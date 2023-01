Aperçu du marché de l’ emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique sur les facteurs importants influençant l’industrie avec un TCAC de 15,83% d’ici 2029

‘ Marché de l’emballage de commerce électronique en Asie-Pacifique ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique aident les clients à prévoir les investissements dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’emballage du commerce électronique était évalué à 19665,51 millions USD en 2021 et devrait atteindre 63719,69 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 15,83% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique

L’emballage de commerce électronique fait référence à la façon dont vous protégez votre produit pour la livraison, créez votre identité de marque et gérez les coûts de livraison. Des emballages élégants et exceptionnels peuvent améliorer votre expérience client et augmenter votre rentabilité. Pour assurer un emballage et un transport sûrs de plusieurs produits, différents types d’emballages sont utilisés dans le secteur du commerce électronique. L’emballage du commerce électronique comprend des étiquettes, du ruban adhésif, des emballages de protection, des boîtes, des expéditeurs et autres.

Portée du rapport sur les emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique et segmentation du marché

Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme (boîtes, sacs, rubans adhésifs, emballages de protection, étiquettes, envois postaux, autres), matériaux (plastiques, carton ondulé, papier et carton, verre, autres), utilisateur final (vêtements et accessoires, électronique et électricité, soins personnels, ménage , aliments et boissons, vente au détail, automobile, produits pharmaceutiques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l'Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts International Paper (États-Unis), NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Japon), DS Smith (Royaume-Uni), Amcor plc (Suisse), Mondi (Royaume-Uni), Smurfit Kappa (Irlande), Packaging Corporation of America (États-Unis), RENGO Co. Ltd. (Japon)., Orora Packaging Australia Pty Ltd (Australie), Klabin SA, (Brésil), Georgia-Pacific (États-Unis), Sealed Air (États-Unis), Crawford Packaging (Canada), RAJAPACK Ltd, (Royaume-Uni), Salazar Packaging, Inc (États-Unis), Spartan Paperboard (États-Unis) , Roberts PolyPro, Inc (États-Unis)

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs

Les initiatives gouvernementales encourageant la numérisation initient constamment les gens aux options en ligne du commerce électronique et augmentent la demande de solutions d’emballage pour le commerce électronique dans cette région. L’Inde continue d’avoir une politique d’investissement direct étranger (IDE) favorable de 100% d’IDE, ce qui encourage des entreprises comme Amazon à former une base plus substantielle.

Augmentation de l’adoption d’emballages pratiques

Plusieurs entreprises de commerce électronique se concentrent sur des solutions d’emballage écologiques pour réduire les déchets plastiques et s’orientent vers des emballages à base de papier. Cette tendance devrait également toucher le segment de l’électronique grand public, sensible aux impacts externes avec une meilleure conception pour rendre le packaging plus exigeant.

Augmentation de la demande par différents utilisateurs finaux

L’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et la vente au détail ont tous besoin d’emballages en carton pliant. En raison de l’adoption croissante de la vente au détail organisée, le marché indien des emballages de consommation devrait atteindre 1 500 milliards INR d’ici 2021, selon l’India Folding Carton Association.

Augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde

Accès accru à Internet et nombre croissant d’utilisateurs de smartphones dans l’ensemble, le monde devrait augmenter la croissance du marché des emballages de commerce électronique. Parallèlement à cela, la population démographique jeune et croissante contribuerait également au développement du marché des emballages de commerce électronique.

Opportunités

Pénétration croissante vers Internet

La pénétration croissante d’Internet et l’accès croissant à Internet pour un grand nombre de la population dans les économies en croissance du monde entier ont créé d’importantes opportunités de marché potentielles pour les fournisseurs de commerce électronique et d’emballage et ont gagné des parts de marché importantes au cours du processus.

Augmentation du nombre de marchés émergents

Le commerce électronique a émergé avec des acteurs importants ces dernières années, Amazon utilisant des boîtes en carton ondulé plutôt que des emballages en plastique pour les articles individuels. Les préoccupations croissantes concernant les déchets d’emballage obligeront probablement le gouvernement à adopter des réglementations qui préparent les citoyens à adopter des options respectueuses de l’environnement, telles que les cartons pliants ou les boîtes en carton ondulé pour l’emballage.

Contraintes/ Défis

Les inquiétudes croissantes concernant l’utilisation de matières plastiques dans le secteur de l’emballage et la réglementation gouvernementale stricte sur les boîtes en carton ondulé devraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché de l’emballage du commerce électronique. Cependant, une augmentation de la production de matières recyclables et organiques par les producteurs devrait compenser la valeur marchande perdue, ce sont les principales contraintes du marché qui entraveront le taux de croissance du marché.

Le rapport sur le marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En février 2021, Smurfit Kappa a annoncé une nouvelle gamme de solutions d’emballage de bouteilles électroniques pour répondre à la demande du marché des boissons et des liquides. Sa dernière gamme comprend une vaste gamme de produits multi-pack et mono-pack, dont le pack de bouteilles Roller. Insert pop-up et BiPack.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des emballages de commerce électronique en Asie-Pacifique:

Segmentation du marché :

Le marché de l’emballage du commerce électronique en Asie-Pacifique est segmenté en fonction de la forme, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Former Des boites Sacs Bandes Emballage de protection Étiquettes Expéditeurs Autres

Matériaux Plastiques Carton ondulé Papier et carton Un verre Autres

Utilisateur final Vêtements et accessoires Électronique et électrique Soins personnels Ménage Aliments et boissons Détail Automobile Médicaments Autres



Asia-Pacific E-Commerce Packaging Market Regional Analysis/Insights

Asia-Pacific e-commerce packaging market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, form, material and end-user as referenced above.

The countries covered in Asia-Pacific e-commerce packaging market report are U.S., Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Rest of South America, Germany, France, Italy, U.K., Belgium, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Switzerland, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia and New Zealand, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, United Arab Emirate, Saudi Arabia, Egypt, Israel, South Africa, Rest of Middle East and Africa.

China is dominating the Asia-Pacific market. China leading the way in increasing awareness towards online shopping. Due to the ease of awareness of online shopping increasing the growth of the e-commerce packaging market,

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in market regulation that impact the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key questions answered in the report:

What will the market development pace of the Asia-Pacific E-Commerce Packaging market?

What are the key factors driving the Global Asia-Pacific E-Commerce Packaging market?

Who are the key manufacturers in the market space?

What are the market openings, market hazard and market outline of the market?

What are sales, revenue, and price analysis of top manufacturers of Asia-Pacific E-Commerce Packaging market?

Who are the distributors, traders, and dealers of Asia-Pacific E-Commerce Packaging market?

What are the Asia-Pacific E-Commerce Packaging market opportunities and threats faced by the vendors in the Global Asia-Pacific E-Commerce Packaging industries?

What are deals, income, and value examination by types and utilizations of the market?

What are deals, income, and value examination by areas of enterprises?

