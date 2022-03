Aperçu des études de marché sur les équipements antidéflagrants avec segmentation des tendances à venir, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

L’étude de marché des équipements anti-déflagrants réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des équipements antidéflagrants jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par méthode de protection, systèmes et industrie», le marché devrait atteindre 12 272,30 millions de dollars américains d’ici 2028 à partir de 8 037,29 dollars américains. millions en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2021 à 2028.

Le secteur de la construction a connu un taux de croissance décent ces derniers temps. La tendance devrait se poursuivre au fil des ans, créant ainsi un immense espace pour les constructions commerciales, résidentielles et industrielles. Les gouvernements de divers pays prennent des initiatives pour soutenir l’industrie de la construction. La croissance de la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels devrait offrir des opportunités prospères au marché ; impactant ainsi positivement le marché.

Les constructions de logements commerciaux et résidentiels ne cessent de croître à travers le monde et principalement dans les pays en développement. Selon l’agence de presse russe, en juillet 2021, la mise en service de logements en Russie au cours des cinq premiers mois de 2021 a augmenté de 28,4 % par rapport à 2020. En mai 2021, il y avait 5 millions de mètres carrés de logements, soit ~ 31 % plus qu’en mai 2020. De même, en Australie, selon le site Ridgewater Homes, en 2021, une croissance de 10% de la construction de bâtiments résidentiels a été observée. Cette croissance est due à l’envolée de la demande de maisons en raison de taux d’intérêt historiquement bas, d’une amélioration des perspectives de croissance de l’emploi soutenu et de programmes gouvernementaux tels que HomeBuilder. De plus, plusieurs initiatives gouvernementales aident également l’industrie du logement. Selon le site Web de l’agence de presse Yonhap, en février 2021, le gouvernement sud-coréen a annoncé qu’il prévoyait d’assouplir les réglementations en matière de construction et de soutenir les projets de réaménagement dans les zones urbaines afin d’augmenter le nombre de nouvelles maisons jusqu’à 0,83 million dans tout le pays. La dernière politique du logement se concentre sur l’expansion de l’offre de logements dans la région métropolitaine de Séoul et dans d’autres grandes villes afin de stabiliser le marché immobilier en pleine effervescence. La politique comprend 32 000 nouvelles maisons à Séoul, le point chaud de la consommation immobilière, et 293 000 dans la province de Gyeonggi, selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports. De même, en Égypte, en septembre 2021, le gouvernement soutient la construction de 37 nouveaux projets de villes intelligentes. La première phase des travaux de construction est en cours depuis cinq ans, avec 20 milliards de dollars US investis dans une zone couvrant plus de 40 000 terres (16 800 ha). Cette activité de construction stimulera la croissance des bâtiments résidentiels et commerciaux dans le pays. Ainsi, l’augmentation des constructions de logements commerciaux et résidentiels et plusieurs initiatives gouvernementales dans la construction de logements influencent la demande d’équipements antidéflagrants à l’échelle mondiale.

Des conditions économiques solides et de faibles taux d’intérêt sur les prêts au logement contribueront à maintenir l’expansion des activités de construction en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Europe affichera une croissance progressive, soutenue par l’amélioration des conditions du secteur de la construction dans divers pays, permettant de meilleures dépenses résidentielles et d’infrastructure. En outre, les perspectives de croissance en Amérique latine s’amélioreront, grâce aux réformes politiques dans des pays clés, dont le Brésil. En outre, selon les données d’Oxford Economics/Haver Analytics sur la contribution à la croissance mondiale de la construction 2020-2030, la Chine, l’Inde et les États-Unis sont parmi les principaux contributeurs aux activités de construction résidentielle. De plus, en 2021, la construction résidentielle devrait être le secteur à la croissance la plus rapide au monde avec 7,1 %, selon les données de Marsh LLC. Le secteur résidentiel représentait 44 % de la construction mondiale totale en 2020, ce qui en fait le plus grand sous-secteur et le principal moteur de la croissance mondiale. Par conséquent, ces facteurs mentionnés ci-dessus contribueront à stimuler la demande de constructions de logements commerciaux et résidentiels. Cela augmentera également le besoin d’équipements antidéflagrants dans les bâtiments. BMarko Structures Inc. fournit des constructions modulaires résistantes aux explosions. Ainsi, l’augmentation des activités de construction crée des opportunités pour les acteurs du marché en raison du besoin de solutions d’équipements antidéflagrants dans les bâtiments commerciaux.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des équipements antidéflagrants

En 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif à grande échelle sur les économies du monde entier, entraînant de nombreux défis sur plusieurs marchés, y compris le marché des équipements antidéflagrants. La démoet l’offre a souffert en raison de la faible production d’équipements antidéflagrants. En outre, l’industrie de la construction et la chaîne d’approvisionnement ont été affectées négativement en raison de la situation de confinement, qui a affecté la fabrication d’équipements antidéflagrants dans le monde entier. En outre, les mesures de restriction imposées dans plusieurs pays en raison de la pandémie de COVID-19 ont eu un impact négatif sur l’industrie minière mondiale par la fermeture de mines, de ports, de chemins de fer et d’autres

infrastructures de transport, avec des expéditions bloquées en mer ou arrêtées dans les ports.

En 2021, avec la levée du verrouillage et l’assouplissement fiscal du gouvernement, l’activité manufacturière avait repris; cela a contribué à accroître la production d’équipements antidéflagrants. De plus, avec le fonctionnement plus fluide d’autres industries, y compris les industries minières, pétrolières et gazières, la demande d’équipements antidéflagrants avait de nouveau augmenté. L’équipement antidéflagrant aura une demande plus élevée en raison de la reprise de plusieurs industries dans plusieurs secteurs dans les années à venir.

BARTEC Gmbh, Intertek Group PLC, R.STAHL AG, ABB Ltd., Emerson, Extronics Ltd., Marechal Electric Group, Eaton Corporation, Siemens AG et Rockwell figurent parmi les principaux acteurs présentés lors de l’étude de marché sur les équipements antidéflagrants. Plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de l’étude de marché pour obtenir une vue holistique du marché mondial et de son écosystème.

