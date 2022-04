Aperçu du marché de la génétique de la reproduction mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, rapport 2020-2027

Le rapport sur le marché mondial de la génétique de la reproduction offre des connaissances et des informations approfondies sur le marché de la génétique de la reproduction concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs d’influence de la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial de la génétique de la reproduction, validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial de la génétique de la reproduction contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché de la génétique de la reproduction dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires. Par conséquent, le rapport couvre entièrement l’impact profond de COVID-19 sur cette industrie, avec un accent particulier sur les segments industriels concernés. Cependant, le marché devrait reprendre de l’élan dans l’ère post-COVID-19. Le rapport propose également une évaluation initiale et future de l’impact de la pandémie sur l’industrie Génétique Reproductive. Par conséquent, les informations vitales sur le COVID-19 offertes par le rapport devraient aider les organisations à gérer efficacement leurs activités dans des incertitudes économiques extrêmes.

Obtenez un échantillon du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-sample/695

Les principaux acteurs du marché sont Illumina, Inc., Agilent Technologies, Inc., PerkinElmer, Inc., Quest Diagnostics, Thermo Fisher Scientific Inc., Fulgent Genetics, Inc., Centogene AG, Myriad Genetics, Inc., Qiagen NV et OPKO Health, Inc.

Les anomalies chromosomiques sont responsables de 50 % des fausses couches au cours du premier trimestre. La génétique reproductive identifie les embryons sans ces anomalies afin qu’ils puissent être utilisés pour la FIV, augmentant ainsi la probabilité d’une grossesse et d’un bébé en bonne santé, quelle que soit la santé du patient. Cela aide également à atteindre des taux de grossesse plus élevés par transfert, ce qui réduit le besoin de FIV et se traduit par un faible coût, du temps et du stress.

Les progrès des technologies génomiques et la mise en œuvre de ces technologies en médecine clinique ont élargi leur utilisation dans le diagnostic des troubles génétiques, le dépistage des porteurs et l’identification de la cause de l’infertilité. Certains tests sont assez chers, ce qui dissuade les couples d’aller de l’avant avec les tests, mais comme il y a une baisse du coût du séquençage et une augmentation de la population ethnique mixte, on s’attend à ce qu’un nombre croissant de couples/individus optent pour la procédure et cela devrait soutenir la croissance du marché à l’avenir.

Le dépistage prénatal couvre une variété de tests que les médecins recommandent pour une patiente enceinte. Certains tests de dépistage prénatal déterminent les chances qu’un bébé ait ou non des troubles chromosomiques, comme le syndrome de Down. Bien que recommandé par les médecins, il est non invasif et facultatif, et ne présente aucun risque pour la grossesse car il implique des ultrasons et des analyses de sang.

Le séquençage de nouvelle génération (NGS) est une technologie de test génétique largement acceptée dans le domaine des tests prénataux. Le NGS est capable de détecter les embryons présentant des translocations chromosomiques déséquilibrées qui n’ont pas été identifiées auparavant. NGS offre une meilleure couverture des chromosomes, une résolution plus élevée, et est plus rapide et plus abordable.

Les troubles monogéniques font partie des troubles génétiques les mieux compris en raison de leurs modes de transmission et de leurs causes génétiques relativement simples. Certaines des maladies monogéniques les plus courantes sont la drépanocytose, l’hémochromatose, la fibrose kystique et Tay-Sachs. Des tests génétiques de reproduction sont effectués pour détecter la possibilité de troubles monogéniques chez les bébés.

Demander une remise sur le rapport : https://www.emergenresearch.com/request-discount/695

Les revenus du marché Asie-Pacifique devraient enregistrer un TCAC rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de tests génétiques de l’Inde et de la Chine. En outre, l’utilisation accrue des procédures de FIV et les progrès dans le secteur de la santé sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la génétique de la reproduction en fonction du type de produit, du type de procédure, de la technologie, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Laboratory Developed Tests (LDT)

Kits

Reagents and Consumables

Procedure Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Dépistage

prénatal Tests génétiques pré-implantation

Infertilité Tests génétiques

de dépistage des

Perspectives de la technologie

Séquençage de nouvelle génération (NGS)

ADN

Réaction en chaîne par polymérasePCR)

In-Situ Hybridization (ISH)

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Trouble

monogénique Aneuploïdie

Anomalie chromosomique structurelle

Autres

Points clés du marché de la génétique de

la reproduction: couverture étendue de l’analyse du marché de la génétique de la reproduction Informations

clés sur le répartition régionale de l’industrie dans des zones géographiques clés Aperçus

radicaux des tendances vitales du marché ; les tendances actuelles et émergentes, et les facteurs influençant la croissance du marché

Une couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché de la génétique de la reproduction

Des données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du marché de la génétique de la reproduction

En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/reproductive-genetics-market

Rapports connexes :

Marché des solutions d’engagement des patients : https://www.emergenresearch.com/industry-report/patient-engagement-solutions-market

Acide nucléique Marché de l’isolement et de la purification : https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché des tests prénataux non invasifs : https://www.emergenresearch.com/industry-report /non-invasive-prenatal-testing-market

RNA Transcriptomics Market : https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-market

Blockchain dans les soins de santé : https://www.forbes.com/sites /forbestechcouncil/2021/12/07/four-key-medtech-software -development-trends-for-2022/?sh=23e843f420d5

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkdIn | Gazouillement | Blogs