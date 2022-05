Aperçu du marché de la protonthérapie : part de marché, taux de croissance, tendances récentes et futures, facteurs de croissance et prévisions futures

Un rapport complet fournit des explications sur l’analyse détaillée du marché avec des contributions d’experts de l’industrie. Le rapport présente des données sur les modèles et les améliorations, et cible les secteurs d’activité et les matériaux, les limites et les avancées. Ce rapport sur le marché mondial identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Le rapport d’étude de marché fournit également des informations sur les prévisions du marché, compte tenu de l’historique de l’industrie, de l’avenir de l’industrie en ce qui concerne la situation à laquelle elle pourrait être confrontée, elle se développera ou échouera.

Une série d’estimations et de calculs ont été exécutés dans le rapport de marché fiable en supposant une année de base définie et l’année historique. Grâce à cela, les entreprises peuvent réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport contient une liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l’industrie et des informations sur les principaux facteurs influençant l’industrie. En outre, ce rapport d’étude de marché fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Le marché mondial de la protonthérapie devrait passer de sa valeur initiale estimée de 1,13 milliard USD en 2018 à une valeur projetée de 3,56 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 15,34 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance de la population atteinte de cancer.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la protonthérapie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la protonthérapie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Systèmes médicaux Mevision ; ProTom International ; Hitachi, Ltd. ; IBA dans le monde ; Sumitomo Heavy Industries, Ltd. ; Varian Medical Systems, Inc. ; Koninklijke Philips NV ; Mitsubishi Electric Corporation ; Laboratoire Fermi ; Optivus Proton Therapy, Inc. ; Elekta AB (pub); oncothérapie avancée ; sont quelques-uns des principaux concurrents présents sur le marché.

Définition du marché : marché mondial de la protonthérapie

La protonthérapie est une technique pharmaceutique qui implique le traitement des cellules cancéreuses et des tumeurs, elle implique l’utilisation d’appareils à rayonnement et une radiothérapie focalisée ainsi que des protons accélérés qui agissent comme source de rayonnement. Grâce à la protonthérapie, les médecins peuvent concentrer complètement la radiothérapie uniquement sur les cellules cancéreuses plutôt que d’endommager les tissus et organes sains dans les quartiers proches de la zone ciblée.

Facteurs de marché

Accroître les investissements et le financement pour les progrès des technologies de traitement du cancer ainsi que l’augmentation de la création de centres de protonthérapie ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Innovations et avancées dans les systèmes thérapeutiques de traitement du cancer et avancées dans les offres de produits de protonthérapie ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Restriction du marché

L’exigence de fonds importants initialement pour l’établissement et l’utilisation de la protonthérapie devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la protonthérapie

Par produit Équipement Un service

Par type Un faisceau d’électrons Rayon à protons Faisceau de neutrons Faisceau d’ions de carbone Faisceau de particules alpha Faisceau de particules bêta

Par systèmes de configuration Systèmes à pièce unique Systèmes multi-pièces Systèmes compacts

Par indication Cancer pédiatrique Cancer pelvien Sarcome Cancer de la prostate Cancer du poumon Cancer des os et des tissus mous Cancer gastro-intestinal Cancer du foie Tumeur au cerveau Système nerveux central Cancer des yeux Cancer de la tête et du cou Autres Carcinome à cellules rénales Cervical Gastrique Lymphome

Par utilisateur final Hôpitaux Centres de chirurgie ambulatoire Autres



Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Apollo Hospitals Enterprise Ltd. a annoncé le lancement de la première protonthérapie d’Asie du Sud située au Tamil Nadu, en Inde. Le centre équipé de la technologie de balayage à faisceau crayon offre la plus haute précision de thérapie.

En septembre 2018, Hitachi, Ltd. a annoncé avoir reçu une commande du Tokushukai Medical Group pour une utilisation au Shonan Kamakura Advanced Medical Center pour le système de protonthérapie compact d’Hitachi. Le système dédié devrait être achevé d’ici septembre 2020.

En janvier 2018, Hitachi, Ltd. a annoncé qu’elle avait reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour la commercialisation du « système de synchronisation d’images en temps réel pour les systèmes de thérapie par faisceau de protons ». Cette autorisation permettra aux patients aux États-Unis d’être traités avec une gestion des mouvements de pointe et une technologie d’identification améliorée par balayage ponctuel.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la protonthérapie sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

