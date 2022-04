Aperçu du marché de la cybersécurité des soins de santé, avec la meilleure portée, les tendances, les avantages et les opportunités jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé était de 14,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la cybersécurité des soins de santé devrait atteindre 51,2 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La cybersécurité des soins de santé est devenue cruciale pour protéger les données des cybermenaces. Les données des patients dans le domaine de la santé augmentent à un rythme rapide. Il s’agit donc d’un secteur opportuniste pour les cybercriminels. Selon un rapport du CyberPeace Institute, le secteur de la santé a été témoin de plus de 11 millions de violations de données dans le monde en novembre 2021. Ainsi, de tels cas augmentent la demande d’une cybersécurité efficace des soins de santé.

Les politiques strictes des organismes gouvernementaux visant à protéger les données des pirates informatiques devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché de la cybersécurité des soins de santé.

Le coût élevé associé aux solutions de cybersécurité des soins de santé peut limiter la croissance du marché de la cybersécurité des soins de santé.

La prévalence croissante des maladies et la pénétration croissante des technologies automatisées avancées dans le secteur de la santé contribueront à la croissance du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a déclenché une série de cyberattaques dans le monde entier. L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a diffusé un article en avril 2020. L’article soulignait l’augmentation alarmante du nombre de cyberattaques pendant la pandémie de COVID-19. Ainsi, le marché mondial de la cybersécurité des soins de santé a connu une croissance importante en raison de la pandémie de COVID-19.

Le segment de la santé a subi une charge importante en raison de cette urgence sanitaire. Divers hôpitaux et cliniques ont adopté une technologie automatisée pour sauvegarder les données des patients. En conséquence, la demande de cybersécurité des soins de santé a également augmenté.

Analyse régionale

Sur la base de la région, l’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché de la cybersécurité des soins de santé. Cela est dû à l’adoption précoce de technologies de pointe dans la région. De plus, les dépenses de santé élevées et l’automatisation croissante contribueront à la croissance du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé. Des politiques de confidentialité strictes, combinées au nombre croissant de cyberattaques dans les soins de santé, profiteront également au marché de la cybersécurité des soins de santé.

Le marché de la cybersécurité des soins de santé en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison des avancées technologiques et économiques rapides dans la région. De plus, l’automatisation en croissance rapide dans ce secteur profitera à ce marché régional de la cybersécurité des soins de santé au cours de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

Société Northrop Grumman

Réseaux Palo Alto, Incorporé

Investisseurs Sensato

SOCIÉTÉ SYMANTEC

Cisco Systems, Incorporé

FireEye, Incorporé

Société IBM

KasperskyLab

Société Lockheed Martin

MACAFEE, Incorporée

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé se concentre sur les composants, la sécurité et la région.

Par composant

Solution

Service

Par type de sécurité

Sécurité Internet

Sécurité des applications

Sécurité de l’appareil

Les autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

