marché.

Augmentation de la demande de l’industrie agricole

La demande croissante d’acide nitrique par l’industrie agricole s’est en outre révélée être une aubaine pour le marché. L’augmentation de la production d’engrais, de pesticides, d’insecticides et d’autres produits agrochimiques devrait créer de nombreuses opportunités pour le marché. Les engrais, tels que le nitrate d’ammonium et le nitrate d’ammonium calcique, sont produits à partir d’acide nitrique.

Contraintes / défis rencontrés par le marché Acide nitrique

Des prix fluctuants

Les fluctuations ou la volatilité des prix des matières premières et des équipements de machines constituent une menace majeure pour la croissance du marché. De plus, la disponibilité inégale des matières premières à un endroit particulier nuit à la croissance du marché. La disponibilité d’alternatives sur le marché à un prix abordable fera encore dérailler le taux de croissance du marché.

Problèmes de santé

Le nombre croissant de risques pour la santé causés par l’acide nitrique mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché à long terme. De plus, la concurrence des produits agrochimiques biologiques créera des obstacles à la croissance du marché. De plus, les conditions défavorables résultant de l’épidémie de COVID-19 entraveront le taux de croissance du marché.

Normes, standards et réglementations

L’imposition de réglementations strictes par le gouvernement sur un large éventail d’applications industrielles relatives à la production d’engrais et à l’utilisation d’acide nitrique dans les produits agrochimiques ralentira davantage le taux de croissance du marché. L’absence de normes de normalisation aggravera encore la situation du marché.

Analyse régionale du marché Acide nitrique :

Le rapport de recherche mondial sur les Marché de l’acide nitrique détaille les tendances en cours du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner d’énormes perturbations des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché de l’acide nitrique a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Portée du marché mondial de l’acide nitrique

Le marché de l’acide nitrique est segmenté en fonction du type de produit, de la qualité, de la concentration, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

fumant

Non fumant

Sur la base du type de produit, le marché de l’acide nitrique est segmenté en fumant et non fumant.

Noter

Commercial

Les autres

Sur la base du grade, le marché de l’acide nitrique est segmenté en commercial et autres.

Concentration

Acide nitrique dilué (68 %)

Acide nitrique concentré (69%-71%)

Sur la base de la concentration, le marché de l’acide nitrique est segmenté en acide nitrique dilué (68%) et en acide nitrique concentré (69%-71%).

Application

Les engrais

Nitrate d’ammonium

Nitrobenzène

Di-isocyanate de toluène

Acide adipique

Nitro Chlorobenzène

Polyuréthanes

Polyamides

Les autres

Sur la base des applications, le marché de l’acide nitrique est segmenté en engrais, nitrate d’ammonium, nitrobenzène, di-isocyanate de toluène, acide adipique, nitro chlorobenzène, polyuréthanes, polyamides et autres.

Industrie d’utilisation finale

Produits agrochimiques

Explosifs

Produits chimiques

Exploitation minière

Les autres

Sur la base de l’industrie d’utilisation finale, le marché de l’acide nitrique est segmenté en produits agrochimiques, explosifs, produits chimiques , mines et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché Acide nitrique

Le marché de l’acide nitrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, qualité, concentration, application et industrie d’utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide nitrique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’acide nitrique et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de la production à grande échelle d’engrais dans cette région, de la croissance et de l’expansion des marchés verticaux des utilisateurs finaux dans cette région, de la disponibilité abondante de matières premières et de la croissance en flèche. de l’industrie agricole.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Acide nitrique:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur l’acide nitrique, annexe, méthodologie et source de données

