Aperçu du marché de la dépression post-partum, taille, part, croissance, scénario commercial, perspectives, analyse du secteur, rapport sur les tendances et les prévisions 2030

La du marché mondial de la dépression post-partum a atteint 5,10 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 30,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de méthodes de traitement facilement accessibles de la dépression post-partum est un facteur crucial qui stimule la croissance des revenus du marché. La dépression post-partum (PPD) est une condition médicale qui est observée chez les personnes qui ont accouché récemment.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ une femme sur huit souffre de PPD aux États-Unis. Un déséquilibre hormonal, des changements dans l’environnement domestique et professionnel et le manque de sommeil, entre autres facteurs, ont été attribués comme raisons possibles de l’apparition de l’état de santé de la mère pendant la période post-partum. Le traitement est généralement effectué à l’aide de médicaments, d’antidépresseurs, de thérapies hormonales, ainsi que de thérapies cognitivo-comportementales. Les progrès récents dans la découverte et le développement de médicaments ont entraîné l’émergence d’alternatives thérapeutiques pour le traitement de la PPD. De nouveaux médicaments et neurostéroïdes synthétiques ont reçu l’approbation de la Food and Drug Administration ces dernières années, ce qui accélère le traitement de la dépression post-partum et devrait soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de la dépression post-partum est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs du marché sont Pfizer Inc., Sage Therapeutics, Lipocine Inc., Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline, Inc., Postpartum Support International, The Motherhood Center of New York, Talkspace, Include Health Inc., She Matters et Canopie. .

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la dépression post-partum en fonction des symptômes, du type de traitement, des centres de traitement et de la région :

Symptoms Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Changements hormonaux et déséquilibre

Anxiété

Fatigue sévère Sautes

humeur

Autres

Type de traitement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Médicaments

cognitivo-comportementale

Hormonothérapie

Antidépresseurs

Thérapie

Autres

Centres de traitement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Hôpitaux

assistance

d’Santé Communautés

Cliniques de santé mentale Soins

à domicile

Autres

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Dépression post-partum?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Dépression post-partum ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Dépression post-partum?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché de la dépression post-partum d’ici 2030?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

