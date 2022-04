Aperçu des tendances du marché de l’IA dans l’éducation, état de la croissance future et technologies tendances d’ici 2022-2028

L’analyse du marché mondial de l’IA dans l’éducation jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’IA dans l’éducation avec une segmentation détaillée du marché par offre, secteur des utilisateurs finaux et géographie. Le marché mondial de l’IA dans l’éducation devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de l’IA dans l’éducation et présente les principales tendances et opportunités du marché.

L’intelligence artificielle apparaît comme une nouvelle solution pour les méthodes d’enseignement, la technologie aide les étudiants et les établissements d’enseignement à former une communication améliorée. Le secteur de l’éducation est en plein essor pour les nouvelles méthodes d’enseignement et l’IA est l’une des principales solutions pour cela. L’IA aide les enseignants à identifier les besoins exacts des élèves et à fournir des conseils en conséquence.

Principaux acteurs clés :- ALEKS Corporation, Amazon Web Services, Inc., Carnegie Learning, Inc., Century-Tech Limited, Cognizant, Google, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Nuance Communications, Inc., Pearson PLC.

Rapport sur le marché de l’IA dans l’éducation par application de segmentation:

Le marché mondial de l’IA dans l’éducation est segmenté en fonction de la technologie, des composants, de l’utilisation finale et de l’application. Basé sur la technologie, le marché de l’IA dans l’éducation est segmenté en apprentissage automatique et apprentissage en profondeur, traitement du langage naturel, etc. Basé sur l’application, le marché de l’IA dans l’éducation est segmenté en plate-forme d’apprentissage, système de tutorat intelligent, contenu intelligent, gestion des fraudes et des risques, etc. Sur la base des composants, le marché de l’IA dans l’éducation est divisé en solution d’apprentissage et service. Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’IA dans l’éducation est segmenté en enseignement supérieur, enseignement K-12, apprentissage en entreprise et autres.

Dynamique du marché

Les plateformes d’apprentissage en ligne gagnent des parts importantes dans l’industrie de l’éducation au cours des dernières années et l’IA propulse davantage la croissance du marché. Les pandémies de COVID – 19 ont entravé les économies de presque tous les pays, mais l’impact est conclu comme positif pour l’IA sur le marché de l’éducation. Le secteur de l’éducation a adopté le nouveau logiciel, les solutions d’apprentissage en ligne et les systèmes de commination pour dispenser des cours en ligne. Cela a finalement mis en évidence l’importance de l’IA parmi les étudiants et les établissements d’enseignement, qui devrait la renforcer davantage au cours de la période de prévision de 2028.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché de l’IA dans l’éducation :

– Aperçu du marché de l’IA dans l’éducation, définition et classification, facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché de l’IA dans l’éducation par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de Covid-19 sur l’IA sur le marché de l’éducation

– Part de l’IA dans l’éducation, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

