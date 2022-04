Aperçu du marché de la médecine sportive avec analyse détaillée, paysage concurrentiel, prévisions 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché de la médecine sportive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 8 453,18 millions USD. d’ici 2027. La demande croissante de chirurgies mini-invasives et l’afflux croissant de nouveaux produits et modalités de traitement sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises présentes sur le marché mondial de la médecine sportive sont Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Stryker, Breg, Inc., Medtronic, Bird & Cronin, Arthrex, Inc., Wright Medical Group NV, Arthrosurface (une filiale d’Anika Therapeutics , Inc.), Össur Corporate, Mueller Sports Medicine, Inc., CONMED Corporation, Surgalign, Johnson & Johnson Services, Inc., DJO, LLC (une filiale de Colfax Corporation) entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La médecine du sport comprend divers types de produits de reconstruction corporelle tels que les implants, les produits de réparation des fractures et des ligaments, les appareils d’arthroscopie, les prothèses, les orthobiologiques et les produits de soutien et de récupération du corps tels que les attelles et les supports, les vêtements de compression, les équipements de physiothérapie, la thermothérapie, l’électrostimulation et les accessoires qui sont utilisés comme médecine sportive pour traiter plusieurs types de blessures, les progrès de ces produits fournissent des soins exclusifs, des options de traitement nouvelles et innovantes pour traiter divers types de blessures sportives et contribuent également au maintien des soins préventifs.

Les médecines sportives traitent du traitement et de la condition physique et de la prévention de tout type de blessures liées à l’exercice ainsi qu’au sport. La médecine du sport se concentre spécialement sur les services médicaux liés au sport pour l’athlétisme et d’autres équipes sportives. Les professionnels de la santé en médecine sportive ont reçu une formation spéciale pour traiter l’athlétisme afin de restaurer la fonction des athlètes blessés grâce auxquels les athlètes peuvent se déplacer à nouveau et revenir sur le terrain dès que possible.

L’incidence croissante des blessures sportives, la demande croissante de chirurgies mini-invasives, l’adoption croissante des chirurgies arthroscopiques, l’afflux croissant de nouveaux produits et modalités de traitement sont les principaux moteurs de la demande du marché de la médecine sportive au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des produits de médecine sportive et les risques associés aux implants devraient entraver la croissance du marché de la médecine sportive au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de la médecine sportive fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial de la médecine du sport et taille du marché

Le marché mondial de la médecine sportive est classé en quatre segments notables basés sur les produits, l’application, la procédure et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché de la médecine sportive est segmenté en produits de reconstruction corporelle et en produits de soutien et de récupération du corps. En 2020, le segment des produits de reconstruction corporelle devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des cas de blessures sportives, car les athlètes sportifs doivent prendre soin de leurs parties du corps pendant les activités sportives et les maintenir à long terme.

Sur la base de l’application, le marché de la médecine sportive est segmenté en blessures au genou, à la hanche, à l’épaule et au coude, au pied et à la cheville, à la main et au poignet, au dos et à la colonne vertébrale et autres blessures. En 2020, le segment du genou devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des fractures du genou et des déchirures ligamentaires, entraînant une augmentation des applications du genou sur le marché mondial de la médecine sportive.

Sur la base de la procédure, le marché de la médecine sportive est segmenté en procédures d’arthroscopie du genou, procédures d’arthroscopie de la hanche, procédures d’arthroscopie de l’épaule et du coude, procédures d’arthroscopie du pied et de la cheville, procédures d’arthroscopie de la main et du poignet et autres. En 2020, le segment des procédures d’arthroscopie du genou devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des troubles du genou, ce qui contribue à stimuler la demande de procédures arthroscopiques du genou pour traiter les blessures au genou en médecine sportive dans le monde entier.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la médecine sportive est segmenté en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’utilisation croissante de la médecine sportive dans les implants chirurgicaux tels que le genou, l’épaule, le poignet et le coude pour traiter tout type de blessure sportive.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la médecine du sport

Le marché de la médecine sportive est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produits, application, procédure et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la médecine sportive sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Suisse, la Russie, les Pays-Bas, la Belgique, la Turquie, le Danemark, le Portugal, la Suède, l’Autriche, la République tchèque, la Norvège, Finlande, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à encourager les athlètes à pratiquer n’importe quel sport. Parallèlement à cela, de nombreux fabricants lancent une nouvelle médecine sportive basée sur des technologies avancées dans la région. Les États-Unis devraient dominer et diriger la croissance du marché nord-américain, qui devrait augmenter en raison de l’augmentation des cas de blessures sportives chez les athlètes, et cette énorme procédure de R&D est effectuée aux États-Unis pour introduire des médicaments sportifs basés sur une technologie avancée. afin de fournir un meilleur traitement et une récupération rapide des athlètes, ce qui les aide à retourner sur leur terrain dès que possible. En Europe, l’Allemagne domine avec le TCAC à la croissance la plus élevée en raison des grands utilisateurs finaux qui sont accrochés à l’adoption de la médecine sportive basée sur la technologie avancée. L’Asie-Pacifique connaîtra la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours des périodes de prévision, car en Asie-Pacifique, les pays affluent de plus en plus de nouveaux produits et modalités de traitement en raison de la participation active du gouvernement pour encourager les activités sportives et la Chine devrait dominer le marché de l’Asie-Pacifique alors que la Chine est l’un des principaux pays au monde pour l’afflux rapide d’athlètes.

La section par pays du rapport sur le marché de la médecine sportive fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la médecine du sport

Le marché de la médecine sportive vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes de médecine sportive, l’impact des progrès de la médecine sportive et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de la médecine sportive. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médecine du sport

Le paysage concurrentiel du marché de la médecine du sport fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de la médecine sportive.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché de la médecine sportive.

Par exemple,

En septembre 2020, Smith & Nephew a reçu l’approbation de commercialisation du produit de la National Medical Products Administration (NMPA) Chine pour introduire le système REDAPT pour la révision de l’arthroplastie totale de la hanche (rTHA). Ce développement aide l’entreprise à améliorer sa catégorie de produits et à générer des revenus suffisants pour commercialiser ses produits sur le marché chinois.

En octobre 2017, Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé avoir introduit une plateforme orthopédique pour améliorer les résultats cliniques. Cette plateforme est spécialement conçue pour aider les chirurgiens à améliorer les soins orthopédiques Ce développement aide l’entreprise à générer des revenus adéquats

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché de la médecine sportive, ce qui offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre de médecine sportive.

