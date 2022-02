Aperçu des études de marché sur les câbles de recharge pour véhicules électriques avec segmentation des tendances à venir, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Étude de marché mondiale sur les câbles de recharge pour véhicules électriques

L’évolution des préférences des consommateurs et les progrès technologiques contribuent à remodeler considérablement l’industrie des véhicules électriques. La Chine est l’une des principales régions en termes d’adoption de véhicules électriques. La Chine est également le plus grand marché automobile au monde, avec un nombre croissant de ventes de voitures neuves entièrement électriques ou hybrides rechargeables. En Europe, l’Allemagne offre des incitations financières aux consommateurs pour acheter des véhicules électriques. De plus, les ventes d’automobiles atteignent de nouveaux sommets en raison de la popularité croissante des camions et des VUS et de la demande croissante de berlines compactes.

Principaux acteurs du marché des câbles de charge pour véhicules électriques :

• Groupe international Besen

• Coroplaste

• Dyden Corporation

• Câbles de recharge pour VE

• Teison EV

• Corporation générale des technologies de câble

• Phoenix Contact E-Mobilité

• Électronique Sinbon

• Fils et câbles de systèmes

• Connectivité TE

Scénario concurrentiel :

L’étude évalue des facteurs tels que la segmentation, la description et les applications des industries des câbles de charge pour véhicules électriques. Il tire des informations précises pour donner une vue globale des caractéristiques dynamiques de l’entreprise, y compris les actions, la génération de bénéfices, orientant ainsi l’accent sur les aspects critiques de l’entreprise.

Aperçu du marché – Marché des câbles de recharge pour véhicules électriques

Hausse de la production de véhicules électriques

De nombreux pays dans le monde se sont fixé des objectifs mettant l’accent sur la réduction des émissions des voitures. Dans ce cadre, ils ont commencé à promouvoir la production et la commercialisation de véhicules électriques et des infrastructures de recharge associées. En 2017, le gouvernement américain a dépensé 5 milliards de dollars américains pour l’amélioration de l’infrastructure des voitures électriques, y compris les bornes de recharge. Plusieurs gouvernements offrent des incitations, notamment des frais d’enregistrement bon marché ou gratuits et des exonérations de la taxe à l’importation, de la taxe de vente et de la taxe routière. De plus, la Norvège et l’Allemagne investissent massivement dans la promotion des ventes de véhicules électriques. Les Émirats arabes unis, la Chine, l’Inde, l’Arabie saoudite, le Chili, le Brésil et la Russie concluent des alliances contractuelles pour augmenter la production de voitures électriques sur leur territoire, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Suède, les Pays-Bas et La Norvège fait partie des pays clés qui ont connu une augmentation de l’immatriculation des voitures électriques au milieu de la pandémie de COVID-19.

Informations basées sur le type

En fonction du type, le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques est divisé en recharge privée et recharge publique. Le segment de la recharge privée détenait une plus grande part de marché en 2020.

Les acteurs opérant sur le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché des câbles de charge EV

• Aperçu du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques

• Concurrence sur le marché des câbles de recharge pour véhicules électriques

• Marché des câbles de recharge pour véhicules électriques, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des câbles de recharge pour véhicules électriques

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Merci d'avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe.

