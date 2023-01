Aperçu du marché de la nutricosmétique avec les tendances émergentes, l’analyse de la concurrence, la croissance du marché, l’analyse des revenus, les principales entreprises, les défis, l’analyse des opportunités, les prévisions

Le rapport d’activité de Worldwide Nutricosmetics comprend toutes les entreprises connectées avec des chapitres et des profils sur le marché mondial et fournit des données précieuses concernant les perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché vous fait non seulement gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des cosmétiques nutritionnels était de 3 976,32 millions USD en 2021 et atteindra 7 128,71 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,57 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

définition du marché

La nutricosmétique fait référence à une combinaison de nutriments utilisés dans les cosmétiques pour soutenir la fonction et la structure de la peau. Plusieurs micronutriments , tels que les vitamines A, E et C, sont des antioxydants bien connus qui aident à réduire les effets des radicaux libres sur la peau.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-nutricosmetics-market

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Ingrédients (caroténoïdes, vitamines, acides gras nutricosmétiques, autres), utilisation (soins personnels, soins de la peau, soins capillaires, autres, soins de santé, santé digestive, santé cardiaque, gestion du poids, etc.), type d’apport (type pilule nutricosmétique, buvable ) Nutricosmétique) ), circuits de distribution (Commerce Moderne, magasins d’hygiène et de beauté, magasins spécialisés, pharmacies, e-commerce) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. acteurs du marché cible Laboratoire Dermatologique ACM (France), Forza Industries Ltd. (Royaume-Uni), Vitabiotics Ltd. (Royaume-Uni), D-LAB Nutricosmetics (France), Skinade (Royaume-Uni), Amway (Royaume-Uni), Natrol, LLC (États-Unis), SOS Hair Care (Royaume-Uni), WR Group (États-Unis), Pfizer, Inc. (États-Unis), L’Oréal SA (France), Unilever PLC (Royaume-Uni), Beiersdorf AG (Allemagne) chance Fusions et acquisitions parmi les initiatives de développement les plus innovantes et stratégiques au monde

L’émergence de produits innovants qui mettent en valeur des produits innovants

Mise en place de normes réglementaires favorables

Dynamique du marché des cosmétiques nutritionnels

chauffeur

Sensibilisation des consommateurs aux effets négatifs des produits chimiques de synthèse

La sensibilisation des consommateurs aux effets négatifs des produits chimiques synthétiques utilisés dans les produits de soin cosmétiques les pousse à choisir des produits contenant des ingrédients naturels moins nocifs qui offrent les mêmes avantages sans les effets secondaires négatifs associés aux produits synthétiques. Les petits acteurs se développent plus rapidement sur le marché intérieur. La préférence des consommateurs se déplace vers ces marques utilisant des méthodes de fabrication respectueuses de l’environnement pour créer des produits plus attrayants pour les consommateurs.

Stratégies de marketing et activités de recherche et développement pour favoriser la croissance du marché

L’augmentation des activités de recherche et développement visant à intégrer des nutriments organiques dans les produits de beauté et les investissements importants des industriels dans les projets de recherche tirent la croissance du marché de la nutricosmétique. L’augmentation des revenus disponibles dans les pays en développement tels que la Chine, l’Inde, le Mexique, le Brésil et l’Afrique du Sud ouvrira de nouvelles opportunités aux entreprises mondiales.

chance

Les fusions et acquisitions entre les principaux schémas de développement innovants et stratégiques mondiaux et l’intérêt croissant pour la santé influencent le marché de la nutricosmétique. En outre, l’émergence de produits innovants présentant des produits innovants et la mise en œuvre de normes réglementaires favorables telles que Food for Specific Health Issues (FOSHU) offriront des opportunités lucratives aux acteurs du marché des cosmétiques nutritionnels au cours de la période de prévision.

Restriction

Parallèlement, le manque de sensibilisation des consommateurs aux avantages de la nutricosmétique devrait freiner la croissance du marché de la nutricosmétique. Au cours de la période de prévision, le marché des cosmétiques nutritionnels devrait faire face à des défis en raison des préoccupations croissantes concernant la durée plus longue des produits pour des résultats efficaces.

Ce rapport sur le marché de la nutricosmétique analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse des importations et des exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, de la part de marché, de l’impact des acteurs du marché national et local, des poches de revenus émergentes et des modifications de la réglementation du marché. détails. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché de la nutricosmétique, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

Nykaa est entrée sur le marché des cosmétiques nutritionnels en acquérant une participation de 60 % dans Nudge Wellness en avril 2022. Nykaa est une société de commerce électronique de beauté, de santé et de mode basée en Inde.

En août 2021, Herbalife Nutrition a lancé « Herbalife Skin Lycored », un complément de beauté multi-ingrédients à base de Lycored Nutrient Complex, un extrait de tomate obtenu auprès de la société israélienne « Lycored » (Herbalife SKIN LycoGlow). Le nouveau supplément contient des concentrations élevées de lycopène et d’autres caroténoïdes présents dans les fruits.

Le marché de la nutricosmétique est segmenté en fonction de l’ingrédient, de l’application, du type d’apport et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

ingrédient

caroténoïdes

vitamine

Acides gras nutricosmétiques

Autre

type d’admission

Nutricosmétique de type pilule

Cosmétiques nutritionnels buvables

appliquer

soins personnels

soin de la peau

soin des cheveux

Autre

soins de santé

santé digestive

santé cardiaque

gestion du poids

Autre

canal de distribution

commerce moderne

magasins de santé et de beauté

boutique sécialisée

pharmacie

commerce électronique

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché Nutricosmétique sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché Nutricosmétique sont:

Laboratoire de Dermatologie ACM (France)

Forza Industries Ltd. (Royaume-Uni)

Vitabiotics Ltd. (Royaume-Uni)

D-LAB Nutricosmétique (France)

Skinade (Royaume-Uni)

Amway (Royaume-Uni)

Natrol, LLC (États-Unis)

Soins capillaires SOS (Royaume-Uni)

Groupe WR (États-Unis)

Pfizer (États-Unis)

L’Oréal SA (France)

Unilever PLC (Royaume-Uni)

Beiersdorf AG (Allemagne)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir plus d’informations @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nutricosmetics-market

Attractivité du rapport sur le marché Nutricosmétique: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché des cosmétiques fonctionnels aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants de la nutricosmétique.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché concurrentiel aidera les joueurs à s’orienter dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de fortes opportunités de marché

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché de la nutricosmétique

Partie 04 : Taille du marché de la nutricosmétique

Partie 05 : Segmentation du marché de la nutricosmétique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Demander la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-nutricosmetics-market

Plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-commercial-balsamic-vinegar-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nuts-allergen-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-unsweetened-almond-milk-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sweet-dark-chocolate-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yogurt-powder-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dairy-protein-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-humectants-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-milk-powder-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lyophilized-powder-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-steel-drums-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons abrité plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et comptent sur nos efforts en toute confiance. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com