Aperçu du marché de la bioinformatique sur les hypothèses de partage, d’application et de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial de la bioinformatique était de 9,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la bioinformatique devrait atteindre 19,4 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La hausse des dépenses de santé et la croissance des dépenses de santé devraient alimenter la croissance du marché de la bioinformatique dans les années à venir.

Les initiatives gouvernementales croissantes visant à accroître les activités de R&D stimuleront le développement de nouveaux médicaments. En conséquence, cela accélérera la croissance du marché mondial de la bioinformatique au cours de la période d’étude.

Les principaux centres informatiques se concentrent sur l’introduction de nouvelles technologies bioinformatiques pour diverses applications. En conséquence, il contribuera à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Au cours de la période projetée, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pourrait limiter la croissance du marché mondial de la bioinformatique. Au contraire, la pénétration croissante des nouvelles technologies dans le segment des soins de santé stimulera la croissance du marché dans les années à venir.

La prévalence croissante des maladies et l’augmentation de la population gériatrique profiteront au marché mondial de la bioinformatique.

Impact du COVID-19 sur le marché de la bioinformatique

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché mondial de la bioinformatique a connu une croissance importante. En conséquence, il offrait de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché mondial de la bioinformatique.

En raison de cette urgence nationale, les gouvernements du monde entier ont commencé à se concentrer sur le segment des soins de santé. En outre, la charge croissante sur le segment des soins de santé a accru la demande de technologies de pointe et de nouveaux médicaments. Ainsi, il a accéléré la croissance du marché de la bioinformatique en raison de la pandémie.

Analyse régionale

De toutes les régions, l’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché mondial de la bioinformatique. La croissance de ce marché est attribuée à la pénétration croissante des technologies de pointe et aux dépenses de santé élevées. De plus, la prévalence croissante des maladies fait avancer le marché régional. De plus, l’augmentation des activités de recherche et de développement et des politiques gouvernementales favorables profiteront à l’ensemble de l’industrie de la bioinformatique à l’avenir.

Concurrents sur le marché

AgilentTechnologies

Institut de génomique de Pékin

Biomax Informatics AG

Bruker Daltonics, Inc.

Eurofins Scientifique

Genève Bioinformatique

IBM Sciences de la vie

Illuminé

Société des technologies de la vie

Perkinelmer, Inc.

Qiagen Bioinformatique

Quest Diagnostics, Inc.

Biologiciel Rosetta

Dynamique non linéaire SA

Thermo Fisher Scientific

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la bioinformatique se concentre sur les produits et services, les applications, les secteurs et les régions.

Par produits et services

Outils de gestion des connaissances

Plateformes bioinformatiques

Services de bioinformatique

Par demande

Génomique

Chimioinformatique et conception de médicaments

Protéomique

Transcriptomique

Métabolomique

Autres applications

Par secteur

Biotechnologie médicale

Biotechnologie animale

Biotechnologie végétale

Biotechnologie environnementale

Biotechnologie médico-légale

Autres secteurs

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

