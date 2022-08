Aperçu du marché de la thérapeutique des anticorps bispécifiques, analyse, par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport d’étude de marché sur la thérapeutique des anticorps bispécifiques

En 2018, environ 4 285 033 nouveaux cas de cancer ont été détectés en Chine, selon les estimations de Globocan. En conséquence, l’augmentation de la prévalence mondiale du cancer nécessite de nouveaux choix thérapeutiques, entraînant une augmentation de la demande d’anticorps bispécifiques. Les anticorps bispécifiques (BsAbs) sont des anticorps qui peuvent lier simultanément deux antigènes distincts (ou différents épitopes du même antigène). Les BsAb ont principalement été utilisés pour rediriger les cellules effectrices immunitaires cytotoxiques afin d’améliorer la destruction des cellules tumorales via la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et d’autres processus cytotoxiques médiés par les cellules effectrices.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des anticorps thérapeutiques bispécifiques était évalué à 523,98 millions USD en 2021 et devrait atteindre 900,29 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix, et cadre réglementaire.

