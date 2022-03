Aperçu du marché de la surveillance des performances des applications, innovations technologiques avec indicateurs économiques d’ici 2029

Le marché de la surveillance des performances des applications atteindra une valeur estimée à 15,00 milliards USD et croîtra à un TCAC de 11,31 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La complexité croissante des applications est un facteur essentiel qui stimule le marché de la surveillance des performances des applications.

La surveillance des performances des applications (APM) est une distribution du système logiciel à différents niveaux pour augmenter l’efficacité et la productivité et aide également à analyser les mégadonnées afin que les problèmes puissent être résolus rapidement. Leur fonction principale est d’identifier, d’évaluer et de calculer les performances d’une application et de supprimer le facteur qui cause des problèmes. Ce logiciel est largement utilisé dans des secteurs tels que les télécommunications, les médias et le divertissement, le gouvernement, la santé, etc.

Segmentation : marché mondial de la surveillance des performances des applications

Par type de solution Logiciel Service

Par type de déploiement Sur place Nuage Hybride

Par type d’accès la toile Mobile

Par utilisateur final BFSI Commerce électronique Fabrication Soins de santé Vendre au détail Informatique et Télécommunications Médias et divertissement Universitaires Gouvernement Les autres

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En mars 2019, NETSCOUT SYSTEMS a annoncé le lancement de sa nouvelle gestion des performances applicatives spécialement conçue pour Azure. Pour améliorer l’expérience client, ils fournissent une clarté haute résolution, stable et rapide à l’environnement cloud Microsoft Azure. Ce nouveau système réduira également les risques liés à l’aspect revenus et aux services cloud. Cette application peut être largement utilisée par les organisations financières, gouvernementales et de santé.

En mars 2018, Google a annoncé le lancement de son nouvel outil de gestion des performances des applications Stackdriver Profile qui aidera les développeurs à savoir comment leur code s’exécute dans les environnements de production. L’objectif principal est de les aider à identifier le problème et à le résoudre. Cela aidera également l’application à s’exécuter à la fois sur le cloud et sur site. Ils sont spécialement conçus pour analyser le code fonctionnant dans différents environnements et réduisent également l’impact de la base de code.

Analyse compétitive

Le marché mondial de la surveillance des performances des applications est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la surveillance des performances des applications pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de la surveillance des performances des applications sont Hewlett Packard Enterprise Development LP, Dynatrace LLC., Broadcom, IBM Corporation, AppDynamics., Microsoft, Dell, Riverbed Technology, Splunk Inc., New Relic, Inc., Zoho Corp, BMC Software, Inc., Fujitsu, MuleSoft, LLC, Oracle, Cisco Systems.

