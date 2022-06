Aperçu du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique par segments, produits, entreprises, régions, statistiques, application, aperçu et prévisions du secteur

Le rapport d’activité du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre la valeur de 4 054,61 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. La « non-chaîne du froid » représente le plus grand segment technologique du marché de la logistique des soins de santé hors chaîne du froid, car le coût d’investissement initial est faible. Le rapport sur le marché de la logistique des soins de santé couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Définition du marché

Les soins de santé comprennent le maintien ou l’amélioration du bien-être par la conclusion, l’anticipation, la thérapie, la récupération ou la réparation d’une infection, d’une maladie, d’une blessure et de différentes impédances physiques et mentales chez les individus. L’aide médicale est adressée à l’aide d’experts en conditionnement physique dans les domaines paramédicaux. La dentisterie, la pharmacie, les soins infirmiers, l’audiologie, la médecine, l’optométrie, la pratique de sage-femme, la psychologie, l’ergothérapie et la thérapie corporelle et différentes professions de la santé sont tous des additifs aux soins de santé.

La logistique fait référence à la procédure générale de gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées vers leur destination finale. Il consiste à déterminer les distributeurs et fournisseurs potentiels et à gérer leur efficacité et leur accessibilité. Par conséquent, la logistique des soins de santé est la logistique des fournitures médicales et chirurgicales, des produits pharmaceutiques, des gadgets et équipements cliniques et des différents produits demandés pour aider les médecins, les infirmières et les différents spécialistes de la santé.

La gestion logistique des soins de santé est utilisée pour divers modes de transport tels que les routes, les chemins de fer, la marine et les voies aériennes. Le mouvement de fret effectué par le chemin des routes est appelé sous le segment. C’est le mode de transport le plus courant car il nécessite un processus de document douanier unique. Le mode de transport ferroviaire est très économe en carburant et peut être qualifié de mode de transport «vert». Les expéditions maritimes sont utilisées pour le transport de marchandises en vrac. Les voies aériennes sont le mode de transport le plus rapide et sont très utilisées pour réaliser le réapprovisionnement des stocks « juste à temps » (JIT) dans la logistique des soins de santé.

Dynamique du marché de la logistique des soins de santé

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance rapide dans le secteur du commerce électronique

Le commerce électronique ou le commerce électronique est le processus d’achat et de vente de biens et de services sur un réseau électronique ou une plate-forme en ligne, principalement Internet. Ces derniers temps, l’utilisation généralisée de plates-formes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart et eBay a contribué à une croissance substantielle de l’achat et de la vente de biens en ligne. Cela a fourni une plate-forme permettant aux consommateurs d’acheter librement des produits de santé et de les utiliser selon leurs besoins.

Avantages élevés offerts par la logistique tierce

La logistique tierce est externalisée avec la logistique opérationnelle de l’entreposage à la livraison, ce qui comprend la fourniture d’un certain nombre de services dans la chaîne d’approvisionnement tels que l’expédition de fret, l’emballage, l’exécution des commandes, la prévision des stocks, le prélèvement et l’emballage, l’entreposage et le transport. La logistique tierce offre un large éventail d’avantages car elle aide les propriétaires d’entreprise à se concentrer davantage sur les autres aspects de l’entreprise tels que le développement de produits, le marketing et les ventes. Les avantages élevés offerts par la logistique tierce partie constituent donc le principal facteur de stimulation de la croissance du marché mondial de la logistique des soins de santé.

Croissance croissante des échanges transfrontaliers

La mondialisation est l’interdépendance des économies, des populations et des cultures du monde réunies par le commerce transfrontalier de la technologie, des biens et autres. Aujourd’hui, la majeure partie de l’économie du pays dépend fortement de l’achat et de la vente de biens entre différents pays. La région Asie-Pacifique a été les principaux acteurs du commerce au Moyen-Orient et en Afrique et a un volume élevé de flux commerciaux qui a accru l’exigence des fournisseurs de services logistiques de rendre le flux commercial plus pratique et plus rapide. Ainsi, il stimule la croissance du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique.

Congestion associée aux routes commerciales

Alors que les volumes de trafic et la congestion augmentent sur les routes et les voies navigables, les opérateurs de services de fret et de transport sont de plus en plus confrontés au défi de maintenir des horaires fiables. Cela affecte les chaînes d’approvisionnement et les entreprises dépendantes des camions, chacune d’entre elles revêtant une importance croissante à la fois pour la couverture publique et les opérateurs régionaux privés. De plus, plusieurs accidents sur les routes ou déversements d’hydrocarbures en mer peuvent entraîner des contraintes logistiques de santé inattendues. Le récent COVID-19 a également interrompu plusieurs opérations logistiques, causant de graves dommages à l’ensemble des opérations de la chaîne d’approvisionnement. Ces facteurs freinent considérablement la croissance du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique.

Coût élevé associé à la logistique inverse

Le coût associé aux services de logistique inverse offerts par divers fabricants et fournisseurs de services est élevé. Les services de logistique inverse sont très populaires dans le secteur de la santé en raison de la forte demande pour divers produits liés aux soins de santé. Selon Thomas Publishing Company, les taux de retour des équipements industriels sont d’environ 4 % à 8 %, tandis que les équipements de soins de santé sont de 8 % à 20 %. Le chiffre d’affaires total aux États-Unis impacté par les retours est estimé entre 52 millions USD et 106 millions USD.

La raison pour laquelle les services de logistique inverse sont si chers est une combinaison de divers facteurs qui déterminent la tarification de ces services.

Préoccupations liées à la gestion des stocks dans la logistique des soins de santé

La gestion des stocks est le processus de commande, de stockage et de vente des produits d’une entreprise et de maintenance de ses journaux. Cela comprend la gestion des matières premières, des composants et des produits finis ainsi que l’entreposage et le traitement des articles retournés.

L’inventaire est l’atout le plus précieux d’une entreprise. L’adoption de la gestion des stocks peut augmenter la productivité, réduire les coûts, atténuer les risques, améliorer la satisfaction client, réduire les coûts et maximiser le rendement des actifs. Cependant, la gestion des stocks est devenue assez délicate pour les prestataires de services logistiques de santé.

Inclinaison vers la numérisation du secteur

La transformation numérique fait référence aux changements que subit une entreprise en adoptant la technologie numérique. Il est devenu une nécessité pour le transport et la logistique d’accorder une importance extrême à l’optimisation, à l’efficacité, à la rapidité et au timing. Le scénario changeant du marché et les nouvelles tendances à venir ont rendu très important pour l’industrie du transport de passer à la transformation numérique. Les entreprises de logistique des soins de santé utilisent des appareils mobiles pour améliorer leur agilité. De plus, les applications mobiles aident les clients à commander, traiter et suivre les envois de retour à tout moment. Cette transformation numérique croissante de l’industrie de la logistique accélère ainsi la croissance du marché de la logistique de la santé.

Ressources de main-d’œuvre inadéquates pour gérer les retours

Le processus global de gestion de la chaîne d’approvisionnement implique l’analyse d’une grande quantité de données et d’un grand nombre de retours. En raison de la croissance rapide du secteur du commerce électronique, la main-d’œuvre doit prendre les mesures nécessaires au bon moment. Les informations fournies doivent être bien exécutées afin de fournir des résultats et une qualité de services optimaux.

Cependant, le manque de travailleurs qualifiés et de formation des employés peut entraîner plusieurs erreurs entraînant une inefficacité des services offerts, agissant comme un défi majeur pour la croissance du secteur de la logistique des soins de santé. Cela peut être un revers majeur car la satisfaction du client est primordiale dans le secteur de la logistique des soins de santé. Le personnel travaillant dans la logistique des soins de santé doit être formé à l’identification de numéros de série ou de pièces spécifiques. De plus, la main-d’œuvre doit connaître l’inventaire faisant autorité, la politique de garantie et les informations comptables hébergées dans son système central de planification des ressources d’entreprise (ERP), mais il est difficile de trouver une main-d’œuvre qualifiée pour gérer les retours de produits de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la logistique des soins de santé sont – Agility, CH Robinson, AmerisourceBergen Corporation, Air Canada, CEVA Logistics, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, United Parcel Service of America, Inc., VersaCold Services logistiques, Abbott entre autres.

Portée du marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en fonction du type, de l’application, des composants, du type de température, de la logistique, du type de logistique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Hors chaîne du froid

La chaîne du froid

Sur la base de la technologie, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en chaîne du froid et sans chaîne du froid.

Composants

Matériel

Prestations de service

Logiciel

Sur la base des composants, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en matériel, logiciels et services.

Type de température

Ambiant

Réfrigéré/Réfrigéré

Congelé

Cryogénique

Sur la base du type de température, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en ambiant, réfrigéré/réfrigéré, congelé et cryogénique.

Logistique

Transport

Emballage

Stockage

Les autres

Sur la base de la logistique, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en transport, emballage, stockage et autres.

Type de logistique

Logistique terrestre

Logistique du fret maritime

Logistique du fret aérien

Logistique contractuelle

Sur la base du type de logistique, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique contractuelle.

Application

Médecine

Manipulateurs de médicaments en vrac

Vaccin

Produits chimiques et autres matières premières

Matériel biologique et organes

Cargaison dangereuse

Les autres

Sur la base des applications, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en médicaments, manutentionnaires de médicaments en vrac, vaccins, produits chimiques et autres matières premières, matières et organes biologiques, marchandises dangereuses et autres.

Utilisateur final

Sociétés biopharmaceutiques

Hôpitaux & Cliniques

Instituts de recherche

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la logistique des soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en sociétés biopharmaceutiques, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et autres.

