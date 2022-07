Aperçu du marché de la thérapie par valve pulmonaire transcathéter (TPV), taille, partage | Perspectives et statistiques de l’industrie mondiale, segmentation et prévisions jusqu’en 2028

le monde, associée à la recherche et au développement en cours, devrait stimuler la croissance du marché

. cardiovasculaires dans98,63 milliards d’ici 2028, à un TCAC de 7,25 %. La thérapie valvulaire pulmonaire transcathéter est apparue comme le traitement de choix chez la plupart des patients atteints de cardiopathie congénitale présentant une dégénérescence d’une réparation antérieure des voies d’éjection du ventricule droit. Pour éviter la nécessité de répéter les procédures de sternotomie médiane, des interventions moins invasives basées sur un cathéter pour traiter le dysfonctionnement de la valve pulmonaire ont été développées au fil du temps.

Le marché mondial est stimulé par l’incidence croissante des maladies cardiaques congénitales et la sensibilisation croissante associée à la thérapie TPV. Par exemple, aux États-Unis, l’incidence des malformations cardiaques congénitales varie entre 4 et 10 cas pour 1 000, regroupant environ 8 cas pour 1 000 naissances vivantes. Des variations continentales de la prévalence des naissances ont été observées, allant d’environ 6,9 cas pour 1000 naissances en Europe à 9,3 cas pour 1000 naissances en Asie. Cependant, la relation entre la taille de la valve et la taille du ballon peut refléter un biais de sélection et de procédure, ce qui est susceptible d’entraver la croissance du

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Medtronic, Edward Lifesciences, Cryolife Inc et Venus Medtech.

Segmentation du marché par types :

type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Ballon expansé

de la valve transcathéter auto-expansible

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Centres de cardiologie

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial de la thérapie par valve pulmonaire transcathéter (TPV) dans chaque région pour le période de prévision 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Transcathéter Le marché de la thérapie valvulaire pulmonaire augmente à un taux de croissance élevé de 7,25% en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’incidence élevée des maladies cardiovasculaires stimulera la demande du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

La valorisation du marché de la valve transcathéter élargie par ballon était de 56,45 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 98,63 milliards USD d’ici 2028. Les avantages associés à la valve pulmonaire transcathéter sont le facteur clé soutenant l’adoption croissante de la thérapie et contribuant par conséquent à la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision. Les marchés émergents tels que la Chine et le Japon devraient connaître une forte croissance

Le scénario de remboursement régional est un autre facteur réglementaire clé pour l’adoption et la croissance de la thérapie par valve pulmonaire transcathéter dans la région.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

