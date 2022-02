Aperçu des études de marché sur les moteurs de grue avec segmentation des tendances à venir, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

L’étude de marché Crane Duty Motors réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le rapport segmente le marché mondial des moteurs de grue en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des moteurs de grue examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Les moteurs de grue sont des moteurs de type de service qui développent un couple de démarrage élevé avec un faible courant de démarrage. Les moteurs de grue sont préférés pour les inversions et les démarrages/arrêts fréquents. Avec l’utilisation de moteurs de grue, une accélération rapide peut être obtenue grâce à un couple de décrochage élevé. Avec la croissance des activités industrielles et des projets d’infrastructure, les besoins en moteurs de grue respectifs devraient augmenter dans un avenir proche.

« L’analyse du marché mondial des moteurs de grue jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie aérospatiale et de la défense avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des moteurs de grue avec une segmentation détaillée du marché par type, application et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des moteurs de grue et présente les principales tendances et opportunités du marché.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES MOTEURS DE GRUE

Étant donné que les activités de construction ont été temporairement fermées, la demande de moteurs de grue a été considérablement affectée. Les projets d’infrastructure ont été retardés en raison des restrictions et limitations respectives sur le chantier. Cela a également eu un impact sur les besoins en moteurs de grue respectifs. En raison de la nouvelle variante de COVID-19, les restrictions ont de nouveau eu un impact sur la croissance du marché. La restriction de la main-d’œuvre limitée, l’arrêt temporaire de la fabrication, la disponibilité limitée des matières premières et le retard des livraisons prévues ont eu un effet négatif sur le processus de production. Avec le rythme croissant de la vaccination, la situation devrait revenir à la normale, ce qui devrait renforcer les besoins en moteurs de grue pour les grues, les palans et les applications d’équipement de manutention dans un proche avenir.

Le rapport couvre les développements clés du marché des moteurs de grue en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des moteurs de grue devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de moteurs de grue sur le marché mondial.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des moteurs de grue. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

• Havells

• Grèves de Crompton

• Kirloskar Brothers Limited

• MENZEL

• Siemens

• Amit Électricité

• MOTEURS ÉLECTRIQUES HINDUSTAN

