Aperçu du marché de la gestion fiscale avec analyse détaillée, paysages concurrentiels, prévisions jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial de la gestion fiscale était de 17,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la gestion fiscale devrait atteindre 42,5 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC921

Une application de gestion fiscale aide les personnes et les organisations à effectuer diverses tâches, notamment la planification et la réalisation des déclarations de revenus et autres déclarations de revenus. Il simplifie le processus de déclaration fiscale en guidant le client avec ses documents fiscaux et ses obligations.

Facteurs influençant le marché

Le volume massif de transactions financières est le principal facteur qui fait avancer le marché de la gestion fiscale.

L’application de gestion fiscale simplifie les méthodes de déclaration de revenus. En conséquence, cela fera avancer le marché mondial de la gestion fiscale.

Les applications de gestion fiscale présentent divers avantages, tels que le fait qu’elles aident les utilisateurs à conserver les documents dans des catégories facilement consultables. En outre, cela simplifie également la gestion des documents, ce qui fera avancer le marché.

La demande croissante d’automatisation pour minimiser les efforts humains et le risque d’erreur stimulera considérablement la croissance du marché mondial de la gestion fiscale au cours de la période de prévision.

La transition croissante des entreprises vers la technologie cloud va accélérer la croissance du marché mondial de la gestion fiscale.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial de la gestion fiscale. Cela est dû à l’impact drastique de la pandémie sur l’expansion de l’industrie. Cependant, la pandémie a stimulé la numérisation partout dans le monde. Un maximum d’entreprises ont adopté la technologie cloud afin de répondre aux demandes des employés dans de telles circonstances. En conséquence, cela a été bénéfique pour le marché mondial de la gestion fiscale. De plus, les entreprises adoptent différentes tactiques pour améliorer leurs opérations, ce qui profitera au marché mondial au cours de la période d’étude.

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC921

Aperçu régional

Le marché de la gestion fiscale en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance significatif. Cela est dû à la présence d’économies émergentes comme l’Inde, la Chine et le Japon dans la région. En outre, la numérisation croissante et les politiques gouvernementales favorables devraient profiter à ce marché régional de la gestion fiscale au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance important en raison de la numérisation croissante dans la région. De plus, l’évolution rapide des réglementations et la demande croissante de technologies de pointe contribueront à la croissance du marché de la gestion fiscale.

Principaux concurrents

Traitement automatique des données

Avalara

Blucora

Taxe d’auvent

DAVO Technologies

Logiciel Defmacro

Entreprises Drake

EXONÉRATION DE TAXE

Bloc H&R

Intuitif

Logiciel LOVA

SafeSend

Sailotech

Données sur la taxe de venteLINK

SAP SE

Conformité Sovos

Taxback International

TaxCloud

TaxJar

Tueur d’impôts

Thomson Reuters

Sommet

Webgilité

Wolters Kluwer SA

Xéro

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de la gestion fiscale se concentre sur le composant, le type de taxe, le déploiement, l’organisation, la verticale et la région.

Par composant

Logiciel

Prestations de service

Par type de taxe

Indirect

Direct

Par mode de déploiement

Nuage

Sur site

Par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Par verticale

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Technologies de l’information (TI) et télécom

Fabrication

Énergie et services publics

Vendre au détail

Santé et sciences de la vie

Médias et divertissement

Les autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC921

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC921

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/