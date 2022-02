Aperçu des tendances du marché de la cybersécurité en tant que service, état de croissance future, technologies tendances d’ici 2022-2028

Le marché mondial de la cybersécurité en tant que service est sur le point de croître à un TCAC élevé. Le rapport sur le marché de la cybersécurité en tant que service fournit une approche holistique de la valeur du marché, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Le rapport sur le marché de la cybersécurité en tant que service comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT – par type (Enterprise Security, Endpoint Security, Cloud Security, Network Security, Application Security); Secteur vertical (informatique et télécommunications, commerce de détail BFSI, soins de santé, gouvernement et défense, automobile, autres) et géographie. La crise du Covid-19 crée une incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle.

Principaux joueurs clés :

Alerte Logique, Inc.

Capgemini

Systèmes Cisco

Cyberark Software Ltd

Fireeye, Inc.

point de force

Société IBM

MCafee, LLC

Société Symantec

Trend Micro Incorporé

Dynamique du marché :

La concentration croissante des organisations sur l’externalisation des fonctions de cybersécurité en raison du manque d’expertise, l’accent croissant des entreprises sur l’amélioration de l’efficacité et les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité devraient stimuler la croissance de la cybersécurité en tant que marché de services. L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des services de cybersécurité en raison du niveau élevé de numérisation et du grand nombre de fournisseurs de cybersécurité opérant dans la région. De plus, l’adoption croissante de la cybersécurité en tant que service par les PME crée des opportunités pour les entreprises opérant sur le marché de gagner une part de marché significative.

Rapport sur le marché de la cybersécurité en tant que service par type de segmentation:

Sécurité de l’entreprise, sécurité des terminaux, sécurité du cloud, sécurité du réseau, sécurité des applications

Rapport sur le marché de la cybersécurité en tant que service par application de segmentation:

Informatique et Télécom, Commerce BFSI, Santé, Gouvernement et défense, Automobile, Autres

Points clés couverts dans le rapport sur le marché de la cybersécurité en tant que service:

– Aperçu de la cybersécurité en tant que service, définition et classification des perspectives du marché, facteurs moteurs et demandes

– La cybersécurité en tant que concurrence sur le marché des services par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de Covid-19 sur la cybersécurité en tant que marché de service

– Partage de la cybersécurité en tant que service, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché de la cybersécurité en tant que service par application, facteurs moteurs et tendances futures

– La cybersécurité en tant que service offre, consommation, exportation, importation par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

