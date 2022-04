Aperçu du marché de la rénovation domiciliaire pour obtenir plus d’affaires dans un avenir proche 2030

Selon le dernier rapport publié par Reports and Data, la taille du marché mondial du bricolage a été considérablement robuste en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision. La croissance des revenus de l’industrie FMCG a pris un élan important au cours des dernières années, en raison de facteurs tels que l’augmentation de la population mondiale, l’augmentation de la demande mondiale de produits alimentaires et d’autres produits essentiels, l’évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs et la mondialisation rapide.

Le bricolage consiste à détailler et à concevoir afin d’améliorer diverses sections, telles que l’intérieur, l’extérieur, le jardin et les arrière-cours, entre autres, de toute infrastructure existante ou nouvellement construite. Les projets de bricolage comprennent également l’amélioration et la modification de la décoration intérieure en utilisant des variations d’éclairage, des papiers peints, des autocollants muraux, des conceptions esthétiques d’armoires de rangement, des unités murales et l’adoption de la technologie de cuisine intelligente, entre autres.

Le rapport d’analyse du marché mondial de la rénovation domiciliaire fournit aux lecteurs des informations détaillées sur les segments clés du paysage commercial de la rénovation domiciliaire et couvre des informations générales sur la dynamique du marché, telles que les principaux moteurs et contraintes de croissance des revenus, les opportunités et défis émergents et le marché actuel. les tendances. D’autres facteurs importants tels que le taux de croissance des revenus du marché, les prévisions de taille du marché, la volatilité des prix et les changements dans les graphiques de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, les portefeuilles de produits des principales entreprises, les ventes et les revenus, les bénéfices bruts, les coûts de fabrication, les statistiques de l’industrie et une multitude de facteurs macro-économiques et micro-économiques ont également été abordés dans le rapport. Les modèles de croissance en constante évolution, ainsi que l’environnement dynamique de l’industrie ont été expliqués dans le rapport à l’aide d’outils analytiques avancés tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT. Certaines compétences de base du rapport comprennent la méthodologie de recherche, l’aperçu du marché, la segmentation du marché, l’analyse régionale, le paysage concurrentiel, les innovations technologiques, les développements futurs et la liste des tableaux et des figures.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les principales entreprises du marché comprennent :

Société Sherwin-Williams

Société Masco

Entreprises Ferguson

Robert Bowden, Inc.

Société Andersen

DuPont de Nemours

Watsco, Inc.

Fourniture de toiture de balise

Société Pella

Remodelage de style de rêve

Extérieurs américains

Kohler

ABC Supply Co.

Constructeurs FirstSource

Compagnie Neil Kelly

Autres

Segmentation globale du marché Bricolage :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Cuisine

Peinture et papier peint

Jardin d’intérieur et décoration

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

En ligne

Hors ligne

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails sur le rapport ou sa personnalisation, veuillez nous contacter.

