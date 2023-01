Aperçu du marché de la lutte antiparasitaire et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial de la lutte antiparasitaire est segmenté par type, par type de ravageur, par application et par région. En termes de type, le marché de la lutte antiparasitaire est segmenté en contrôle chimique, contrôle mécanique et contrôle biologique. Les insectes, les termites, les rongeurs et la faune sont le type de ravageur du marché mondial de la lutte antiparasitaire. Commercial, industriel, résidentiel, agricole sont des segments d’application du marché de la lutte antiparasitaire. Géographiquement en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine.

La lutte antiparasitaire est la gestion des espèces ou des ravageurs considérés comme nocifs pour la santé humaine. La lutte antiparasitaire est effectuée dans un large éventail d’applications telles que l’agriculture, les bâtiments commerciaux, les bâtiments résidentiels et les industries. Il est avantageux de protéger les cultures des ravageurs afin d’augmenter la production alimentaire. Les mouches domestiques ont tendance à s’accumuler dans des endroits proches des activités humaines, en particulier aux endroits où les déchets alimentaires sont découverts.

Le segment de la lutte biologique contre les ravageurs devrait croître au TCAC le plus élevé de 2017 à 2026. La lutte biologique comprend l’action bénéfique des parasites, des agents pathogènes et des prédateurs pour gérer les ravageurs et éviter les infestations de ravageurs. L’augmentation de la population de ravageurs, les changements dans les conditions climatiques et la sensibilisation des consommateurs aux risques pour la santé causés par les ravageurs devraient stimuler le marché mondial de la lutte antiparasitaire au cours de la période de prévision. Le marché se caractérise par la présence d’un grand nombre de prestataires de services. Par conséquent, la disponibilité facile de ce service devrait également stimuler la croissance du marché mondial de la lutte antiparasitaire.

Les insectes devraient maintenir leur domination sur le marché mondial de la lutte antiparasitaire au cours de la période de prévision. Cependant, les termites devraient gagner du terrain dans un proche avenir. Les changements des conditions climatiques devraient stimuler la croissance de ce segment dans un proche avenir.

Les ravageurs agricoles appartiennent à un large éventail d’organismes, y compris les insectes, les acariens, les tiques, les souris, les rats, les autres rongeurs, les escargots, les nématodes, les limaces, les cestodes, les champignons, les bactéries, les mauvaises herbes, les virus et autres agents pathogènes. Les cultures agricoles sont d’une importance considérable pour l’économie mondiale et sont vitales dans des secteurs tels que l’élevage et la volaille, qui se nourrissent de cultures fourragères. Le segment des applications commerciales devrait rester dominant sur le marché mondial de la lutte antiparasitaire au cours de la période d’analyse. En 2017, les segments d’applications commerciales et résidentielles représentaient collectivement plus de la moitié du marché mondial de la lutte antiparasitaire.

L’Asie-Pacifique a un potentiel de croissance élevé pour la lutte antiparasitaire. Cette région compte des économies émergentes, comme la Chine et l’Inde, qui disposent de terres cultivables considérables pour faire pousser des cultures. La sensibilisation croissante des gens à la lutte antiparasitaire stimule le marché mondial en Amérique du Nord. Les préoccupations croissantes concernant la santé dominent le marché mondial dans les pays d’Asie-Pacifique comme l’Inde et la Chine.

Rentokil Initial PLC, BASF SE, Ecolab Inc., Syngenta AG, National Pest Control, Rollins Inc., LLC, Lindsey Pest Control, Bayer AG, FMC Corporation et Rollins, Inc., Indian Pest Control Company, Terminix International Company, LP , Bell Laboratories Inc., Mitie Group PLC, Brunswick Pest Control Inc., Venus Pest Company, OPC Pest Control, Pesitcon, Home Paramount Pest Control, Wil-Kil Pest Solutions sont des acteurs clés inclus sur le marché de la lutte antiparasitaire.

