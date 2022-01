Aperçu des tendances du marché des voyages en ligne – Taille de l’industrie, technologies à la mode, état des revenus avec croissance régionale et part mondiale d’ici 2022-2028

Un récent rapport d’étude de marché ajouté au référentiel du marché des voyages en ligne est une analyse approfondie du marché mondial. Sur la base de l’analyse de la croissance historique et du scénario actuel du marché des voyages en ligne, le rapport vise à offrir des informations exploitables sur les projections de croissance du marché mondial des voyages en ligne. Les données authentifiées présentées dans le rapport sont basées sur les résultats de recherches primaires et secondaires approfondies. Les informations tirées des données constituent d’excellents outils qui facilitent une compréhension plus approfondie de plusieurs aspects du marché mondial des voyages en ligne. Cela aide en outre l’utilisateur dans sa stratégie de développement.

Le marché du voyage en ligne gagne en popularité en raison de la popularité croissante d’Internet parmi les utilisateurs et du nombre croissant de smartphones. Les agences de voyages en ligne permettent aux clients de réserver des vols, des hôtels et d’autres services liés aux voyages via des sites Web et des applications mobiles. Le marché des voyages en ligne est un marché hautement concurrentiel avec la présence d’un grand nombre d’acteurs sur le marché, et en raison des faibles barrières à l’entrée, de nouveaux acteurs émergent, et ce facteur intensifie la concurrence sur le marché des voyages en ligne.

Principaux joueurs clés : –

Airbnb inc.

Groupe Expedia

Farereport Inc.

Groupe Hostelworld

MakeMytrip Limited

Autre

Conducteurs:

Un nombre croissant de voyageurs, des revenus disponibles croissants et la popularité croissante des applications de voyage en ligne sont les principaux facteurs qui soutiennent la croissance du marché du voyage en ligne.

Les acteurs proposant sur le marché des voyages en ligne se concentrent sur l’offre de fortes remises sur les forfaits de voyage pour attirer plus de clients, ce qui crée une pression sur les prix sur les autres entreprises du marché.

Segmentation du marché

Sur la base des offres, le marché mondial des voyages en ligne est segmenté en voyages, hébergement, circuits et forfaits.

Sur la base du mode de réservation, le marché est segmenté en agences directes et agences de voyages.

Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en applications de bureau et applications mobiles.

Rapport sur le marché des voyages en ligne par type de segmentation :

Voyage, hébergement, circuits et forfaits

Rapport sur le marché des voyages en ligne par application de segmentation :

Applications de bureau, applications mobiles

Portée du marché

L' »Analyse du marché mondial des voyages en ligne jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des voyages en ligne avec une segmentation détaillée du marché par offres, mode de réservation, plateforme et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des voyages en ligne et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché des voyages en ligne :

– Aperçu des voyages en ligne, définition et classification des perspectives du marché, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché du voyage en ligne par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché des voyages en ligne

– Part des voyages en ligne, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché des voyages en ligne par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Offre de voyages en ligne, consommation, exportation, importation par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

