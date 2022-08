Aperçu du marché de la glycomique, analyse, par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport d’étude de marché Glycomique

Le marché de la glycomique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,25 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 12 220,06 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la glycomique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs. devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande pour diverses applications accélère la croissance du marché de la glycomique.

La glycomique fait référence à l’étude complète de la structure et également de la fonction des glycanes d’une cellule ou d’un organisme donné. Certaines des applications courantes de la glycomique comprennent le diagnostic, la découverte de médicaments et l’immunologie, entre autres. La chromatographie liquide à haute performance et la spectrométrie de masse à temps de vol avec ionisation par désorption laser assistée par matrice font partie des techniques courantes utilisées en glycomique.

