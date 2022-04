Aperçu des tendances du marché de la gestion des actifs numériques, état de la croissance future et technologies tendances d’ici 2022-2028

Le marché mondial de la gestion des actifs numériques est sur le point de croître à un TCAC élevé. Le rapport sur le marché de la gestion des actifs numériques fournit une approche holistique de la valeur du marché, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Les dépenses des industries des utilisateurs finaux en systèmes et services de gestion des actifs numériques pour stocker, organiser, accéder et distribuer leur contenu multimédia enrichi sont incluses dans le marché. Les dépenses des utilisateurs finaux pour la consultation, l’installation, la formation et l’assistance sont incluses dans le secteur des services. L’analyse d’actifs, l’archivage d’actifs et de métadonnées, les portails de marque, l’intégration d’outils créatifs, la gestion du cycle de vie et des droits, la gestion vidéo et l’intégration de la gestion de contenu en ligne font partie des solutions de gestion d’actifs numériques les plus importantes.

Rapport sur le marché de la gestion des actifs numériques par application de segmentation:

Le marché mondial de la gestion des actifs numériques est segmenté en fonction des offres, du type, de l’industrie d’utilisation finale et de la fonction commerciale. Basé sur les offres, le marché de la gestion des actifs numériques est segmenté en solutions, services. En fonction du type, le marché de la gestion des actifs numériques est segmenté en cloud sur site. Basé sur l’industrie de l’utilisation finale, le marché de la gestion des actifs numériques est segmenté IT et télécommunications, BFSI, santé et pharmaceutique, fabrication, gouvernement, autres. Sur la base de la fonction commerciale, le marché de la gestion des actifs numériques est segmenté en ressources humaines (RH), ventes et marketing, technologies de l’information, etc.

Dynamique du marché

Les utilisateurs finaux ont été incités à utiliser des solutions et des services améliorés de gestion des actifs numériques à mesure que la demande de flux de travail numérique collaboratif a augmenté, en particulier pour les opérations de vente et de marketing. En outre, une augmentation de la nécessité de se conformer aux lois réglementaires pour préserver la transparence opérationnelle, ainsi que des améliorations du contenu numérique et une baisse des dépenses opérationnelles, devraient propulser le marché de la gestion des actifs numériques tout au long de la période de projection. Cependant, les utilisateurs finaux devraient hésiter à investir dans des solutions et des services de gestion des actifs numériques en raison des coûts initiaux élevés et de la rareté de la main-d’œuvre expérimentée.

Principaux acteurs clés : – Adobe, Aprimo LLC, Bynder, Fabasoft Group, Hewlett Packard Enterprise Development, LP, IBM Corp., Mediabeacon Inc., OpenText Corporation, Oracle, Widen Enterprises.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quels sont les principaux moteurs chargés de façonner le sort du marché de la gestion des actifs numériques au cours de la période de prévision?

Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché de la gestion des actifs numériques?

Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché de la gestion des actifs numériques dans différentes régions?

Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché de la gestion des actifs numériques?

Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

