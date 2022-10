Aperçu du marché de la détection et de la prévention de la fraude, taille, part, revenus de croissance, analyse des tendances, demande et prévisions de la région – 2030

Les tendances du marché de la détection et de la prévention de la fraude devraient toucher 104,86 milliards USD avec un TCAC de 22,71 % entre 2020 et 2030, selon la récente analyse Market Research Future (MRFR). Les systèmes de détection et de prévention de la fraude, en termes simples, sont des applications logicielles qui offrent des solutions analytiques pour détecter et prévenir la fraude dans une organisation.

Divers facteurs propulsent les tendances mondiales du marché Détection et prévention de la fraude . Selon le récent rapport du MRFR, ces facteurs incluent le besoin croissant de s’attaquer aux pertes de revenus croissantes dues aux attaques frauduleuses, l’utilisation croissante des transactions électroniques dans différents secteurs verticaux d’utilisation finale, les réglementations gouvernementales strictes pour renforcer les systèmes de prévention et de détection de la fraude dans les organisations, et la technologie. avances. Parmi les autres facteurs qui contribuent à la croissance du marché, citons l’augmentation des attaques frauduleuses, le niveau croissant de sophistication des cyberattaques, la tendance actuelle des transactions en ligne, du paiement en ligne et des services bancaires mobiles, et l’adoption croissante des transactions de paiement électronique et du commerce électronique pendant le COVID -19 pandémie.

Au contraire, le faible niveau de sensibilisation, le prix élevé des solutions, le manque de capacités d’intégration et la rareté d’experts qualifiés sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial de la détection et de la prévention de la fraude au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2985

Segmentation:

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive des tendances mondiales du marché de la détection et de la prévention de la fraude en fonction de la verticale, de la taille de l’organisation, de l’application, du service et de la solution.

Par solution, le marché de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en synthèse de données, authentification et détection des fraudes.

Par services, le marché mondial de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en services gérés et services professionnels.

Par application, le marché mondial de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en paiement électronique, blanchiment d’argent, réclamations d’assurance et autres.

Selon la taille de l’organisation, le marché mondial de la détection et de la prévention de la fraude est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Par secteurs verticaux, le marché mondial de la détection et de la prévention des fraudes est segmenté en médias et divertissement, voyages et transports, production d’énergie et d’électricité, immobilier, soins de santé, gouvernement, télécommunications, vente au détail, BFSI et autres. Parmi ceux-ci, le segment BFSI dirigera le marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Basé sur la région, le rapport mondial sur les tendances du marché de la détection et de la prévention de la fraude couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. Il est susceptible de se développer à un TCAC sain d’ici 2023. Adoption précoce de technologies numériques telles que l’IoT, l’IA et l’apprentissage automatique pour la détection des fraudes, investissement constant dans des solutions de détection des fraudes pour arrêter les pertes de revenus croissantes dues aux attaques frauduleuses contre les entreprises, présence des principaux acteurs mondiaux de l’industrie, des revendeurs, des distributeurs et des intégrateurs contribuent à la croissance du marché mondial de la détection et de la prévention des fraudes dans la région.

Les tendances du marché de la détection et de la prévention des fraudes en Europe devraient détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Il est susceptible de se développer à un TCAC de 23,4 % d’ici 2023. De nombreuses entreprises informatiques en Allemagne et au Royaume-Uni ont déplacé leurs activités vers le cloud, ce qui augmente les risques de violation de données, et les attaques s’ajoutent à la croissance du marché mondial de la détection et de la prévention des fraudes. dans la région.

Le marché de la détection et de la prévention des fraudes dans la région APAC devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. Il est susceptible de croître à un TCAC favorable de 28,1 % d’ici 2023. L’augmentation des activités frauduleuses dans les secteurs de la banque, du commerce électronique et de la vente au détail s’ajoute à la croissance du marché mondial de la détection et de la prévention de la fraude dans la région.

Le marché de la détection et de la prévention des fraudes dans la MEA devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les concurrents éminents présentés dans le rapport sur le marché mondial de la détection et de la prévention de la fraude incluent F5 Networks Inc. (États-Unis), Accertify Inc. (États-Unis), Experian PLC (Irlande), LexisNexis Risk Solutions Company (États-Unis), Distil Networks, Inc. (États-Unis) , CardinalCommerce Corporation (États-Unis), PayPal Holdings, Inc. (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis) et iovation Inc. (États-Unis).

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/fraud-detection-prevention-market-2985

Rapport de recherche sur le marché mondial de la détection et de la prévention de la fraude : par solution (détection de la fraude, authentification, synthèse de données), service (service professionnel, service géré), application (réclamations d’assurance, blanchiment d’argent, paiement électronique), taille de l’organisation (PME, grandes entreprises) , Vertical – Prévisions jusqu’en 2030

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (partie de Wantstats Research et Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

les États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com