Aperçu du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx) et analyse approfondie 2022-2028 avec types, produits et acteurs clés

Un rapport ajouté sur le DBMR, intitulé «Marché de la thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx)» 2021 par taille, part, régions, type et application, prévisions jusqu’en 2028 couvre plusieurs organisations bien connues, principaux acteurs du marché enquête approfondie sur l’état actuel du marché de la thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx). Ce rapport d’analyse de l’industrie aide à découvrir les conditions et tendances générales du marché. L’étude de marché Prescription Digital Therapeutics (PDTx) analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les définitions, les classifications et les distributeurs. Le rapport d’étude de marché sur la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx) étudie les opportunités clés du marché et les facteurs d’influence qui sont précieux pour les entreprises. L’analyse de marché met en lumière divers segments et la structure de la chaîne industrielle sur lesquels on s’appuie pour assister au développement commercial le plus rapide au cours de la période de prévision estimée.

Téléchargez gratuitement un exemple de rapport (PDF de 350 pages) : pour connaître l’impact de COVID-19 sur cette industrie @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-prescription-digital-therapeutics-dtx-market&AS

Segment de taille du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx) par entreprise, ce rapport couvre :

Santé Omada, Inc

ResMed

SAMSUNG

GAIA SA

Pear Therapeutics, Inc

Bluestar de Welldoc

Réseau Solera

Akili Interactive Labs, Inc

Meilleure thérapeutique, LLC

GrandeSanté

Biofourmis

Cliquez sur Therapeutics, Inc

Happify, Inc

Santé Limbix Inc

Segmentation du marché couverte dans le rapport

Par mécanisme (mécanismes d’entrée, mécanismes de sortie)

Par catégorie (augmentation des médicaments, remplacement des médicaments)

Par traitement (traitement ambulatoire, monothérapie), logiciel (logiciel pour les affections respiratoires, logiciel pour la santé mentale, logiciel pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, logiciel pour le diabète, autres)

Par services (microservices comportementaux, microservices médicaux), accessibilité des applications (Android, iOS, Windows)

Par type d’application (applications natives, applications Web)

Par application (trouble lié à l’utilisation de substances (SUD), trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (OUD), trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH), maladie d’Alzheimer, trouble dépressif majeur (TDM), insomnie, épilepsie, trouble du mouvement, sclérose en plaques, migraine, spectre autistique Trouble, Oncologie, Inflammation, Respiratoire, Cardiovasculaire, Gestion de la douleur, Conditions métaboliques, Autres), Patients (Enfants, Adultes)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (GCC, Turquie, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

Tendances et dynamiques du marché de la thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx) :

– Offre et demande (2021-2027)

– Tendances/opportunités/défis actuels

– Segments et sous-segments de marché

– Des ruptures technologiques

– Taille du marché

– Analyse de la chaîne de valeur et des parties prenantes

– Paysage concurrentiel

Table des matières:

Chapitre 1 : Définition, aperçu du marché et étendue du marché, applications de la thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx), segment de marché par régions.

Chapitre 2 : Structure des coûts de fabrication, matières premières et fournisseurs, processus de fabrication, structure de la chaîne industrielle.

Chapitre 3 : Segmentation du marché, capacité et date de production commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et source de technologie, analyse concurrentielle.

Chapitre 4 : Analyse du marché, analyse de la capacité, analyse des ventes, analyse des prix de vente.

Chapitre 5 et 6, Analyse du marché régional qui comprend les États-Unis, la Chine, l’Europe, le Japon, la Corée et Taïwan, Analyse du marché du segment Prescription Digital Therapeutics (PDTx).

Chapitre 7 et 8: Analyse du marché du segment de la thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx), analyse des principaux fabricants de la thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx).

Chapitre 9 : Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit.

Chapitre 10 : Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement.

Chapitre 11: Résultats et conclusion de l’étude en Thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx), annexe, méthodologie et source de données ;

Chapitre 12, 13: Canal de vente Thérapeutique numérique sur ordonnance (PDTx), distributeurs, commerçants, revendeurs, résultats et conclusion de la recherche, annexe et source de données fiable.

Pour recevoir une liste complète des régions importantes, demandez la table des matières ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-prescription-digital-therapeutics-dtx-market&AS

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société est née du département de la santé avec beaucoup moins d’employés dans l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et étend sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatesales@databridgemarketresearch.com