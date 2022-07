Aperçu du marché de la gestion des mouvements de radiothérapie, taille, part | Perspectives et statistiques de l’industrie mondiale, segmentation et prévisions jusqu’en 2026

Les collaborations pour les avancées technologiques en oncologie, les politiques gouvernementales de soutien, la tendance de la thérapie par faisceau externe, l’augmentation de la recherche et du développement et l’incidence croissante du cancer sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé du marché de la gestion des mouvements en radiothérapie au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la gestion des mouvements en radiothérapie était évalué à 513,1 millions USD en 2018 et devrait atteindre 695,6 millions USD d’ici 2026, avec un TCAC de 4,1 %. Lors de l’administration de doses de rayonnement aux patients, le mouvement de la tumeur à la suite du mouvement respiratoire peut entraîner des mesures diverses ou imprévisibles de la part du volume objectif et des tissus ordinaires qui l’entourent. Il est donc important de créer un cadre capable de contrôler ou de gérer le mouvement de la tumeur à l’heure de la conduite. Ces gestion des mouvements de radiothérapie sont des procédures réalisées pour éviter d’équilibrer les changements développés dans la tumeur en raison des mouvements à l’intérieur, pendant l’opération. Cette technique a une importance non négligeable en oncologie, elle peut guérir le cancer seule ou en association avec d’autres types de traitements. Dans le scénario actuel, plus de 50 % des traitements oncologiques font de la radiothérapie une partie importante du traitement complet du cancer. Cependant, les mouvements constants dans le volume cible, appelés intrafraction, il devient nécessaire de suivre la position de la cible à chaque fois avant de lancer la procédure de traitement régulière.

Ce processus a un énorme potentiel dans les applications cliniques comme dans le cancer du poumon, où il est utilisé pour réduire la tumeur avant la chirurgie, comme traitement primaire, en post-chirurgie pour éliminer les cellules tumorales qui restent non traitées, traiter le cancer qui a atteint le cerveau ou d’autres parties du corps et d’autres applications. Bien que des facteurs tels que la présence d’une forte concurrence puissent entraîner une réduction des prix afin de faire face aux pressions sur les coûts dans l’industrie, ce qui peut entraver la croissance de la gestion du mouvement en radiothérapie. Un autre facteur jugé efficace pour entraver la croissance de la radiothérapie dans la gestion des mouvements était le besoin de personnalisation et de compatibilité avec les systèmes de radiothérapie, ce qui augmente le coût des systèmes de gestion des mouvements de radiothérapie intrafraction.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Promis Electro-Optics BV, Accuray Incorporated, Elekta AB, Varian Medical Systems, Inc., Brainlab, CIVCO Radiotherapy, Klarity Medical Products, Qfix, Orfit Industries NV et

Le marché de la gestion des mouvements en radiothérapie prend en compte les principales zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur le marché croissance, taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

mouvement spirométrique

Radiothérapie intrafraction

Autres

Type de produit Perspectives (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Imagerie Fluroscopie CT lente Breath Hold CT Systems 4 DCT

Breath- Systèmes de maintien Contrôle actif de contrôlée Spirométrie Rétroaction audiovisuelle

Méthodes

de compression abdominale Respiration peu profonde forcée Plaque de compression Cadre corporel stéréotaxique

Suivi Marqueurs externes ou internes Systèmes de livraison en temps réel Systèmes d’assistance à



par

synchronisation

Centres de radiothérapie Centres de

chirurgie ambulatoire

Les régions clés analysées dans le rapport comprennent :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite EAU Afrique du Sud Reste de



MEA re, il s’agit d’informations sur le segment individuel du marché de la gestion des mouvements de radiothérapie en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment de type d’utilisateur final des centres de radiothérapie devrait croître avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. Les hôpitaux restent le principal segment générant des revenus sur le marché mondial de la gestion des mouvements par radiothérapie

La radiothérapie est une technique de guérison qui sauve des vies, utilisée seule ou avec différents types de traitement des tumeurs malignes. À l’heure actuelle, elle est prescrite dans le cadre d’une procédure médicale pour plus de la moitié des patients en oncologie, mais à travers l’Europe, environ 25 % des personnes qui ont besoin de radiothérapie ne la reçoivent pas. Selon Yolande Lievens, présidente du département de radio-oncologie de l’hôpital universitaire de Gand et ancienne présidente de l’ESTRO, cela devient une occasion manquée et un phénomène qui a un impact sur la vie des patients atteints de cancer.

Cette radiothérapie présente également des avantages secondaires autres que l’élimination des cellules cancéreuses du corps, elle s’avère utile pour soulager quelques-uns des symptômes nocifs dans les cas de tumeurs tels que les saignements.

Malgré les avantages médicaux et technologiques de la thérapie, la technologie n’a pas été utilisée à son plein potentiel en raison d’une accessibilité moindre. Divers experts en oncologie suggèrent qu’elle devrait devenir un élément central des politiques, des budgets et des plans de soins contre le cancer, des améliorations devraient être apportées à la sensibilisation générale, aux connaissances sur la sécurité et les avantages de la guérison par rayonnement pour s’assurer qu’elle peut fournir une aide complète dans les soins aux patients.

L’Amérique du Nord reste le principal segment géographique générant des revenus sur le marché de la gestion des mouvements en radiothérapie. Le segment géographique représentait 207,2 millions USD en 2018. Disponibilité de fonds de recherche provenant de sources publiques et privées, disponibilité de technologies de pointe, présence d’acteurs clés du marché dans la région, remboursements favorables pour les diagnostics associés au cancer, concentration croissante sur la médecine de précision et la sensibilisation croissante aux applications de gestion du mouvement sont parmi les facteurs clés de la croissance de la gestion du mouvement en radiothérapie dans cette région

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

