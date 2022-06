Aperçu du marché américain des surfactants, opportunités, part, tendances, moteurs, taille de fabrication, développements et prévisions futures jusqu’en 2029

Le marché américain des surfactants devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 15 481,15 millions USD. d’ici 2029.

Les tensioactifs, également appelés agents tensioactifs, sont des composés qui abaissent la tension superficielle (ou tension interfaciale) entre deux liquides, entre un gaz et un liquide, ou entre un liquide et un solide. Les tensioactifs peuvent agir comme détergents, agents mouillants, émulsifiants, agents moussants ou dispersants. Le mot « tensioactif » est un mélange d’un agent tensioactif. Ils sont utilisés pour les formulations détergentes et le nettoyage des maisons ou des lieux de travail, que l’on trouve dans la plupart des armoires de toilette, des produits de soins, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et diverses applications industrielles importantes.

Ces composés sont divisés en quatre types – les tensioactifs anioniques, les tensioactifs cationiques, les tensioactifs non ioniques et les tensioactifs amphotères. Les tensioactifs sont des particules amphiphiles avec des parties hydrophobes et hydrophiles. La queue hydrophobe peut être un hydrocarbure, un fluorocarbure ou un siloxane. Les tensioactifs anioniques et non ioniques sont les types de tensioactifs les plus utilisés dans l’industrie. Le tensioactif anionique trouve une utilisation en particulier dans les produits de nettoyage tels que les détergents à lessive et les shampooings. Les tensioactifs non ioniques, en revanche, sont souvent utilisés comme agents mouillants dans l’industrie alimentaire.

Certains des principaux acteurs couverts par le rapport sont DOW, 3M, Nouryon, Evonik Industries AG, BASF SE, Arkema, Solvay, Clariant, Ashland, Kao Corporation et Croda International Plc, entre autres.

Étendue du marché américain des surfactants et taille du marché

Le marché américain des tensioactifs est segmenté en trois segments notables : produit, origine et application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché américain des tensioactifs est segmenté en tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques, tensioactifs cationiques et tensioactifs amphotères. En 2022, le segment des tensioactifs non ioniques devrait dominer le marché américain des tensioactifs en raison de ses vastes applications dans les industries de l’entretien ménager et du nettoyage.

Sur la base de l’origine, le marché américain des tensioactifs est segmenté en tensioactifs synthétiques et en tensioactifs biosourcés. En 2022, le segment des tensioactifs synthétiques devrait dominer le marché américain des tensioactifs en raison de leur consommation croissante de divers produits d’utilisation finale tels que les shampooings, les savons, les détergents, les produits de soin de la peau, les pommades et autres.

Sur la base de l’application, le marché américain des tensioactifs est segmenté en soins à domicile, textile, soins personnels, produits chimiques pour champs pétrolifères, aliments et boissons, produits agrochimiques, peintures et revêtements, produits pharmaceutiques, construction, pâtes et papiers, plastiques, nettoyants industriels et institutionnels, etc. En 2022, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché américain des tensioactifs en raison de la sensibilisation croissante à l’hygiène personnelle et aux autres processus de nettoyage dans les applications domestiques.

L’augmentation de la demande d’applications pour les utilisateurs finaux est un moteur important pour le marché américain des tensioactifs. La forte utilisation du produit comme ingrédient dans une variété de produits dans le secteur des soins personnels, tels que les dispersants, les agents moussants, les agents solubilisants, les conditionneurs, les émulsifiants et les nettoyants, entre autres, et une large gamme d’applications du produit chimique accélèrent la la croissance du marché. Il y a une augmentation de l’utilisation des tensioactifs dans les produits agrochimiques car ils sont utilisés dans les formulations de produits agrochimiques pour la protection des cultures. La forte demande pour le produit en raison des prix bas et de la disponibilité facile des tensioactifs devrait encore conduire à la croissance du marché américain des tensioactifs.

La principale contrainte susceptible d’avoir un impact sur le marché américain des tensioactifs est le principal problème technique lié à la production commerciale de bio-tensioactifs

Activités de recherche et développement, industries d’utilisation finale florissantes, augmentation des investissements et large utilisation de tensioactifs dans les détergents ménagers. En outre, une augmentation de la demande de tensioactifs biosourcés et de produits tensioactifs verts durables devrait offrir une opportunité au marché américain des tensioactifs. Cependant, les préoccupations environnementales liées aux surfactants et la mise en œuvre de réglementations strictes par les agences gouvernementales concernant l’utilisation de surfactants synthétiques ou pétrochimiques devraient remettre en cause la croissance du marché américain des surfactants.

Ce rapport sur le marché américain des surfactants fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits. , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief ; notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

