Aperçu du marché de la robotique alimentaire, expériences, recherche, analyse, évolutions, fermentation et prévisions

‘ Marché mondial de la robotique alimentaire‘ ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur la robotique alimentaire présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur la robotique alimentaire. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur la robotique alimentaire aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Obtenez le broacher PDF du rapport d’étude de marché sur la robotique alimentaire à l’ adresse https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-food-robotics-market

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la robotique alimentaire qui a augmenté d’une valeur de 1,4 milliard en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3,83 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 13,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La consommation d’aliments transformés a augmenté au cours des dernières décennies partout dans le monde. La population mondiale croissante est un contributeur majeur à cette augmentation. En conséquence, les consommateurs des zones urbaines ont accès à une gamme beaucoup plus large d’options alimentaires et à une meilleure disponibilité alimentaire que ceux des zones rurales. Cette tendance à l’urbanisation contribue de manière significative à l’élévation du niveau de vie et à la hausse des revenus, ce qui a un impact plus important sur l’accessibilité financière des produits alimentaires transformés.

La robotique alimentaire fait référence aux machines qui exécutent un certain nombre d’opérations complexes dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, telles que le prélèvement, l’emballage et la palettisation. Les robots fictifs sont devenus une réalité grâce aux percées techniques dans une gamme d’industries. La demande accrue de productivité accrue alimente le déploiement de robots pour automatiser les tâches, ce qui fait que les robots deviennent partie intégrante de diverses industries.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (articulé, cartésien, scara, parallèle, cylindrique, collaboratif et autres), application (palettisation, emballage, reconditionnement, prélèvement et placement, traitement), charge utile (faible, moyenne, lourde), industrie d’utilisation finale (boissons, viande, Volaille, Fruits de Mer, Produits Laitiers, Boulangerie, Fruits et Légumes, Confiserie et Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Marel (Islande), GEA Group (Allemagne), Bühler (Suisse), JBT (États-Unis), The Middleby Corporation (États-Unis), Heat and Control, Inc. (États-Unis), Alfa Laval (Suède), TNA Australia Pty Ltd. ( Australie), Bucher Industries (Suisse), Equipamientos Cárnicos, SL (Espagne), Clextral (France), SPX FLOW (États-Unis), Bigtem Makine (Turquie), FENCO Food Machinery (Italie), Krones Group (Allemagne), Finis Food Robotics BV (Pays-Bas), Bettcher Industries, Inc. (États-Unis), Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan), Heat and Control, Inc. (États-Unis), BAADER (Allemagne) et Dover Corporation (États-Unis) Des opportunités Croissance du commerce électronique et expansion des chaînes d’approvisionnement

Sensibilisation croissante à la santé et passage à des produits sains

L’IA stimule la productivité opérationnelle en augmentant la productivité de la main-d’œuvre

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial de la robotique alimentaire:

Marel (Islande)

Groupe GEA (Allemagne)

Bühler (Suisse)

JBT (États-Unis)

Middleby Corporation (États-Unis)

Heat and Control, Inc. (États-Unis)

Alfa Laval (Suède)

TNA Australia Pty Ltd. (Australie)

Bucher Industries (Suisse)

Meat Equipments, SL (Espagne)

Clextral (France)

FLUX SPX (États-Unis)

Machine Bigtem (Turquie)

FENCO Food Machinery (Italie)

Groupe Krones (Allemagne)

Finis Food Robotics BV (Pays-Bas)

Bettcher Industries, Inc. (États-Unis)

Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan)

Heat and Control, Inc. (États-Unis)

BAADER (Allemagne)

Dover Corporation (États-Unis)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-robotics-market

Développement récent

Gea présentera sa nouvelle extrudeuse Xtru Twin 140 en octobre 2021, complétant sa gamme d’équipements de sortie haute capacité. Le Xtru Twin 140 le plus moderne pouvait produire plus de 3 tonnes de granulés et 10 tonnes de croquettes pour animaux de compagnie par heure.

SPX FLOW a lancé le nouvel équipement homogénéisateur APV Pilot 4T en juin 2021, permettant aux clients de tester une large gamme de recettes dans une seule unité compacte. Ce produit profiterait aux fabricants d’aliments et de boissons. L’APV a aidé à l’homogénéisation d’un liquide non miscible en une émulsion

Segmentation du marché :

Le marché de la robotique alimentaire est segmenté en fonction du type, de l’application, de la charge utile et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Articule

cartésien

Échelle

Parallèle

Cylindrique

Collaboratif

Autres

Application

Palettisation

Emballage

Reconditionnement

Choisissez et placez

Traitement

Charge utile

Faible

Moyen

Lourd

Utilisateur final

Breuvages

Moi à

la volaille

Fruits de mer

Laitier

Pâtisserie

Fruits et légumes

Confiserie

Autres

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-food-robotics-market

Analyse / aperçus régionaux du marché de la robotique alimentaire

Le marché de la robotique alimentaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application, charge utile et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la robotique alimentaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le marché de l’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de son économie en expansion, de l’expansion de la base industrielle d’unités de transformation des aliments entraînée par une urbanisation rapide et de la demande croissante d’aliments prêts-à-servir, qui est tirée par l’augmentation du revenu disponible et du pouvoir d’achat des consommateurs. La région devrait connaître une augmentation significative de la demande de machines avancées de transformation des aliments qui contribuent à réduire le temps de traitement et à améliorer l’efficacité de la fabrication. L’augmentation prévue du nombre d’unités de transformation des aliments dans cette région devrait stimuler l’offre et la consommation de la robotique des aliments et des boissons. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché de la robotique alimentaire de la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Dynamique du marché de la robotique alimentaire

Conducteurs

Adoption croissante de la numérisation dans l’industrie alimentaire

La numérisation optimise les processus métier en utilisant de nouvelles technologies numériques telles que l’analyse de données volumineuses, la convergence IT/OT, le jumeau numérique, l’intelligence artificielle, l’impression 3D et les technologies d’automatisation. L’IoT et l’IA aident les entreprises à atteindre des niveaux élevés de sécurité alimentaire , à améliorer la traçabilité, à réduire les déchets et à réduire les coûts et les risques à différentes étapes de la transformation et de l’emballage des aliments. La numérisation est devenue un catalyseur essentiel de l’automatisation ces dernières années, l’IA stimulant la productivité opérationnelle en augmentant la productivité de la main-d’œuvre. Diverses réglementations régissent l’utilisation de la numérisation dans l’industrie agroalimentaire.

Demande croissante dans diverses applications

En raison de leurs avantages inhérents, tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont largement utilisés dans diverses applications, notamment la boulangerie et la confiserie , la viande, les fruits de mer, la volaille, les produits laitiers et les céréales. Le produit est de plus en plus utilisé dans les industries d’utilisation finale, en particulier en Asie-Pacifique, où la hausse des niveaux de fabrication nationale et de revenu des consommateurs stimule l’innovation dans ce secteur.

Opportunité

Pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale, il faut augmenter les mesures de lutte contre la pollution et réduire les pertes alimentaires. La robotique standard et avancée peut facilement réaliser ces solutions. Au cours de la période de prévision, cela devrait créer des opportunités pour les fabricants d’équipements.

Contraintes

Le marché mondial de la robotique alimentaire est confronté à des défis commerciaux importants en raison d’un manque de main-d’œuvre qualifiée. Les confinements décrétés à la suite de l’épidémie de COVID-19 ont provoqué des contraintes majeures sur le marché en fermant des entreprises dans toutes les économies. L’intégration de la technologie IoT dans l’espace de transformation des aliments, telle que BAADER réorganisant sa robotique alimentaire en solutions numériques modernes pour créer une chaîne alimentaire automatisée, devrait stimuler positivement le marché dans les années à venir.

Ce rapport sur le marché de la robotique alimentaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la robotique alimentaire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-food-robotics-market

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché robotique alimentaire?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la robotique alimentaire?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Robotique alimentaire?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Robotique alimentaire?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la robotique alimentaire auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales de la robotique alimentaire?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glass-tableware-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cheddar-cheese-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-packaging-technology-equipment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tapioca-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-phytonutrient-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-beer-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-food-preservatives-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-oligosaccharides-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-omega-3-for-food-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-frozen-novelty-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com