Aperçu du marché de la métabolomique mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, croissance et rapport sur la demande 2028

forte demande de métabolomique de la part de divers instituts de recherche et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est un facteur clé de la croissance des revenus du marché.

La taille du marché mondial métabolomique devrait atteindre 5,10 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 13,2 % sur la période de prévision, selon dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché de la métabolomique peut être attribuée à son utilisation généralisée dans les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, les instituts de recherche et universitaires et les organismes de recherche de contact.

Le développement constant des technologies de santé avancées par les principaux acteurs devrait soutenir la croissance du marché de la métabolomique au cours de la période de prévision. En outre, dans les pays développés, la présence d’une infrastructure de soins de santé de pointe pour le diagnostic et le traitement précis de divers troubles devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, l’importation / exportation, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute et l’offre & modèles de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Agilent Technologies, Bruker Corporation, Danaher Corporation (SCIEX), LECO Corporation, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific, Waters Corporation, PerkinElmer Inc., Kore Technology Limited et Human Metabolome Technologies Inc.

Segmentation du marché par Types :

Perspectives des produits et services (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Outils de séparation métabolomique

phase gazeuse Chromatographie

liquide haute performance Chromatographie liquide

ultra-performance

Électrophorèse capillaire

Outils de détection métabolomique

Résonance magnétique nucléaire (RMN)

Spectroscopie de masse (MS)

Basé sur la surface Analyse de masse

Outils et services

bioinformatiques Services

bioinformatiques Outils bioinformatiques et base de données

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD; 2018-2028)

Instituts universitaires et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organisations de recherche sous contrat

Autres

Segmentation du marché par applications:

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Biomarqueur Di scovery

Découverte de médicaments

Tests toxicologiques

Nutrigénomique

Génomique fonctionnelle

Médicaments personnalisés

Autres

Indication Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cancer

Troubles cardiovasculaires Troubles

neurologiques Troubles

métaboliques

Erreurs innées du métabolisme

Autres indications

régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial de la métabolomique dans chaque région pour la période de prévision 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Quelques points saillants du rapport :

Par application, le segment de la découverte de biomarqueurs a représenté la plus grande part des revenus en 2020. L’utilisation croissante des biomarqueurs peut aider à améliorer le diagnostic et le processus thérapeutique de malades. En outre, les progrès technologiques croissants et l’utilisation croissante de biomarqueurs métaboliques pour déterminer les conditions médicales physiopathologiques des patients stimuleraient la croissance de ce segment. À l’heure actuelle, la métabolomique est considérée comme l’un des outils les plus importants pour la découverte de biomarqueurs.

Par utilisation finale, le segment des instituts universitaires et de recherche représentait la plus grande part des revenus en 2020 sur le marché mondial. Le nombre croissant de recherches financées par le gouvernement qui sont effectuées dans des instituts universitaires et de recherche dans le domaine de la métabolomique stimule la croissance des revenus de ce segment.

La demande de métabolomique augmente en raison des avancées technologiques et du lancement de nouveaux produits et services sur le marché. De plus, l’utilisation de la métabolomique dans la médecine de précision stimule la croissance des revenus du marché de la métabolomique.

Le marché de la métabolomique en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020. La sensibilisation croissante des personnes, la présence d’une infrastructure de soins de santé bien développée pour soutenir les activités de R&D et les avancées technologiques devraient propulser la croissance de cette région. En dehors de cela, l’augmentation de la population gériatrique et le nombre croissant d’activités de recherche et développement dans le domaine de la métabolomique stimuleraient également la croissance des revenus du marché dans cette région.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

