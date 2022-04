Aperçu du marché de la nanorobotique, fusions et acquisitions, moteurs, contraintes et prévisions de l’industrie d’ici 2027

Le rapport sur le marché mondial de la nanorobotique offre des connaissances et des informations approfondies sur le marché de la nanorobotique concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs d’influence de la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial de la nanorobotique, validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial de la nanorobotique contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché de la nanorobotique dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Nanorobotique. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Les principaux acteurs du marché sont Bruker, Oxford Instruments, Toronto Nano Instrumentation, JEOL Ltd., Imina Technologies, Klocke Nanotechnik, Thermo- Fisher Scientific Inc., Ginkgo Bioworks, Agilent Technologies et Park Systems.

Les revenus du segment de la nanorobotique à guidage magnétique devraient enregistrer un rythme considérablement rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la demande croissante d’applications délicates, car les nanorobots à guidage magnétique offrent un degré élevé de maniabilité dans les procédures complexes. La nanorobotique est utilisée pour transporter et livrer des cellules vivantes dans des zones ciblées du corps, qui devraient encore progresser, et cela devrait continuer à stimuler la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision. Augmentation des investissements dans les soins d’urgence et augmentation de la population gériatrique mondiale sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial de la nanorobotique

Les dernières études sur la nanotechnologie de l’ADN soutiennent l’utilité à grande échelle des nanorobots dans l’industrie de la santé. Les rendements à long terme dérivés des nanobots encouragent les acteurs du marché à conclure des partenariats à long terme et à investir massivement dans la recherche et le développement dans le domaine des nanotechnologies. L’augmentation de la demande d’appareils miniaturisés ainsi que le taux rapide d’automatisation dans divers secteurs sont d’autres facteurs qui alimentent la croissance des revenus du marché. Les progrès dans les fonctionnalités de la nanorobotique stimuleront davantage la croissance du marché. Cependant, l’augmentation de la complexité avec la miniaturisation est un facteur clé qui entrave actuellement la croissance des revenus du marché.

Le segment de la nanomédecine représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison de sa commercialisation à grande échelle dans le secteur de la santé pour l’administration de médicaments, le diagnostic in vitro, l’imagerie in vivo, les biomatériaux, la pharmacothérapie et les implants actifs.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison des dépenses élevées en soins de santé et de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement des nanotechnologies. Un autre facteur contributif est la demande accrue de nanorobotique de la part de la National Science Foundation (NSF) et de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Divers essais cliniques et projets de pipeline aux États-Unis pour le développement de la nanorobotique dans divers domaines alimentent également la croissance des revenus du marché.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la nanorobotique en fonction du type, de l’application et de la région :

nanomanipulateur

Microscope électronique(EM)

Microscope électronique à balayage (SEM)

Microscope électronique à transmission (TEM)

Microscope à sonde à balayage (SPM)

Microscopes à force atomique (AFM)

microscope à effet tunnel (STM)

Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Bio-Nanorobotique À

guidage magnétique

basées sur les bactéries

(revenus, milliards USD; 2018-2028)

Nanomédecine

Biomédicale

Mécanique

Autres (Espace et pétrole et gaz)

Taxonomie du marché:

Chapitre 1: Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres

Sources de données

Chapitre 2:

Résumé exécutif

Tendances commerciales Tendances

régionales Tendances des

produits Tendances

de l’utilisation finale

Chapitre 3 :

Aperçu

de l’industrie Segmentation

de l’industrie Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Technologie et innovation paysage

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de

l’entreprise Présentation

Données financières

Paysage des produits

Perspectives stratégiques

