Aperçu du marché de la fabrication additive | Perspectives | Rapport d’analyse de la croissance 2022-2028

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la fabrication additive était évalué à 15,27 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 104,98 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 27,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché mondial de la fabrication additive

On estime que le marché de la fabrication additive augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles, notamment le moulage par injection, l’usinage CNC et la coulée sous vide, la fabrication additive offre divers avantages, tels qu’une demande de ressources moindre, un cycle de production plus court, une conception flexible et des économies importantes sur les coûts d’outillage. Le marché passe enfin à la production après plus de 25 ans de développement. Les entreprises de toute la chaîne de valeur de divers secteurs tenteront de capitaliser sur ce marché en évolution rapide au cours de la période projetée. Différents métaux aux qualités bénéfiques diverses, tels que le titane, l’acier, le nickel, l’aluminium et les alliages de cobalt, sont utilisés pour produire des pièces hautes performances, en particulier dans l’industrie aérospatiale.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la fabrication additive

Le paysage concurrentiel du marché Fabrication additive fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la fabrication additive.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication additive 3D Systems, Inc. (États-Unis), Stratasys (États-Unis), ExOne (États-Unis), ENVISIONTEC US LLC (Allemagne), Materialise (Belgique), MCor Technologies Ltd. (Irlande), Biomedical Modeling Inc. (États-Unis), EOS Systems Inc. (États-Unis), Integer Holdings Corporation (États-Unis), Fathom Digital (États-Unis), Surgival (Espagne), SLM Solutions (Allemagne), Xilloc Medical BV (Pays-Bas), Dentsply Sirona ( États-Unis), Renishaw plc (Royaume-Uni), Morris Technology (États-Unis) et Limacorporate Spa (Italie), entre autres.

Définition du marché mondial de la fabrication additive

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est une technique révolutionnaire pour la production industrielle qui permet la création de pièces et de systèmes plus légers et plus solides. Parce qu’elle utilise un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) ou des scanners d’objets 3D pour commander au matériel de déposer le matériau, couche par couche, selon des motifs géométriques précis, la fabrication additive peut offrir une flexibilité et une efficacité numériques aux opérations de fabrication.

Dynamique du marché de la fabrication additive

Conducteurs

Coût de production réduit pour une fabrication rapide

Étant donné que les technologies de fabrication additive ont des coûts de production inférieurs à ceux des procédés de fabrication traditionnels, elles peuvent être rentables. Les coûts fixes sont exclusivement attribués à la conception d’un seul composant dans les technologies de fabrication traditionnelles. Certaines dépenses fixes sont associées à la fabrication additive, mais ces coûts peuvent être plus facilement compensés par le nombre d’articles divers pouvant être créés en un seul lot. En conséquence, la fabrication additive est plus rentable que la fabrication traditionnelle, qui est l’un des principaux moteurs de la croissance des revenus du marché.

Facilité de conception complexe de fabrication

Par rapport à d’autres processus de fabrication traditionnels, la différence physique fondamentale dans la façon dont les articles sont fabriqués avec le processus de fabrication additive génère plusieurs distinctions fonctionnelles clés. La capacité de la fabrication additive à construire des géométries compliquées qui seraient difficiles ou impossibles à réaliser avec des procédés de fabrication traditionnels est la plus importante de ces évolutions fonctionnelles. Ces géométries complexes sont également plus durables et plus légères que les géométries standard. La capacité de la fabrication additive à construire des géométries complexes plus facilement que les technologies de production conventionnelles a alimenté sa croissance.

De plus, le développement de technologies et de matériaux nouveaux et améliorés sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la fabrication additive. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de financement gouvernemental sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la fabrication additive. En outre, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé est le principal moteur du marché qui accélérera encore la croissance du marché de la fabrication additive. D’autres facteurs importants qui amortiront le taux de croissance du marché de la fabrication additive sont la personnalisation des produits et la production en vrac.

Opportunités

Développement de nouveaux modèles de supply chain

De plus, le développement croissant de nouveaux modèles de chaîne d’approvisionnement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance de la fabrication additive. Parallèlement à cela, l’expiration de brevets clés influencera le taux de croissance du marché en créant diverses opportunités de marché dans les années à venir.

De plus, le nombre croissant de fusions et acquisitions fortes et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la fabrication additive au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Contraintes / Défis Marché mondial de la fabrication additive

Le manque d’efficacité logicielle

Cependant, le manque d’efficacité des logiciels entravera le taux de croissance du marché de la fabrication additive. L’ensemble du processus de fabrication additive spécifique au client est principalement manuel, et ce travail manuel est justifiable dans une certaine mesure dans les premiers cas d’utilisation de la fabrication additive (AM). Il n’était pas essentiel d’intégrer étroitement l’imprimante 3D dans les solutions logicielles de support dans le prototype car le nombre de composants produits était faible et il n’y avait guère besoin d’une collecte de données complète.

Complexités liées à la production de grandes pièces unitaires

Même si la fabrication additive pouvait améliorer considérablement la vitesse et le volume de production, il serait toujours impossible de produire d’énormes pièces uniques. Il s’agit d’un autre obstacle majeur que les chercheurs en fabrication additive doivent surmonter lorsqu’ils recherchent de nouvelles utilisations pour la technologie. Étant donné que les processus de fabrication additive existants ont une enveloppe de construction restreinte, même les composants plus grands qui peuvent être imprimés doivent toujours être connectés par assemblage mécanique ou soudage.

D’autre part, le manque d’équipements de standardisation et de contrôle des processus mettra à l’épreuve le marché de la fabrication additive. De plus, les problèmes de disponibilité ainsi que le coût de la fabrication additive limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la fabrication additive fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la fabrication additive

La croissance du marché de la fabrication additive avait été entravée par le COVID-19. Auparavant, les usines étaient contraintes de fermer brièvement en raison des fermetures mondiales pour empêcher la propagation du coronavirus. Les entreprises ont repensé leurs méthodes de fabrication et adopté des techniques de production contemporaines pendant le verrouillage, et après la fin du verrouillage, elles ont commencé à réorganiser leurs stratégies commerciales et à investir dans des pays qui devaient croître plus rapidement. De nouvelles entreprises dans une variété d’industries ont commencé à utiliser les technologies de fabrication additive à grande échelle pour fabriquer une variété de produits. Les gouvernements de plusieurs pays aident les entreprises qui utilisent la technologie contemporaine pour une croissance à long terme et une infrastructure améliorée en offrant des subventions et en allouant des fonds importants à cet objectif dans leurs budgets.

Développement récent

En avril 2021, EnvisionTEC a déclaré qu’un essai clinique des écouvillons nasopharyngés (NP) imprimés en 3D EnvisionTEC pour le test COVID-19 avait été achevé. EnvisionTEC, ainsi qu’un grand nombre de ses clients Envision One cDLM qui se sont également inscrits auprès de la FDA pour participer à cette entreprise, a la capacité de générer jusqu’à un million d’écouvillons indispensables chaque jour.

Portée du marché mondial de la fabrication additive

Le marché de la fabrication additive est segmenté en fonction du matériau, du type de matériau, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matériel

Plastique

Métaux

Céramique

Sur la base des matériaux, le marché de la fabrication additive est segmenté en plastique, métaux et céramiques.

type de materiau

Matériaux homogènes

Matériaux hétérogènes

Sur la base du type de matériau, le marché de la fabrication additive est segmenté en matériaux homogènes et matériaux hétérogènes.

Technologie

Stéréolithographie

Modélisation des dépôts en fusion

Frittage laser

Autres technologies

Sur la base de la technologie, le marché de la fabrication additive est segmenté en stéréolithographie, modélisation par dépôt de fusion, frittage laser et autres technologies.

Utilisateur final

Aéronautique et Défense

Automobile

Soins de santé

Industriel

Autres utilisateurs finaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la fabrication additive est segmenté en aérospatiale et défense, automobile, soins de santé, industriels et autres utilisateurs finaux .

Analyse/aperçus régionaux du marché de la fabrication additive

Le marché de la fabrication additive est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, type de matériau, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fabrication additive sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la fabrication additive en raison des principaux acteurs clés et des dépenses de santé élevées dans cette région. De plus, l’acceptation croissante des dispositifs médicaux technologiquement avancés stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la croissance croissante du secteur manufacturier dans cette région. Parallèlement à cela, la demande croissante de composants légers et à haute résistance avec des conceptions précises stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la fabrication additive vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la fabrication additive, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la fabrication additive. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

