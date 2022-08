Aperçu du marché de la pathologie anatomique, analyse, par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport de recherche sur le marché de la pathologie anatomique est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Le marché mondial de la pathologie anatomique devrait passer de sa valeur initiale estimée de 18,66 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 30,53 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation de l’incidence du cancer.

L’anatomopathologie est une spécialité médicale requise dans le diagnostic de la maladie basée sur l’examen microscopique, macroscopique, biochimique, immunologique et moléculaire des organes et des tissus. Au cours des dernières années, la pathologie chirurgicale a énormément évolué, passant d’un examen ancien du corps entier (autopsie) aux techniques modernes nécessaires au diagnostic et au pronostic du cancer pour guider la prise de décision thérapeutique en oncologie.

Obtenez un exemple de copie PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-anatomic-pathology-market

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a eu environ 9,6 millions de décès en 2018 dus au cancer; Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Environ 1 décès sur 6 est dû au cancer. Ces décès auraient pu être évités grâce à la disponibilité d’équipements et d’appareils médicaux appropriés pour les procédures de soins de santé. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de croissance du marché.

Facteurs de marché:

L’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde fonctionne comme un moteur pour l’industrie

La technologie émergente dans les dispositifs médicaux est un moteur pour l’industrie

Contraintes du marché :

Le degré élevé de consolidation dans l’industrie devrait freiner la croissance du marché

L’imposition d’un droit d’accise par le gouvernement américain

Segmentation: marché mondial de la pathologie anatomique

Par produit et service

Instrument

Systèmes de traitement des tissus

Microtomes

Cryostats

Les autres

Consommables

Réactifs

Teintures et teintures

Fixateurs

Les autres

Anticorps

Les autres

Par utilisateur final

Laboratoires de pathologie

Instituts de recherche

Hôpitaux

Les autres

Par demande

Diagnostic de la maladie

Découverte et développement de médicaments

Autres applications

Par géographie

Amérique du Nord

NOUS.

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

Belgique

Pays-Bas

Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Thaïlande

Malaisie

Indonésie

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Obtenez les détails de la table des matières du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-anatomic-pathology-market

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Visiopharm A/S a reçu le prix 2019 Global digital pathology software solutions Company of the Year. La société a accéléré la pathologie anatomique grâce à la transformation numérique avec ses solutions logicielles de pathologie numérique de bout en bout, Qualitopix et Oncotopix.

En mars 2019, Inspirata, Inc. a collaboré avec OSUCCC-James. Cette collaboration a numérisé plus d’un million de lames de pathologie anatomique en images numériques haute résolution de lames entières. Cette réalisation a démontré qu’il est possible de créer de grands référentiels de qualité diagnostique.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la pathologie anatomique

Le marché mondial de la pathologie anatomique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la pathologie anatomique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Leica Microsystems (Allemagne), Digipath, Inc. (États-Unis), Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis), Danaher (États-Unis)., Angsana Molecular & Diagnostics Laboratory Pte Ltd. (Singapour), Quest Diagnostics Incorporated. (États-Unis), Agilent Technologies, Inc (États-Unis), Sakura Tech (Singapour), BioGenex, Bio SB (États-Unis), NeoGenomics Laboratories, Inc. (États-Unis), Nikon Corporation (Japon), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), Definiens (Allemagne), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Advanced Cell Diagnostics, Inc. (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), RareCyte, Inc. (États-Unis), Oxford Cancer Biomarkers Ltd. (Royaume-Uni), Enzo Biochem Inc. (États-Unis) et Epic Sciences (États-Unis), entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la pathologie anatomique sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Parcourir le rapport de recherche approfondi @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-anatomic-pathology-market

Rapports connexes : –

https://www.designerwomen.co.uk/healthcare-biometrics-market-research-report-size-share-new-trends-and-opportunity-competitive-analysis-and-future-forecast/

https://www.designerwomen.co.uk/brain-monitoring-devices-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/single-tooth-implants-and-dental-bridges-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/depth-filtration-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/medical-gloves-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/hydronephrosis-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/global-eds-wds-ebsd-micro-xrf-instruments-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/anesthesia-devices-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/performance-enhancing-drugs-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

https://www.designerwomen.co.uk/acute-intermittent-porphyria-market-applications-and-market-industry-analysis-size-share-growth/

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez-nous :

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com