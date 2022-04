Aperçu du marché de la maladie de l’asthme, analyse de la structure des coûts, opportunités de croissance et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Marché mondial de la maladie de l’asthme, par type de classification (asthme intermittent léger, asthme persistant léger, asthme persistant modéré et asthme persistant sévère), durée d’action (médicaments de contrôle de l’asthme à long terme, corticostéroïdes inhalés, anticholinergiques, bromure de tiotropium, modificateurs de leucotriènes, – Bêta-agonistes à action, salmétérol, formotérol, arformotérol, théophylline, médicaments à action rapide (sauvetage), bêta-agonistes à courte durée d’action, sulfate d’albutérol, salbutamol, médicaments contre les allergies, injections contre les allergies (immunothérapie), omalizumab (Xolair) et autres), voie de Administration (orale, inhalée, intraveineuse et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France , Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie,Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028



Data Bridge Market Research analyse que la maladie de l’asthme présentera un TCAC d’environ 4,2 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante de la pollution de l’air, du cancer, de la consommation de tabac et du tabagisme stimulera la croissance du marché des maladies asthmatiques.

Principaux acteurs : –

Merck & Co., Inc., Sanofi, Novartis AG, Astellas Pharma Inc., Pfizer Inc., Abbott, Lilly, Bristol-Myers Squibb Company, Takeda Pharmaceutical Company Limited., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Boehringer Ingelheim International GmbH ., Mylan NV, GlaxoSmithKline plc., Regeneron Pharmaceuticals Inc., AstraZeneca, AbbVie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Vectura Group plc, Sunovion Pharmaceuticals Inc. et Alkermes parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maladie de l’asthme

Le paysage concurrentiel du marché de la maladie de l’asthme fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’asthme.

L’asthme est une maladie respiratoire qui entraîne un rétrécissement des voies respiratoires, ce qui entraîne des difficultés respiratoires. L’asthme conduit à un développement excessif de mucus dans la trachée, ce qui entraîne des crises périodiques mais répétitives d’essoufflement. L’asthme s’accompagne également de douleurs thoraciques, de toux et de congestion. L’asthme entraîne une inflammation des poumons et resserre les muscles.

La consommation croissante de tabac et l’augmentation du tabagisme propulsent la croissance du marché des maladies asthmatiques. La détérioration de la qualité de l’air et l’augmentation des niveaux de pollution de l’air induiront davantage la croissance du marché des maladies asthmatiques. L’augmentation de la prévalence des allergènes intérieurs et extérieurs favorisera davantage le nombre de patients souffrant d’asthme. L’exposition accrue à certaines toxines dans le laboratoire de chimie entraînera à nouveau une augmentation de la population souffrant d’asthme.

Les coûts élevés associés au traitement feront dérailler le taux de croissance du marché du traitement de l’asthme. Le manque de sensibilisation aux divers nouveaux traitements et médicaments disponibles sur le marché fera à nouveau dérailler le taux de croissance du marché du traitement de l’asthme. Le sous-diagnostic de la maladie asthmatique dans les économies des classes inférieures et moyennes constituera un défi pour le marché.

Ce rapport sur le marché de la maladie de l’asthme fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial de la maladie de l’asthme et taille du marché

Le marché des maladies asthmatiques est segmenté en fonction du type de classification, du type de durée d’action, de la voie d’administration et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de classification, le marché des maladies asthmatiques a été segmenté en asthme intermittent léger, asthme persistant léger, asthme persistant modéré et asthme persistant sévère.

Sur la base de la durée du type d’action, le marché de l’asthme est segmenté en médicaments de contrôle de l’asthme à long terme, corticostéroïdes inhalés, anticholinergiques, bromure de tiotropium, modificateurs de leucotriènes, bêta-agonistes à longue durée d’action, salmétérol, formotérol, arformotérol, théophylline, médicaments de secours (de secours), bêta-agonistes à courte durée d’action, sulfate d’albutérol, salbutamol, médicaments contre les allergies, injections contre les allergies (immunothérapie), omalizumab (Xolair) et autres. Les corticostéroïdes inhalés sont segmentés en dipropionate de béclométhasone, omalizumab, poudre pour inhalation de furoate de fluticasone, comprimés à libération retardée de prednisone et furoate de mométasone et fumarate de formotérol déshydratés. Le segment des modificateurs de leucotriènes est segmenté en reslizumab, mépolizumab et montélukast.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des maladies asthmatiques est segmenté en oraux, inhalés, intraveineux et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des maladies asthmatiques est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des maladies de l’asthme

Le marché de l’asthme est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de classification, type de durée d’action, voie d’administration et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des maladies asthmatiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des maladies asthmatiques en raison de la prévalence d’infrastructures de soins de santé sophistiquées, des compétences accrues en recherche et développement des sociétés pharmaceutiques et de l’adoption rapide de nouvelles et meilleures technologies de soins de santé. La prévalence croissante des maladies asthmatiques induit également la domination de la région. L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses pour développer les infrastructures de santé, de l’augmentation de la pollution de l’air, de l’augmentation de la consommation de tabac et de l’augmentation du tabagisme.

La section par pays du rapport sur le marché de la maladie d’asthme fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de la maladie de l’asthme vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de la croissance du marché de l’asthme est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

