Aperçu du marché de l’acéphate par tendances à la hausse, progrès technologiques et analyse de la croissance avec prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial de l’acéphate était évalué à 1 341,60 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 726,08 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « L’agriculture » ​​représente le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de sa forte utilisation dans les domaines agricoles. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche DBMR comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le marché mondial de l’ acéphaterapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

L’acéphate fait référence à un insecticide foliaire organophosphoré qui est généralement utilisé pour lutter contre les pucerons, tels que les espèces résistantes dans l’horticulture et les légumes. Cet insecticide incolore est appliqué sur diverses cultures ou légumes, y compris les tomates, les pommes de terre, les carottes et la laitue pour lutter contre les ravageurs tels que les tenthrèdes, les chenilles et les mineuses des feuilles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’acéphate sont:

BASF SE (Allemagne)

Nanjing Red Sun Co., Ltd. (Chine)

Bayer SA (Allemagne)

Chine (Chine)

FMC Corporation (États-Unis)

Cortéva (États-Unis)

Nufarm Global (Australie)

UPL (Inde)

Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)

AMVAC Chemical Corporation (États-Unis)

Syngenta SA (Suisse)

LUMITOS AG (Allemagne)

ADAMA Ltd. (Israël)

Rainbow Agro (Chine)

Oxon Italia SpA (Italie)

Marrone Bio Innovations (États-Unis)

Nissan Chemical Corporation (Japon)

Arysta LifeScience Corporation (États-Unis)

Dynamique du marché de l’acéphate

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Utilisation de produits agrochimiques

L’augmentation de l’utilisation de produits agrochimiques en raison de la protection accrue des cultures et pour répondre à la demande alimentaire mondiale est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’acéphate. L’expansion du secteur agrochimique s’intensifie avec les préoccupations alimentaires croissantes dans le monde.

Hausse des initiatives gouvernementales

En outre, l’augmentation des initiatives prises par le gouvernement et le soutien des entreprises publiques pour le contrôle des insectes élargiront encore le marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les attaques d’insectes sur l’approvisionnement alimentaire entraînent des pertes économiques élevées, ainsi l’adoption de produits agrochimiques a augmenté ces dernières années.

Hausse des normes d’hygiène

L’augmentation des normes d’hygiène, en particulier dans les installations commerciales ou institutionnelles, due à la survenue de diverses infections et maladies, propulse la demande d’insecticide dans les années à venir.

Traitement ciblé

L’acéphate est connu pour tuer les insectes cibles car leur corps le transforme en un produit chimique appelé méthamidophos qui est un insecticide plus puissant lorsqu’ils touchent l’acéphate ou le mangent. L’acéphate est moins toxique pour les mammifères car leur corps ne le transforme pas en méthamidophos. Cette action ciblée du produit chimique accélère sa demande auprès des utilisateurs finaux.

Augmentation du nombre d’attaques d’insectes

L’augmentation de l’emploi de l’insecticide afin de réduire les pertes causées par les attaques d’insectes et d’augmenter le rendement et la qualité des cultures influence davantage le marché des insecticides. Ainsi, la valorisation des produits agrochimiques a augmenté pour prévenir les attaques croissantes à travers le monde.

De plus, l’augmentation des investissements, l’expansion de l’industrie agrochimique, la prévalence accrue des maladies liées aux ravageurs et l’augmentation de la population d’insectes affectent positivement le marché de l’acéphate.

Opportunités

En outre, les progrès de la fabrication et du produit offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement élargira davantage le marché.

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’acéphate

Le marché de l’acéphate est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acéphate sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’acéphate en raison des normes élevées d’hygiène et des activités de rénovation et de modernisation dans l’économie et de la sensibilisation élevée à la lutte contre les insectes parmi les utilisateurs finaux de la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des conditions climatiques inhabituelles et de la disponibilité d’un approvisionnement alimentaire meilleur que d’habitude dans les domaines agricoles, de l’expansion du secteur agricole, du développement de l’économie et des réglementations incohérentes dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial de l’ acéphate

Le marché de l’acéphate est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Organo Chlore

Organo Phosphore

Carbamate

Arsenicals

Sources naturelles

Les autres

Sur la base du type, le marché de l’acéphate est segmenté en organochlorés, organophosphorés, carbamates, arsenicaux, sources naturelles et autres.

Application

Vaporisateur

Cuve de trempage

Vinaigrette à la main

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de l’acéphate est segmenté en pulvérisation, cuve de trempage, pansement des mains et autres.

Utilisateur final

Agriculture

Élevage

Commercial

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’acéphate est segmenté en agriculture, élevage, commerce et autres. Le secteur agricole domine le marché de l’acéphate en raison de la forte utilisation du produit pour prévenir les attaques d’insectes sur les cultures à travers le monde.

Quelles informations le rapport sur le marché Acéphate fournit-il aux lecteurs?

➜ Fragmentation de l’acéphate en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et de la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur d’Acéphate

➜ Les différentes réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation d’Acéphate en détail

➜ Impact des technologies modernes, telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial de l’acéphate.

Il y a 13 sections pour présenter le marché mondial de Acéphate:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2: Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage complet et analyse des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, Analyse des matières premières, Dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur l’acéphate, annexe, méthodologie et source de données

