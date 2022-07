Aperçu des études de marché sur les collations de fruits de mer avec la segmentation des tendances à venir, les opportunités et les prévisions jusqu’en 2028

Selon l’analyse détaillée de l’industrie par The Insight Partners, Prévisions du marché des collations aux fruits de mer jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par source (poissons, crustacés, mollusques, autres); Canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente au détail en ligne, autres) et géographie.

Les fruits de mer sont essentiellement toute forme de vie marine considérée comme de la nourriture, qui comprend principalement des crustacés et des poissons. Les coquillages impliquent une variété d’espèces telles que les crustacés, les échinodermes et les mollusques. Les collations aux fruits de mer sont considérées comme une source importante de protéines, qui procurent divers avantages pour la santé aux consommateurs. Les fruits de mer sont considérés comme sains pour le corps et l’esprit.

Un rapport d’étude de marché exclusif sur les collations de fruits de mer fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché dans cinq régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à de nombreuses contributions primaires d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et à des recherches secondaires (associations mondiales/régionales, revues spécialisées , livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt du rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Le rapport sur le marché des collations aux fruits de mer fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des collations aux fruits de mer pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des fruits de mer en comprenant les approches de croissance stratégique.

Principaux acteurs du marché des collations aux fruits de mer:

Calbee

Gadre Marine

NOUVEAU GROUPE PESCANOVA

CCI

Fruits de mer du Pacifique

Royal Groenland A/S

Sea Snack Food, Inc.

FRUITS DE MER-DELIGHT

THAÏ UNION GROUP PCL

Société des fruits de mer Trident

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ

:

La croissance du marché des fruits de mer peut être attribuée à une prise de conscience accrue des avantages pour la santé des fruits de mer et au changement de mode de vie des consommateurs.

La sensibilisation croissante des consommateurs aux conditions de vie du bétail dans les élevages bovins a encore modifié la préférence des non-végétariens pour le pescétarisme ; alimentant ainsi la croissance du marché.

Contraintes:

L’épuisement des espèces marines peut entraver la croissance du marché

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES COLLATIONS DE FRUITS DE MER

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries telles que l’industrie alimentaire et des boissons dans divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La pandémie de COVID a initialement perturbé la demande de collations de fruits de mer en raison du verrouillage des restaurants, des fournisseurs de services alimentaires, des magasins d’alcools, des hôtels et des bars, ce qui a eu un impact négatif sur le marché des collations de fruits de mer. La fermeture des magasins et des pubs locaux a généré des opportunités pour les fournisseurs de services en ligne, ce qui a stabilisé la demande de collations de fruits de mer pendant la période de pandémie, ce qui a eu un impact positif sur le marché des collations de fruits de mer. Ainsi, initialement, le COVID 19 a eu un impact négatif sur le marché des snacks de fruits de mer, mais lentement et régulièrement à mesure que la demande de fruits secs augmentait, entraînant une demande accrue de snacks de fruits de mer.

Marché des collations de fruits de mer – L’analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des collations de fruits de mer avec la segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché des Snacks de fruits de mer.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type, le marché mondial des collations aux fruits de mer est segmenté en poissons, crustacés, mollusques, autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Le marché des collations de fruits de mer de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Table des matières

1. Introduction

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché des collations aux fruits de mer

5. Marché des collations aux fruits de mer – Dynamique clé du marché

6. Marché des collations aux fruits de mer – Analyse du marché mondial

7. Marché des collations aux fruits de mer – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source

8. Marché des collations aux fruits de mer – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution

9. Chiffre d’affaires et prévisions du marché des collations aux fruits de mer jusqu’en 2028 – Analyse géographique

10. Paysage de l’industrie

11. Marché des collations aux fruits de mer, profils d’entreprises clés

12. Annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

